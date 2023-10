W największych metropoliach kurczy się oferta mieszkań, a te, które w niej pozostały są coraz droższe. Deweloperzy uzupełniają portfele mieszkań - część zaktualizowała ofertę, wprowadzając więcej lokali.

Rynek mieszkaniowy po wielomiesięcznym zastoju powoli się odbudowuje.

Deweloperzy wyprzedają mieszkania dostępne w ich ofertach.

Najlepiej sprzedają się mieszkania o niewielkim metrażu i z tzw. segmentu popularnego.

Ze względu na zwiększenie podaży, deweloperzy uzupełniają ofertę i planują nowe budowy.

Chętnych na nowe mieszkania już nie brakuje. Deweloperzy ruszyli z kolejnymi inwestycjami, jednak ich realizacja wymaga przygotowań i czasu. Sytuację pogarsza fakt, że w ubiegłym roku wiele planowanych budów zostało wstrzymanych ze względu na niesprzyjającą sytuację rynkową.

W rezultacie, w miastach oferta nowych mieszkań się skurczyła, a lokale, które można zakupić, robią się coraz droższe. Czy jest szansa na odwrócenie tego trendu, w tym lub przyszłym roku?

Zależy to od możliwości firm deweloperskich. Firmy, które dysponują pozwoleniami na budowę i w stosunkowo krótkim czasie mogą rozpocząć nowe inwestycje, już aktualizuje plany sprzedażowe. Cześć deweloperów na ostatnich konferencjach wynikowych zapowiadała też rozbudowanie oferty w najbliższych miesiącach, ponieważ posiada "zamrożone" projekty, czyli te które nie zostały uruchamiane w ubiegłym roku. Wydaje się, że podaż może rosnąć raczej stopniowo niż skokowo i w krótkim terminie może być problem z osiągnięciem punktu równowagi.

Deweloperzy już zmieniają założenia

Develia zaktualizowała cele sprzedażowe o ok. 60-70 proc. wobec oczekiwań z początku roku.

Obecnie transakcje przeprowadzane przy udziale kredytu stanowią ponad 50 proc. zawieranych umów. Jest to wynik zbliżony do tego, jaki odnotowywaliśmy przed wybuchem wojny i serią podwyżek stóp procentowych. Z uwagi na wzrost sprzedaży do wysokich poziomów oraz nabycie polskich spółek Nexity zaktualizowaliśmy nasze cele na 2023 rok do 2500-2600 lokali, co oznacza wzrost o ok. 60-70 proc. wobec oczekiwań z początku roku - powiedział Tomasz Kaleta, dyrektor sprzedaży w Develia.

Develia w I półroczu 2023 r. sprzedała łącznie 1 184 mieszkania wobec 964 mieszkań w I półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 23 proc.

Ambitne plany spółek

Atal z kolei w całym 2023 roku zakłada sprzedaż na poziomie 2,5 - 3 tysięcy mieszkań. W 2024 - zdaniem przedstawicieli spółki - sprzedaż lokali może być jeszcze wyższa.

Wykorzystujemy dobrą sytuację na rynku. Sprzedaż mieszkań rośnie i zakładamy, że w drugim półroczu będzie większa. Pierwotnie zakładaliśmy, że do końca roku sprzedamy ok. 2 tys. mieszkań, ale już wiemy, że sprzedaż będzie większa. Myślę, że nie będzie to mniej niż 2,5 - 3 tys. lokali. Podwyższamy poprzeczkę pod 3 tys., ale nie wykluczam, że będzie jeszcze lepiej - mówił prezes Zbigniew Juroszek, odnosząc się do oczekiwanej sprzedaży w 2023 r., podczas konferencji wynikowej z września.

W opinii Zbigniewa Juroszka w przyszłym roku sprzedaż raczej nie będzie niższa.

- W całym bilansie sprzedaży za 2023 r. ciąży w dół pierwszy kwartał. Od drugiego kwartału mamy poprawę, trzeci i czwarty kwartał powinny być dobre. Nie zakładamy, że w 2024 r. będzie gorsza sprzedaż, wręcz odwrotnie -zapewniał prezes Atal.

W całym 2023 r. grupa Atal planuje zakończyć i oddać do użytkowania projekty, które łącznie obejmą budowę 2 756 mieszkań.

