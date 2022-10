Nasilają się rozmowy z deweloperami mieszkaniowymi o sprzedaży gruntów lub formule forward funding przy projektach PRS-owych. - Pół roku temu nikt nie chciał z nami rozmawiać – przyznaje Marek Obuchowicz, Partner Griffin Capital Partners.

Griffin prowadzi rozmowy z deweloperami o współpracy przy projektach PRS-owych, ponieważ to szansa na rozwój własnych platform: Resi 4 Rent i Life Spot.

Zazwyczaj dostosowanie mieszkań deweloperskich na sprzedaż do potrzeb PRS-u udaje się szybko, prosto i bez odrębnych pozwoleń.

Biznes PRS-owy jest bardzo kapitałochłonny, zarówno jeśli chodzi o equity, które potrzebne jest na początku realizacji projektu, jak również bardzo drogie finansowanie bankowe.

Powszechny na ryku spadek dynamiki sprzedaży mieszkań ma związek z wypadnięciem z rynku nabywców kredytowych.

- Jednak w przypadku jednego z deweloperów, z którymi współpracujemy - Murapolu, ten spadek jest istotnie niższy. To zapewne wynika z profilu produktu, bo są to tańsze mieszkania w segmencie popularnym, w którym nadal mocna jest siła nabywcza. Dzięki temu udaje się uzyskiwać podobne wyniki sprzedaży, jak w latach ubiegłych – tłumaczy Marek Obuchowicz, Partner Griffin Capital Partners.

Niedawno deweloperzy nie chcieli rozmawiać o PRS

Ekspert dodaje, że widoczny jest też drugi trend, który niejako wynika z pierwszego: nasilają się rozmowy z deweloperami mieszkaniowymi na temat współpracy w formule sprzedaży gruntów lub forward funding przy projektach PRS-owych.

Dostosowanie mieszkań deweloperskich na sprzedaż do potrzeb PRS-u udaje się szybko, prosto i bez odrębnych pozwoleń - przyznaje Marek Obuchowicz, Partner Griffin Capital Partners.

- Jeszcze pół roku temu w ogóle tego nie było. Właściwie nikt nie chciał z nami rozmawiać, bo zawsze lepiej było sprzedać mieszkania klientom indywidualnym, którzy de facto - w oparciu o rachunki powiernicze - w dużej mierze finansowali inwestycje – przyznaje Marek Obuchowicz.

Dzisiaj, gdy na rynku powiało chłodem, Griffin prowadzi już takie pierwsze rozmowy. – Chcielibyśmy ich mieć jak najwięcej, ponieważ to pewna możliwość rozwoju naszych platform PRS-owych – wyjaśnia Marek Obuchowicz.

Biznes z Ukrainy do Polski: wygasający trend

Ekspert dodaje, że wśród najemców obu platform mieszkań na wynajem należących do grupy Griffin Capital Partners, czyli Resi 4 Rent i LifeSpot istotny udział stanowią uchodźcy zza wschodniej granicy. Oczywiście jest to powszechna tendencja we wszystkich produktach livingowych. Jednak ciekawym zjawiskiem jest migracja biznesowa firm.

- Obserwowaliśmy ją na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku, gdy wydarzenia w Ukrainie zaczęły nabierać tempa. Wtedy nam się wydawało, że to będzie duży i powszechny trend, do którego chcieliśmy się dostosować. Nawet sami zaczęliśmy proponować takim firmom współpracę. Jednak okazało się, że to zjawisko zaczęło z miesiąca na miesiąc wygasać, co zapewne ma związek ze zmieniającą się sytuacją w Ukrainie – opisuje Marek Obuchowicz.

Część firm ukraińskich postanowiła relokować swoich pracowników ze wschodu kraju na zachód, rezygnując z przeprowadzki do Polski.

Dzisiaj może być dobry moment na dokonanie jednych z najlepszych akwizycji projektów przeznaczonych dla PRS, ze względu na mniejszy apetyt na ekspansję ze strony sektora resi-for-sale – podsumowuje Marek Obuchowicz, Partner Griffin Capital Partners.

- Zatem dzisiaj zbyt mocno na nastawiamy się na takiego klienta – przyznaje Marek Obuchowicz.

Transformacja mieszkaniówki w PRS

Jeśli chodzi o dostosowanie mieszkań deweloperskich na sprzedaż do potrzeb PRS-u, to każdy operator ma swoje preferencje.

– Zazwyczaj udaje się dopasować takie projekty szybko, prosto i bez odrębnych pozwoleń. U nas to się odbywa metodą zmian nieistotnych – tłumaczy Marek Obuchowicz.

Z kolei stworzenie własnej platformy PRS-owej nie jest zbyt skomplikowaną operacją. – Oczywiście mój pogląd może być nieco skrzywiony, biorąc pod uwagę fakt, że Life Spot rozkręcał się w czasach, które są bardzo dobre dla rynku najmu, czyli wiatr wiał we właściwą stronę – zaznacza Marek Obuchowicz.

Dodaje, że największym wyzwaniem jest pozyskanie kapitału, ponieważ biznes PRS-owy jest bardzo kapitałochłonny, zarówno jeśli chodzi o equity, które potrzebne jest na początku realizacji projektu, jak również bardzo drogie finansowanie bankowe.

- To jest biznes z natury złotówkowy. Koszt finansowania w trakcie budowy ociera się o 10 proc. W swojej karierze jeszcze nie widziałem biznesu, który generowałaby 10-procentową stopę zwrotu, więc ta matematyka jest tutaj mocno nieoczywista. Uważam, że jest to dzisiaj kluczowy problem do rozwiązania – podkreśla Marek Obuchowicz.

Dlatego ci, którzy rozważają wejście lub rozszerzenie swojej obecności w Polsce na rynku PRS, powinni wziąć pod uwagę wiele czynników, np.: kształt krzywej WIBOR, ewolucję nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych z uwzględnieniem dwucyfrowej inflacji, czy zrównoważenie czynszów m.in. poprzez analizę tego, jaka część uchodźców zostanie w Polsce po zakończeniu wojny.

- Warto poświęcić czas na zbadanie tych zagrożeń, ponieważ to może być najlepszy moment na dokonanie jednych z najlepszych akwizycji projektów, ze względu na mniejszy apetyt na ekspansję ze strony sektora resi-for-sale – podsumowuje Marek Obuchowicz, Partner Griffin Capital Partners.

