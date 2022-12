Spółka Interbud Construction zawarła z Gminą Lublin umowę zamiany nieruchomości gruntowych w dzielnicy Felin w Lublinie.

Zgodnie z umową Gmina Lublin przeniosła na rzecz spółki Interbud Construction nieruchomość o łącznej powierzchni ok. 1,04 ha położone w Lublinie w dzielnicy Felin. Interbud Construktion w zamian przekazała prawa do nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,35 ha zlokalizowane w Lublinie w dzielnicy Felin i ul. Relaksowej.

W ramach transakcji Interbud Construction dokonała na rzecz Gminy Lublin także darowizny nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Lublinie w pobliżu ul. Relaksowej i Kasztelańskiej o łącznej wartości ok. 0,46 mln zł.

Wartość nieruchomości Interbud Construction i Gminy Lublin ustalono na łączną kwotę 5,51 mln zł. brutto.

Na terenie pozyskanych nieruchomości Interbud Construction planuje wybudować nowe inwestycje mieszkaniowe.

