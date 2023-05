Eksperci nie mają złudzeń: ceny mieszkań pójdą w górę. Droższa jest budowa, nie pomagają też nowe przepisy, które uderzają w rentowność deweloperskiego biznesu.

Czy ceny mieszkań wzrosną? To pytanie nurtuje każdego Kowalskiego planującego kupno lub sprzedaż mieszkania.

Deweloperzy i eksperci nie mają złudzeń: mieszkania zdrożeją.

Dlaczego mieszkania będą droższe? Zakontraktowane budowy, w obliczu rosnących cen materiałów budowlanych, stają się nierentowne.

Deweloperzy czekają na nowe przepisy - m.in. te, które mają na celu eliminację tzw. "patodeweloperki", które mogą jeszcze bardziej podnieść koszt realizacji inwestycji mieszkaniowych.

Rosnące koszty budowy i materiałów, brak rąk do pracy, niepewność gospodarcza... Do problemów, z jakimi od kilkunastu miesięcy zmagają się firmy z branży budowlanej, dochodzi wysoka inflacja, która skutecznie schładza nastroje inwestycyjne w Polsce, szczególnie w sektorze mieszkaniowym. Odczuwają to zarówno deweloperzy, jak i firmy wykonawcze.

Nierentowne kontrakty

Cały czas szczególnej analizie poddawane są łańcuchy dostaw i ceny materiałów. W momencie wybuchu wojny ceny w generalnym wykonawstwie, w zależności od zakresu prac i materiałów, wzrosły o nawet 200 - 300 proc.

Zakontraktowane budowy, w obliczu rosnących cen materiałów budowlanych, stają się nierentowne.

Rynek budownictwa ogólnego jest bardzo konkurencyjny i silnie rozproszony, marże są bardzo niskie. Kontrakty podpisane przed wojną, z dłuższym terminem realizacji, znalazły się pod kreską - mówi Adam Konieczny, dyrektor działu sprzedaży w Pekabex BET.

Dodaje, że w najbliższym czasie nie możemy się spodziewać spadku kosztów realizacji obiektów budowlanych, a sytuacja w tym sektorze nadal pozostaje trudna.

- Ostatnie dwa lata zrobiły spustoszenie w sektorze generalnego wykonawstwa. W ciągu ostatniego roku, rozgrywał się dramat. Negocjacje dotyczące waloryzacji umów dla nikogo nie były łatwe - ani dla deweloperów, którzy wcześniej zaplanowali koszty, ani dla wykonawców, którzy i tak działają w trudnym otoczeniu. Mieliśmy do czynienia z niekontrolowanym wzrostem cen surowców. Dzisiaj sytuacja jest nieco bardziej stabilna. Widzimy delikatny trend spadkowy, jeśli chodzi o ceny stali. Natomiast nie wiemy, jak długo ten stan się utrzyma - mówi.

Branża budowlana czeka na wielkie kontrakty

Wspomina, że to co w tej chwili jest istotne, to nowe kontrakty, w tym te długofalowe, dotyczące inwestycji na dużą skalę.

Duże inwestycje, oparte na wielu budynkach o podobnej konstrukcji, tak jak w przypadku rynku magazynowego, na pewno poprawiłyby sytuację. Budując od projektu do projektu, tak naprawdę nikomu nie możemy dzisiaj obiecać, że koszt wytworzenia budynku spektakularnie spadnie - mówi Adam Konieczny.

Ceny nie spadną, zapłaci klient

Małgorzata Nowodworska, prezeska zarządu oddziału krakowskiego PZFD, zapewnia, że jeśli chodzi o generalne wykonawstwo taniej nie będzie.

Ceny na pewno nie spadną, a zapłaci za to klient - mówi Małgorzata Nowodworska.

Dodaje, że sektor czeka na nowe przepisy, które mają na celu eliminację zjawiska tzw. "patodeweloperki", które jeszcze bardziej mogą podnieść koszt realizacji projektów.

To kolejne przepisy, które utrudnią nam budowanie. Musimy się liczyć z konsekwencjami ich wprowadzenia, także jeśli chodzi o wzrost cen wykonawstwa - przekonuje Nowodworska.

Ceny mieszkań pójdą w górę

Michał Sapota, właściciel HREIT dodaje, że wspomniane zmiany w przepisach spowodują m.in. wzrost cen mieszkań. Zapewnia także, że jeśli chodzi o większe koszty realizacji inwestycji segment - lepiej lub gorzej - ale sobie poradzi. Jego zdaniem, branża mieszkaniowa boryka się teraz z innymi problemami, które mogą mieć znacznie gorszy skutek.

Jeżeli na danej działce, po zmianach, będziemy mogli wybudować 8 tys. PUM, zamiast wcześniejszych 10 PUM, to z automatu cena mkw. działki w stosunku do PUM-umu wzrośnie. Będzie drożej, to nie jest dobry kierunek - podkreśla Sapota.

Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast i Regionów mówi, że dla dewelopera ważne jest nie tylko to, czy nabędzie atrakcyjny grunt, ale przede wszystkim, ile powierzchni użytkowej będzie można na danej działce wybudować.

- To, że będzie mniej PUM-u z hektara, to bardzo ważne ograniczenie. PUM decyduje o opłacalności inwestycji i cenie, jaką deweloper gotów jest zapłacić za działkę - wyjaśnia.

Aktualnie trwają też dyskusje nad innymi ustaleniami. Mowa o dyrektywie związanej z powiększaniem terenów zielonych w mieście. - Konieczność powiększenia do 2050 roku terenów zielonych w mieście o 3 proc., może jeszcze bardziej ograniczyć możliwości budowania - zaznacza Wojciech Jarczewski.

Dodaje, że ze względu na wzrost kosztów inwestycji w dużych metropoliach, atrakcyjność mniejszych ośrodków miejskich będzie rosła.

