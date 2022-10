Inwestycja Miasto Moje V już wkrótce powita pierwszych mieszkańców. Roson przekazuje klucze 158 lokali.

V etap projektu Miasto Moje uzyskał prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

Inwestycja powstaje na warszawskiej Białołęce.

Aktualnie Ronson prowadzi także sprzedaż mieszkań w VI etapie inwestycji.

- 158 gotowych mieszkań czeka już na swoich właścicieli. Klienci nadal mają możliwość zakupić mieszkanie w tym etapie projektu, bo w ofercie Miasto Moje V wciąż jest dostępnych 12 ostatnich mieszkań. Piąty etap to kontynuacja realizacji projektu, otoczonego zielenią i zaprojektowanego w sposób sprzyjający aktywności i wygodzie życia mieszkańców. Na tym etapie, w wyróżniającym inwestycję Pasażu Wisła powstało np. boisko do siatkówki. Każdy kolejny etap projektu to nowe udogodnienia dla naszych mieszkańców - mówi Karolina Bronszewska, członkini zarządu, dyrektorka marketingu i innowacji Ronson Development.

Aktualnie Ronson prowadzi także sprzedaż mieszkań w następnym, VI etapie inwestycji.

- Mamy tam już sprzedanych ponad połowę mieszkań. Oferta jest bardzo zróżnicowana. Wciąż dostępne są zarówno kawalerki, jak i przestronne mieszkania 4-pokojowe, w metrażach od 30 do 103 mkw - wyjaśnia Karolina Bronszewska.

Ronson zapewnia swoim klientom kompleksowy pakiet wsparcia

w zakresie sfinansowania zakupu.

- Zahamowanie na rynku kredytowym jest faktem, dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić takie rozwiązania jak gwarancja stałej ceny oraz system płatności 20/80, który zakłada, że 20 proc. ceny klient reguluje na etapie podpisania umowy, a 80 proc. dopiero przy odbiorze kluczy. W takich projektach jak Miasto Moje, wybieranych szczególnie przez kupujących swoje pierwsze mieszkanie, przez rodziny z dziećmi, zdecydowaliśmy się na dodatkowe rabaty. Cena regularna może być teraz obniżona o nawet 50 tys. zł - mówi Andrzej Gutowski, wiceprezes, dyrektor sprzedaży Ronson Development.

Miasto Moje zostało zaprojektowane w myśl idei samowystarczalnego osiedla.

- Mieszkańcy muszą mieć na wyciągnięcie ręki sklep, paczkomat, żłobek i przedszkole, przystanki komunikacji miejskiej oraz tereny rekreacyjne. To wszystko się udało. Osiedle znajduje się tuż przy stacji SKM, w bliskiej odległości od nowej stacji metra – Metro Bródno. Mieszkańcy korzystają z zaprojektowanego specjalnie dla nich Pasażu Wisła – miejsca wypoczynku, rekreacji i integracji. Działają żłobek i przedszkole. Paczkomat jest na wyciągnięcie ręki. To osiedle jest naszą wizytówką - podsumowuje Karolina Bronszewska.