Kluczem jest rozbudowa oferty

Echo natomiast celuje w łączną sprzedaż powyżej 2 tys. lokali w 2023 roku. Deweloper znacząco rozbudowuje też ofertę. Już rozpoczął nowe projekty w kluczowych sektorach rynku i przygotowuje kolejne. W sierpniu 2023 r. został sfinalizowany proces przeniesienia kompetencji i projektów mieszkaniowych Echo Investment do spółki Archicom. Wyznacza on jasny podział pomiędzy biznesem mieszkaniowym grupy skierowanym do klientów indywidualnych, a ofertą komercyjną w sektorze biurowym, handlowym i PRS.

Dokonaliśmy jasnego podziału kompetencji pomiędzy głównymi liniami biznesowymi w grupie, tak aby mogły się dalej rozwijać w wymagających warunkach rynkowych i skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów. Stworzyliśmy mocne fundamenty rozwoju marki Archicom w największych aglomeracjach o pokaźnej sile nabywczej - w najbliższym czasie rozpoczniemy budowę 2,4 tys. mieszkań, a nasz bank ziemi umożliwia realizację następnych 8 tys. - powiedział Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment.

Docelowo Archicom planuje sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej.

Naszą intencją jest wykorzystanie możliwości, jakie daje obecność na rynku kapitałowym do wsparcia rozwoju Archicomu. Chcemy jeszcze szybciej reagować na okazje do zakupu najbardziej atrakcyjnych działek w największych miastach w Polsce. To w takich lokalizacjach tworzymy najwyższej jakości projekty mieszkaniowe i przestrzeń do życia. Docelowo chcemy sprzedawać 4 tys. mieszkań rocznie w perspektywie średnioterminowej. Taki wynik powinien uplasować nas w ścisłej czołówce deweloperów mieszkaniowych w kraju, ale jego realizacja wymaga intensywnych zakupów działek pod nowe projekty - dodaje Waldemar Olbryk, prezes Archicom.

Trei Residence z kolei z oferty mieszkaniowej sprzedał wszystkie dostępne do tej pory lokale. Teraz zabezpiecza nowe nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową na sprzedaż oraz pod wynajem instytucjonalny.

Mieszkania zajmują niezmiennie mocną pozycją w naszej strategii działania. Jako spółka Trei Residential oddaliśmy już do użytku osiedle Kraft w Łodzi, a w budowie mamy aktualnie osiedle Bacciarellego 54 we Wrocławiu. Oprócz tego w stolicy będzie realizowany jeszcze jeden projekt mieszkaniowy. Nasze plany deweloperskie obejmują również rozpoczęcie budów osiedli w Milanówku, Wrocławiu oraz Łodzi. Łącznie w ramach planowanych przedsięwzięć pojawi się około 2 tys. mieszkań - wyjaśnia Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający w Trei Real Estate Poland.

Łódź, Poznań, Gliwice i Siewierz to miasta, w których Grupa Murapol wprowadza do oferty łącznie 782 mieszkania. Lokale powstaną w ramach dwóch nowych projektów nieruchomościowych w Łodzi i Gliwicach, z kolei w Poznaniu oraz Siewierzu deweloper uruchomił komercjalizację kolejnych etapów już realizowanych inwestycji. Od początku roku do końca września 2023 r. GK Murapol wprowadziła do oferty ponad 2,6 tys. lokali w 12 miastach w całej Polsce. Deweloper pozyskuje kolejne pozwolenia na budowę, dzięki czemu na bieżąco uzupełnia portfolio.

- W samym tylko pierwszym półroczu 2023 wprowadziliśmy do oferty ponad 1 830 nowych mieszkań w 10 miastach w całej Polsce - potwierdza prezes zarządu Murapol.

Rozpoczęcie budów nie jest łatwe

Robyg w 2023 roku planuje sprzedaż w Polsce na poziomie ponad 3,3 tys. mieszkań i przekazania w liczbie około 3,5 tys. lokali. Bank ziemi dewelopera oceniany jest na ponad 15 tys. mieszkań.

Rozpoczęcie projektów nie jest łatwe i to jest największa bariera rozwoju rynku. Czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia na budowę wydłużył się obecnie do około 1,5 roku -2 lat, a kiedyś było to 6-9 miesięcy. Bardzo ważne dla naszego rozwoju było podpisanie umowy z funduszem CenterBridge. Nasza współpraca wystartowała i kilka projektów już jest w realizacji. Istotne jest to, że mając partnera, możemy myśleć o większych zakupach. Konkurencja przy transakcjach obejmujących mniejsze powierzchnie jest duża, a im projekt większy, tym zainteresowanych jest mniej. Liczymy na to, że dzięki wsparciu funduszu będziemy mogli kupić projekty, których sami pewnie byśmy nie nabyli - wyjaśnia Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg.

