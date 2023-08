Rynek mieszkaniowy w Białymstoku szybko się rozrasta. W okresie od stycznia do czerwca br. deweloperzy przekazali do użytkowania 1 448 mieszkań, tj. o 20 proc. więcej niż w tym samy czasie rok temu. W całym województwie na rynek trafiło 3 618 lokali.

W Białymstoku działa blisko 20 firm deweloperskich.

W czerwcu 2023 roku przekazano do użytkowania 174 mieszkania, tj. o 55,9 proc. mniej niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do czerwca oddano do użytkowania 1 448 nowych mieszkań, tj. o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Średnie ceny ofertowe w Białymstoku wzrosły o 55 proc. w ujęciu rocznym - podaje Rynekpierwotny.pl.

Cena transakcyjna w I kw. mkw. mieszkania z rynku pierwotnego kosztowała się na poziomie 7 831 zł - podaje PKO BP.

Podlaski rynek mieszkaniowy w ostatnich latach dynamicznie się rozwijał. W stolicy województwa Białymstoku z roku na rok powstaje coraz więcej nowych budynków, nie tylko mieszkaniowych, ale też biurowców czy użyteczności publicznej. Samo miasto także w ostatnich latach przeszło szereg zmian i zupełnie zmieniło swój wygląd. Zaniedbane budynki czy skwery miejskie znikły z mapy miasta, a te nadal użytkowane są sukcesywnie odnawiane. Wielu ulic czy osiedli nie sposób poznać.

Obecnie w Białymstoku działa blisko 20 firm deweloperskich, tj. m.in. Yuniversal Podlaski, Rogowski Development czy Kombinat Budowlany. W większości przeważają regionalne przedsiębiorstwa, działające na terenie województwa od wielu lat i specjalizujące się w określonym sektorze mieszkaniowych nieruchomości. Do deweloperów Białegostoku należy też kilka firm budowlanych z innych regionów, zwłaszcza z Warszawy.

Białostoccy deweloperzy regularnie zasilają rynek kolejnym pakietem nowych mieszkań. GUS podaje, że w Białymstoku w czerwcu 2023 roku przekazano do użytkowania 174 mieszkania, tj. o 55,9 proc. mniej niż przed rokiem. Bardziej optymistycznie wypada liczba nowych inwestycji, która trafiła na rynek od początku roku. W okresie od stycznia do czerwca oddano do użytkowania 1 448 nowych mieszkań, tj. o 20 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. W całym województwie podlaskim na rynek trafiło 3 618 nowych mieszkań - niemal o 7,1 proc. rok do roku. Wzrost liczby oddanych mieszkań odnotowano w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (z 1 130 do 1 367, tj. o 21 proc.). Spadek wystąpił natomiast w budownictwie indywidualnym z 73 do 53, tj. o 27,4 proc. Ponadto w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. oddano do użytkowania 28 mieszkań w budownictwie społecznym czynszowym.

Mniej nowych inwestycji

Mniej optymistycznie wyglądają dane odnośnie rozpoczętych nowych projektów. GUS podaje, że do czerwca wystartowała budowa 303 mieszkań, czyli aż 71,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Deweloperzy rozpoczęli budowę 224 mieszkań, a inwestorzy indywidualni 79.

Ale więcej pozwoleń

Nie da się zaprzeczyć, że zapotrzebowanie na mieszkania i lokale inwestycyjne w Białymstoku od lat trzymają się na dość stabilnym poziomie. Ostatnio, ten trend nieco wyhamował, ale i tak w regionie nie brakuje nowych inwestycji. Mieszkania zwykle znikają z oferty jeszcze we wczesnych fazach realizacji projektów. Kolejnych budynków będzie przybywać. GUS podaje, że w I półroczu br. liczba mieszkań na budowę których wydano pozwolenia lub dla których dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 490. To o 12,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.. Niemal 59 mieszkań powstanie w budynkach, które zrealizują inwestorzy indywidualni.

Białystok oszczędza na powierzchni mieszkań

Z danych GUS wynika, że na podlaski rynek trafiają coraz mniejsze mieszkania. Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytkowania w okresie od stycznia do czerwca wyniosła 54,7 mkw. i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. o 7,3 mkw. Przeciętna powierzchnia użytkowa w budownictwie indywidualnym wyniosła 172,2 mkw. (o 13,2 mkw. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r.), w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem natomiast 50,3 mkw. (o 3,8 mkw. mniej), a w budownictwie społecznym czynszowym - 43,8 mkw.

Ile trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania w Białymstoku?

W mieście podobnie jak w całej Polsce ceny mieszkań z kwartału na kwartał rosną. To jednak wzrosty cen w ostatnich miesiącach były dość pokaźne. Według danych portalu RynekPierwotny.pl za lipiec, średnie ceny ofertowe w Białymstoku wzrosły o 55 proc. w ujęciu rocznym. Jeszcze w sierpniu 2022 r. cena za 1 mkw. wynosiła 6 255 zł, obecnie jest to 9 686 zł.

Bank PKO BP podaje, że cena transakcyjna w I kw. mkw. mieszkania z rynku pierwotnego kosztowała się na poziomie 7 831 zł. W przypadku domów jednorodzinnych mkw. kosztował 6 926 zł.

Także mieszkania z rynku wtórnego trzymają stały poziom. Bank podaje, że cena transakcyjna mkw. mieszkania w I kw. wynosiła 7 649 zł, natomiast ofertowa 8 333 zł.

