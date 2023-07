Mieszkania i domy w otoczeniu zieleni są najgorętszym produktem w ofercie deweloperów. - Coraz bardziej liczy się jakość miejsc zamieszkania, rynek też profesjonalizuje się pod tym względem - mówi Damian Tomasik, twórca Alter Investment.

Alter Investment to prężnie działający deweloper gruntowy z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Gdańska firma nabywa nieruchomości, a następnie przygotowuje dla nich projekty zabudowy i sprzedaje wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę.

Aktualnie w banku ziemi Alter Investment znajduje się kilkanaście działek, głównie mieszkaniowych, na różnym etapie projektowania.

Tereny zielone to obecnie niezwykle istotny element inwestycji mieszkaniowych. Czy faktycznie kupujący mieszkanie zwracają dużą uwagę na ten aspekt? I czy są w stanie za to więcej zapłacić?

Damian Tomasik: Dokładnie tak jest, że tereny zielone to ważny aspekt nie tylko inwestycji mieszkaniowych, ale przede wszystkim niezbędny element naszego życia.

Patrząc w tym kontekście, trzeba mieć na uwadze, że przyroda, a zieleń w szczególności, ma zbawienny wpływ na nasze samopoczucie, relaksuje i daje nam ukojenie od często stresującej i zmuszającej do pośpiechu codzienności. Ma to szczególne znaczenie dla mieszkańców miast, gdzie życie jest przeważnie intensywne, a dostęp do terenów zielonych bardziej ograniczony niż poza miastami. Dlatego też, możliwość spędzania czasu – nie od święta, ale codziennie – w otoczeniu naturalnej zieleni to dla mieszkańców miast istotny czynnik poprawiający jakość życia.

Myślę, że każdy kto jest świadomy tych wartości, a świadomość ta jest coraz bardziej powszechna, doceni wynikającą z tego wartość i będzie w stanie zapłacić cenę za długoterminowe poczucie zadowolenia z życia, do czego przyczynia się obfita zieleń w miejscu zamieszkania. Co więcej, jeśli nie zadbamy o zieleń w bliskim otoczeniu naszego domu, czy mieszkania, odbije się to zapewne na zdrowiu co w konsekwencji przełoży się na wyższy koszt, także bezpośrednio finansowy - mówi Damian Tomasik.

Damian Tomasik, twórca Alter Investment, mat.pras.

Deweloperzy często informują, że w ramach realizacji inwestycji ratują lub chronią zastaną zieleń. Czy to nie jest wyłącznie zabieg marketingowy? Idea? Jak przekłada się to na realne działania?

Ciężko mi wypowiedzieć się za wszystkich na rynku, natomiast patrząc na nasze działania mam nadzieję że inni też tak do tego podchodzą. My, analizując możliwości zabudowy każdego nowego terenu, chcemy właśnie zachować jak najwięcej zieleni ze względu na to, że wierzymy, iż to jedyna słuszna droga.

Wyznajemy zasadę, że chcemy projektować miejsca, w których sami byśmy chcieli przebywać, w związku z czym nasz zespół zwraca na to szczególną uwagę. W biurze otaczamy się zielenią już od wejścia i chcemy, aby też takie były inwestycje, które tworzymy. Nasza komunikacja w tym zakresie wynika z poczucia społecznej odpowiedzialności za to co robimy i liczymy, że mówiąc o tym będziemy inspirować kolejne osoby do takiego podejścia.

Niektórzy uważają, że im większy teren zielony w ramach działki, tym mniejszy udział części mieszkaniowej, czyli tej, która generuje realne przychody. Jak ocenić opłacalność tej powierzchni?

Muszę przyznać, że nie zgodzę się z takim podejściem do oceny opłacalności. Jeśli zaprojektujemy budynek, który wplecie się optymalnie w istniejącą w zieleń, to realnie może to poprawić atrakcyjność takiej inwestycji, a co za tym idzie – jej opłacalność dla dewelopera, mimo że nie wykorzystamy w pełni możliwości zabudowy. Przyszli mieszkańcy docenią wartość takiej inwestycji, a ponadto cena takiej nieruchomości rośnie dużo szybciej niż średnia cena rynkowa.

Jedna z inwestycji mieszkaniowych Alter Investment, mat.pras.

Nieruchomości mieszkaniowe muszą dawać nam satysfakcję z przyszłego użytkowania, które z reguły trwa nie mniej niż kilka czy nawet kilkanaście lat i tylko tak możemy patrzeć na rynek nieruchomości.

Na co częściej decydują się inwestorzy: ochronę zastanej zieleni czy raczej nowe nasadzenia? I jak to jest w przypadku projektów Alter Investment?

My zawsze szukamy rozwiązań, które pozwolą nam przede wszystkim zachować zastałą zieleń.

Mieszkania i domy w otoczeniu zieleni to obecnie „luksus” dla nielicznych? Czy może raczej możemy liczyć na to, że tego typu projektów będzie w Polsce coraz więcej?

Myślę, że taka będzie przyszłość budownictwa. Coraz bardziej liczy się jakość naszego miejsca zamieszkania, rynek też się profesjonalizuje pod tym względem. Za nami wiele lat szybkiego rozwoju, ale coraz dynamiczniej przechodzimy w kierunku budowania jakościowego, a nie tylko dostarczania kolejnego budynku.

