Coraz więcej osób przekazuje wykończenie mieszkania w ręce specjalistów. Możliwość wykończenia nieruchomości „pod klucz” oferują także deweloperzy. O tym na czym polega usługa i jakie są jej zalety Lena Suliga, Head of Interior Design w Resi Capital.

Mieszkanie pod klucz to trend, który znamy przede wszystkim z zagranicznych rynków nieruchomości.

U Czechów to wręcz standard, żeby kupować od dewelopera wykończone mieszkanie.

W Polsce usługa mieszkanie pod klucz zyskała w ostatnim czasie na popularności

Największym zainteresowaniem cieszą się te „gotowe” pakiety wykończeniowe, ponieważ pozwalają one na znaczne usprawnienie całego procesu realizacji.

W Polsce nabywcy przeważnie są zainteresowani lokalami w stanie deweloperskim. Wasza oferta pokazuje, że widzicie potencjał do zmiany tego przyzwyczajenia. Czy dziś Polacy są skłonni zapłacić za usługę przygotowania w pełni mieszkania do wprowadzenia się?

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że od stanu deweloperskiego do gotowego mieszkania dzieli nas pomalowanie ścian i położenie paneli w salonie – ot, żadna większa filozofia. To bardzo powierzchowne spojrzenie na proces, jakim jest doprowadzenie mieszkania do stanu “pod klucz”. Prawda jest taka, że wykończenie mieszkania to także zakup odpowiednich materiałów, liczne prace hydrauliczne, elektryczne, montaż drzwi, podłóg, mebli na wymiar, montaż oświetlenia, klimatyzacji itd. W gruncie rzeczy wymaga to więcej zaangażowania i specjalistycznej wiedzy. Także nastawienie nabywców mieszkań zarówno tych na użytek własny jak i pod wynajem, zmienia się w obliczu szybkiego tempa, w jakim żyjemy.

Przez dekady większość Polaków jednak zajmowała się tym na własna rękę. Czy mimo tego nie mamy tej wiedzy o remontach?

Na pewno nie wszyscy. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile pracy może generować remont zwykłego mieszkania. O skali wyzwań jakie czekają nas przy wykańczaniu własnego „M” możemy przekonać się odwiedzając liczne grupy w mediach społecznościowych, gdzie użytkownicy dzielą się własnym doświadczeniem. Dopiero wówczas widzimy, ile „niespodzianek” i dodatkowych kosztów może generować wykończenie na własną rękę. Dlatego, jeśli mamy wiele codziennych obowiązków, bądź nie znamy zaufanych specjalistów, którzy mogą nam doradzić, to lepiej oddać ten proces deweloperowi, oszczędzając w ten sposób czas i niejednokrotnie pieniądze.

Firmy zajmujące się wykańczaniem wnętrz „pod klucz” posiadają, oprócz potrzebnej wiedzy, specjalistyczny sprzęt, a także sieć sprawdzonych dostawców materiałów. A projekty wnętrz przygotowywane są przez doświadczony zespół architektów i designerów.

Jeśli chcemy powierzyć nasze mieszkanie firmie projektowej to od czego musimy zacząć? Tzn. na jakim etapie zakupu nieruchomości musimy pomyśleć o jego wykończeniu?

Im wcześniej tym lepiej. Oczekując na klucze do mieszkania warto rozpocząć pierwsze działania tzn. skonsultować z architektem wnętrz układ funkcjonalny mieszkania oraz – jeśli to konieczne – sprawdzić możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich. Już na tym etapie powstaną wstępne koncepcje wnętrza, zakładające jak najlepsze wykorzystanie jego potencjału oraz dostosowanie do indywidualnych preferencji przyszłych mieszkańców. Podczas rozmowy, architekt pozna oczekiwania dotyczące np. aranżacji pomieszczeń czy przestrzeni na szafy i garderoby.

Wśród klientów panuje przekonanie, że mieszkania „pod klucz” nie pozostawiają zbyt dużego pola do interpretacji. Otrzymujemy mieszkanie, które jest gotowe do wprowadzenia się. Oznacza to, że wykonane są w nim wszelkie prace wykończeniowe i musimy się dopasować do zastanego stanu rzeczy.

Niekoniecznie. W Resi Capital wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dlatego w ramach oferty posiadamy zarówno pakiety wykończenia mieszkań "pod klucz” w wybranych standardach, jak i indywidualne projekty, dopasowane do stylu i potrzeb klienta. Z doświadczenia jednak mogę powiedzieć, że większym zainteresowaniem cieszą się te „gotowe” pakiety wykończeniowe, ponieważ pozwalają one na znaczne usprawnienie całego procesu realizacji.

Czym różnią się takie pakiety? Czy któryś jest szczególnie popularny?

W ofercie posiadamy aktualnie trzy pakiety wykończeniowe. Nazywają się one: Elegant, Japandi oraz Industrial. Zaprojektowane wnętrza różnią się stylem, wykorzystanymi materiałami oraz wykończeniem, a ich nazwy nieco zdradzają w jakich klimatach są one utrzymane. Zauważamy, że ich popularność zależy od tego, w której inwestycji Resi Capital mają zostać użyte.

To znaczy?

Na przykład w Łodzi powstają mieszkania w ramach rewitalizacji dawnej fabryki bawełny – WIMA Widzewska Manufaktura. Cały kompleks utrzymany jest w industrialnym stylu. Mieszkania są bardzo wysokie – mają do 5 metrów, posiadają antresole i okna wysokie na 3 metry. W takich wnętrzach, aż prosi się o zachowanie pierwotnego stylu. Dlatego nikogo chyba nie dziwi, że klienci w tej konkretnej inwestycji są zgodni i jednogłośnie wybierają pakiet Industrial. Z kolei w Quorum Apartments w centrum Wrocławia, który jest największym i jednocześnie jednym z najbardziej ekskluzywnych kompleksów mixed-use w regionie, klienci najbardziej upodobali sobie styl Elegant, który charakteryzuje się pastelowymi kolorami i materiałami wysokiej jakości.

Co zatem możesz doradzić klientom, którzy kupili właśnie mieszkanie i podejmują decyzję o jego wykończeniu? Robić samemu czy oddać komuś doświadczonemu?

Decyzja, czy wykończyć mieszkanie samodzielnie, czy zlecić to profesjonalnej firmie, zależy od wielu czynników, takich jak umiejętności, czas no i oczywiście dostępny budżet. Samodzielne wykończenie mieszkania może być satysfakcjonujące i mniej kosztowne, ale wymaga więcej czasu i wysiłku. Z drugiej strony, zlecanie tej pracy firmie może zaoszczędzić dużo stresu i zapewnić profesjonalny rezultat, ale jest zazwyczaj nieco droższe. Kluczem każdej decyzji jest dokładne rozważenie wszystkich tych aspektów i wybranie opcji, która najlepiej odpowiada własnym potrzebom. Cokolwiek wybierzemy, warto zawsze pamiętać, że cel jest zawsze ten sam – stworzenie pięknego i funkcjonalnego miejsca do życia.

