Kredyt 2 proc. pozwala kupić mieszkanie premium w stołecznym obwarzanku. - W Legionowie kosztuje to ok. 11 tys. zł za mkw. W Warszawie taki zakup jest nieosiągalny - tłumaczy Bogdan Żołnierzak, prezes Kompanii Domowej.

Kompania Domowa jest pierwszym warszawskim deweloperem, który buduje w Legionowie. Na 79 mieszkań w Koronie Legionowa, 50 kwalifikuje się do programu kredyt 2 proc.

Kompania Domowa w planach ma budowę kolejnego kameralnego budynku w Legionowie przy ul. Sienkiewicza oraz na warszawskich Włochach. Deweloper zamierza też wrócić na Wolę.

Naszymi klientami są na razie przede wszystkim klienci gotówkowi. Tylko jedna osoba rozważa zakup mieszkania w Koronie Legionowa w ramach kredytu 2 proc. - przyznaje Bogdan Żołnierzak, prezes zarządu Kompanii Domowej.

Bogdan Żołnierzak, prezes zarządu Kompanii Domowej: Trochę tak. Od dziecka chciałem być generałem. Ostatecznie nie poszedłem tą drogą, więc przynajmniej swoją firmę nazwałem kompanią. Nazwa nawiązuje do wojska, które zawsze kojarzyło mi się z rzetelnością, sumiennością i dokładnością, co jest najważniejsze w budowaniu domów, także wielorodzinnych. Nie przez przypadek też nasza siedziba przez wiele lat mieściła się na ul. Wojska Polskiego. Podobnie jak obecna - zrewitalizowana, zabytkowa Strażnica w praskim Koneserze, której szukałem ładnych kilka lat.

Korona Legionowa przy ul. Wyspiańskiego w Legionowie właśnie się buduje, ale to nie jest jedyny projekt w naszym pipelinie. W centrum Legionowa, przy rynku, przy. ul. Sienkiewicza dostaliśmy pozwolenie na budowę kolejnego kameralnego budynku. Czekamy na uprawomocnienie się decyzji. Z budową planujemy ruszyć w przyszłym roku. Poza tym, kupiliśmy działkę na warszawskich Włochach. W listopadzie złożymy wniosek o pozwolenie na budowę. Wiosną przyszłego roku chcielibyśmy rozpocząć realizację. W planach jest też powrót na Wolę. Sądzę, że to wcale niemało, zwłaszcza że Kompania Domowa to firma autorska, która nie buduje mieszkań popularnych, tylko stawia na dopracowane, butikowe projekty.

Zawsze były kłopoty z działkami, a mimo to od ponad dwudziestu lat - co prawda w różnym tempie - ale jednak cały czas mieszkania się buduje. Problemem są zbyt długie procedury administracyjne. Nie tylko w dużych miastach. Koronę Legionowa przygotowywałem aż sześć lat - tłumaczy Bogdan Żołnierzak, prezes zarządu Kompanii Domowej.

Korona Legionowa jest debiutem Kompanii Domowej w stołecznym obwarzanku. Do tej pory budowaliście tylko w Warszawie. Skąd ta zmiana?

Przede wszystkim kieruję się sentymentem. Po prostu pochodzę z Legionowa i chcę po sobie zostawić dobry ślad. Od dwóch, czy trzech lat poznaję swoje rodzinne miasto na nowo. Jestem pierwszym warszawskim deweloperem, który buduje w tym mieście. Do tej pory w miejscowościach obwarzankowych działały głównie lokalne firmy.

A może też poza Warszawą po prostu łatwiej upolować dobrą działkę mieszkaniową. W końcu dzisiaj o te same lokalizacje rywalizuje - obudzona przez kredyt 2 proc. - mieszkaniówka oraz rozwijający się PRS. Czy wojna o grunty się zaostrza?

Od końca lat 90. na rynku mieszkaniowym mówi się, że strasznie ciężko jest kupić grunt. Niewiele się zmieniło. Cyklicznie, co kilka lat intensywność tych komunikatów się zwiększa. Prawda jest taka, że zawsze były kłopoty z działkami, a mimo to od ponad dwudziestu lat - co prawda w różnym tempie - ale jednak cały czas mieszkania się buduje. Problemem są zbyt długie procedury administracyjne. Nie tylko w dużych miastach. Koronę Legionowa przygotowywałem aż sześć lat. To kameralny projekt przy ul. Wyspiańskiego, skąd spacerkiem można dojść do najważniejszych punktów w mieście. Liczy 79 mieszkań. Budowa jest na wstępnym etapie - jeszcze budynek nie wyszedł z ziemi.

A komercjalizacja? Podobno popyt na rynku mieszkaniowym jest tak duży, że wróciła sprzedaż na etapie dziury w ziemi?

Mogę potwierdzić, że nie mieliśmy problemu z uzyskaniem - wymaganego przez bank - 15-procetowego poziomu przedsprzedaży. Jednak od początku zakładaliśmy spokojne tempo komercjalizacji, ponieważ jest to najnowocześniejszy projekt w Legionowie, a przez to najdroższy. Nam się nie spieszy, bo liczymy na klientów, którzy docenią różnicę między naszą ofertą, a każdą inną na rynku, przynajmniej legionowskim.

Jak to się ma do kredytu 2 proc. Chwalicie się, że w Koronie Legionowa są też mieszkania kwalifikujące się do programu. Ile?

W ofercie Korony Legionowa mamy 50 mieszkań spełniających kryteria uzyskania kredytu 2 proc. Program ten w dużej części pozwala więc na zakup jakości premium w cenie niedostępnej w Warszawie. Może to dotyczyć wielu projektów z warszawskiego obwarzanka. Przypuszczenia tego typu zostaną jednak zweryfikowane ostatecznie po obsłużeniu przez banki pierwszej fali wniosków kredytowych tego niezwykle popularnego programu. Naszymi klientami są jednak przede wszystkim klienci gotówkowi. Na razie tylko jedna osoba rozważa zakup w ramach tego kredytu. To będą mieszkania klasy premium. W Legionowie to oznacza cenę ok. 11 tys. zł za mkw., która w Warszawie jest osiągalna tylko w niektórych lokalizacjach.

Co takiego wyjątkowego na rynku będzie miała Korona Legionowa?

Powtórzę, że będzie to najnowocześniejszy budynek mieszkaniowy w Legionowie. Dwukondygnacyjny garaż podziemny i 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie. To pierwsze takie rozwiązanie w Legionowie. Korona Legionowa zostanie usytuowana wśród obecnego na działce starodrzewu. Dzięki temu zyska naturalną ozdobę i zarazem osłonę od strony przyległych ulic. W budynku zainstalowany zostanie dwustopniowy system kontroli dostępu.

W budynku zainstalowany zostanie dwustopniowy system kontroli dostępu. Drzwi wejściowe będą się otwierały automatycznie i bezdotykowo, za pomocą czytnika rozpoznającego twarz. Nowoczesny system oczyszczania powietrza ochroni przed szkodliwymi bakteriami, wirusami i grzybami. Zastosowane zostaną farby ekologiczne oraz wykładziny dywanowe pochłaniające hałas. Oprócz „zielonego dachu” wyposażonego w panele fotowoltaiczne, Korona skorzysta z oświetlenia LED w częściach wspólnych. Przy doborze materiałów wykończeniowych Kompania Domowa kierowała się nie tylko ich trwałością, ale też bezpieczeństwem dla zdrowia.

