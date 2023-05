Ceny mieszkań będą dalej rosnąć, a duży popyt na droższe mieszkania przełoży się na wzrosty cen gruntów. I to szybciej, niż można było się spodziewać – uważa Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Na rynku jest ograniczona podaż nowych mieszkań.

Program rządowy Bezpieczny Kredyt 2% zaostrzy apetyt klientów, ale nowe przepisy dot. warunków technicznych doprowadzą do dalszych wzrostów ceny za mkw. mieszkania.

Deweloperzy będą ponownie sprzedawać przysłowiowe dziury w ziemi.

Jak zachowują się ceny działek pod inwestycje mieszkaniowe?

Damian Tomasik: Ceny gruntów zaczęły rosnąć już w trakcie pandemii. Choć Covid-19 w pierwszym etapie zamroził wszystko, co możliwe, to w kolejnych miesiącach popyt wzrósł, a wraz z nim rosły ceny.

Po wybuchu wojny w Ukrainie raptownie poszły w górę ceny surowców – skokowo o 30 procent, a na rynku zapanowała niepewność. Jednak nawet to nie spowolniło rynku. Duża liczba inwestorów wciąż lokowała kapitał w ziemi.

Czas intensywnych zakupów skończył się wraz z podniesieniem stóp procentowych i wprowadzeniem rekomendacji S?

Wtedy proces mocno zwolnił, wielu deweloperów wyhamowało z realizacjami, spadł również popyt. Pojawiło się za to dużo działek pod budownictwo jednorodzinne i zabudowę bliźniaczą w obrębie miast. Co ważne - nie były one przecenione. Sprzedający badali rynek.

Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

W Alter Investment, przygotowując się na różne scenariusze, porównaliśmy ceny bieżące z tymi sprzed czterech lat. Zauważyliśmy, że dobre grunty nie zostały przecenione i nadal był na nie duży popyt. Problem stanowiły grunty przygotowane na tzw. dobre czasy, czyli okres, gdy sprzedawało się dosłownie wszystko. W tym przypadku nawet przecena o 50 proc. nie zachęcała inwestorów do zakupu - mówi Damian Tomasik.

Dlaczego?

W większości przypadków był to produkt, który w najbliższym czasie nie będzie sprzedawany albo miał za małą skalę. W dłuższej perspektywie nikt nie kupi dziś działki pod blok na 40-50 mieszkań, który będzie budowany za 6-8 lat.

Jak obecnie zachowuje się rynek? Deweloperzy znów ruszyli z kopyta i szykują odpowiedź na oczekiwania klientów… Szukają gruntów?

Pierwszy kwartał wniósł dużo optymizmu, a kwiecień był dobrym miesiącem sprzedażowym. Zapewne ma na to wpływ zapowiedź wejścia w życie programu Bezpieczny Kredyt 2% .

Widzimy już, że znowu rośnie skłonność do negocjacji i rozmów o gruntach. W niektórych lokalizacjach ceny działek idą w górę, pojawiają się nowi klienci - mówi Damian Tomasik.

Polacy znów zaczęli kupować mieszkania…

Popyt jest gigantyczny. Alter Investment jest deweloperem gruntowym, który posiada inwestycje usytuowane w Trójmieście. Aktualnie projekty są w trakcie przygotowywania. Do niedawna klienci, którzy do nas trafiali, pytali o nieruchomości gruntowe wystawione przez nas na sprzedaż. Tu jednak zaszła ogromna zmiana.

W ciągu ostatniego miesiąca osoby zainteresowane zakupem mieszkania czy też domu przestały przeglądać ogłoszenia i szukają projektów na podstawie mapy inwestycji. Wybierają rejon, w którym chcą mieszkać i analizują projekty, które są dopiero w planach. W wyniku czego odnotowujemy ogrom zapytań o start inwestycji, które przygotowujemy - mimo że jako deweloper gruntowy nie budujemy tych inwestycji - mówi twórca Alter Investment.

