Antresola to dodatkowa powierzchnia, umieszczona w wyższej części pokoju, najczęściej nad salonem lub kuchnią. Do niedawna rozwiązanie to pojawiało się głównie w starych kamienicach czy loftach. Coraz chętniej wdrażają je deweloperzy.

Antresola oferuje dodatkową przestrzeń mieszkalną w mieszkaniach o małej powierzchni.

Może służyć jako dodatkowa sypialnia, przestrzeń do pracy zdalnej lub miejsce do przechowywania rzeczy.

Lokale z antresolami mają podobne koszty eksploatacji, co „klasyczne” mieszkania o tym samym metrażu.

Mieszkania z antresolami oferują więcej przestrzeni, co jest szczególnie przydatne dla osób, które poszukują nieruchomości pojemnych, ale nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na kupno większego mieszkania. Może służyć jako dodatkowa sypialnia, przestrzeń do pracy zdalnej lub miejsce do przechowywania rzeczy (funkcja garderoby/szafy/magazynu). Warto podkreślić, że za tak wygospodarowaną przestrzeń nie płacimy dodatkowego czynszu, dzięki czemu lokale z antresolami mają podobne koszty eksploatacji, co „klasyczne” mieszkania o tym samym metrażu.

Oryginalny design

Antresole to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale również ciekawy element dekoracyjny. Mieszkania z takimi powierzchniami mają często oryginalny i niebanalny design, co przyciąga uwagę i nadaje wnętrzu niepowtarzalnego charakteru.

Antresole możemy spotkać nie tylko w lokalach kompaktowych, ale także w przestronnych, wielopokojowych apartamentach, gdzie pomagają zróżnicować wystrój w zależności od przeznaczenia danej przestrzeni.

Duże okna i nasłonecznienie

Mieszkania dwupoziomowe mają wysokie sufity oraz dużą liczbę okien, co przekłada się na dobre doświetlenie naturalnym światłem. Dzięki temu taki lokal wydaje się bardziej przestronny i przyjemniejszy w użytkowaniu.

Prywatność

Antresole są często oddzielone od pozostałej części mieszkania, co pozwala na zachowanie prywatności. Osoby, które np. chcą w spokoju poczytać książkę, mają tu poczucie oddzielenia i intymności, nawet jeśli w tym samym pomieszczeniu znajdują się inne osoby.

Jednym z deweloperów, który oferuje antresole w nowych realizacjach, jest Develia. Lokale tego typu można znaleźć m.in. w krakowskiej inwestycji Słoneczne Miasteczko, katowickim osiedlu Ceglana Park, realizowanych w Gdańsku projektach Szmaragdowy Park i Południe Vita czy wrocławskiej Cynamonowa Vita.

Mieszkania z antresolami to propozycja dla klientów, którzy oczekują od deweloperów niestandardowych rozwiązań i cenią sobie nowoczesny, oryginalny design. Zapewniają szerokie możliwości aranżacyjne – w małych lokalach „na start” umożliwią singlom czy młodym parom uzyskać dodatkową przestrzeń życiową, a w dużych apartamentach rodzinnych mogą być np. ciekawym urozmaiceniem pokoi dziecinnych – komentuje Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Develia oferuje również nabywcom możliwość wykończenia mieszkania „pod klucz” dzięki współpracy z pracownią architektoniczną Galerie Venis. Pracujący w niej projektanci mają duże doświadczenie w aranżowaniu takich powierzchni jak antresole.

- Antresola to rozwiązanie, które otwiera pole do kreatywności, czyli to, w czym spełniamy się najlepiej. Taki układ mieszkania można zinterpretować na różne sposoby, a z nami klienci mogą odkryć, w jakim stylu będą czuli się najbardziej komfortowo. Dzięki rustykalno-skandynawskim inspiracjom wnętrze z antresolą można ocieplić drewnianymi belkami i wykończyć materiałami o stonowanych kolorach. Industrialną duszę przestrzeni z tak zaprojektowanym pokojem można nadać surową, ceglaną ścianą czy płytkami przypominającymi cement. Możliwości jest nieskończenie wiele - mówi Inga Plewicka, marketing manager w firmie Galerie Venis.