Co to oznacza?

To dowód na to, że oferta dostępna na rynku jest niewystarczająca. Skoro ktoś zadaje sobie tyle trudu, by wyszukać projekt, znaleźć firmę, napisać maila z zapytaniem o dostępne mieszkania albo termin rozpoczęcia sprzedaży, to znaczy, że popyt na mieszkania już jest ogromny, a apetyt kupujących będzie jeszcze większy. Może to spowodować że deweloperzy ponownie będą sprzedawać przysłowiowe dziury w ziemi - jak było to we wcześniejszych latach.

To oczywiście przełoży się na liczbę rozpoczynanych inwestycji…

Oczywiście. Deweloperzy już myślą o rozpoczynaniu nowych budów, co widać na mapie faktycznie rozpoczynanych inwestycji. Liczba projektów mocno się zagęszcza.

Z naszych rozmów wynika, że deweloperzy szukają gotowych projektów – czyli takich, które już można zacząć budować. Co więcej, niektórzy decydują się na podpisanie umowy wstępnej na grunt, który jest jeszcze w przygotowaniu, by zaraz potem ruszyć ze sprzedażą mieszkań. Uruchamiają procesy szybciej, żeby nadążyć za popytem - komentuje twórca Alter Investment.

Ale ceny za metr kwadratowy będą dalej rosły?

Już jest drożej, a możemy spodziewać się jeszcze większych wzrostów - nawet w przypadku większych mieszkań i lokalizacji na obrzeżach miast oraz w okolicznych miejscowościach. W niektórych miejscach ceny za mkw. korygowane są co najmniej o inflację, czyli ok. 13-14 proc.

Klienci zaakceptują jeszcze wyższe ceny mieszkań?

Myślę, że tak. Dzięki nowym rekomendacjom i stałej stopie procentowej zdolność kredytowa znacznie się poprawiła, a proszę pamiętać, że za chwilę wejdzie nowy program, który dodatkowo napędzi sprzedaż. Bezpieczny Kredyt 2%. „otworzy drzwi” dodatkowej grupie osób, którą wcześniej odkładała zakup własnego M.

Warto pamiętać jednak o nowej ustawie dot. zmian warunków technicznych, nad którą pracuje Ministerstwo. Wymóg oddalenia obiektu od granicy czy odległości balkonów - to wszystko znowu przełoży się na cenę. Jeśli daną działkę będzie można zabudować mniejszą liczbą mieszkań, to cena mieszkania będzie wyższa.

Finalnie koszty przełożą się na klienta końcowego, który - w założeniu - zyska lepsze warunki do życia, ale pojawia się pytanie czy za taką cenę warto odgórnie wprowadzać zaostrzenia, zamiast zostawić decyzję o wyborze kupującemu i wolność rynku - mówi Damian Tomasik.

W efekcie dostępność tańszych mieszkań będzie dużo mniejsza. Jak to wszystko przełoży się na ceny gruntów?

Większy apetyt klientów zmotywuje deweloperów do działania – będą przygotowywać nowe projekty i szukać działek, a to z kolei przełoży się na wzrosty cen gruntów. Nawet szybciej niż się spodziewaliśmy.

Na pewno będą rosnąć ceny gruntów w dużych miastach, a nawet na ich obrzeżach - uważa Damian Tomasik.

Warto też pamiętać, że przygotowanie procedur administracyjno-prawnych trwa ok. dwóch lat - w najlepszym przypadku. To bardzo długi czas z perspektywy inflacyjnej utraty wartości pieniędzy zamrożonych w danym gruncie i liczby zmian, które po drodze mogą się wydarzyć. Mamy wysoką inflację, a efekt inflacyjny pojawia się w cenie gruntu. W rezultacie stawki cenowe mogą zmienić się nawet w czasie od podpisania umowy wstępnej do finalizacji transakcji.







