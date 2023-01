Pustostany, według GUS, stanowią 11 proc. mieszkań w Polsce. Ustawodawca zastanawia się nad regulacjami, które ograniczą liczbę niezamieszkanych lokali kupowanych w celach inwestycyjnych. Podatkowe koncepcje przybliżają i oceniają eksperci ASB Group.

Obecnie resort finansów zastanawia się nad dwoma alternatywnymi formami opodatkowania mieszkań kupowanych w celach inwestycyjnych.

W świetle pierwszej koncepcji, nabycie mieszkań w formie pakietowej podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Druga koncepcja przewiduje zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności uprawnienie samorządów do uchwalania wyższych stawek podatku od nieruchomości na lokale, które nie są zamieszkane np. przez przynajmniej trzy miesiące.

W Polsce ze względu na wysokie koszty zakupu mieszkania i jego finansowania, szczególnie przy obecnym koszcie pieniądza, wiele rodzin jest zmuszonych do sięgnięcia po alternatywną formę zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jaką jest najem. Przy obecnych relatywnie wysokich kosztach życia w Polsce ceny najmu nie są niskie, na co wpływa również ograniczona podaż mieszkań. Solą w oku rządzących stały się pustostany, czyli mieszkania kupowane w celach inwestycyjnych, których właściciele nie kwapią się do ich udostępnienia na rynku najmu, z obawy o potencjalne problemy z najemcami.

W rezultacie takie mieszkania często przez wiele lat stoją „puste”, ograniczając podaż liczby mieszkań na rynku najmu. To z kolei skutkuje dalszym wzrostem cen najmu, szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich.

Według danych GUS pustostany mogą stanowić aż 11 proc. wszystkich mieszkań w Polsce. Nie dziwi zatem fakt, iż władza ustawodawcza zastanawia się nad regulacjami, które mogłyby ograniczyć ilość pustostanów na polskim rynku. Jak wiadomo nie od dziś, w analogicznych sytuacjach najprościej sięgnąć do rozwiązań podatkowych.

Dwie koncepcje opodatkowania mieszkań kupowanych w celach inwestycyjnych

Jakiś czas temu rządzący zarzekali się, iż nie zamierzają opodatkować pustostanów. Według doniesień prasowych, wiceminister finansów Artur Soboń ujawnił, iż obecnie jego resort zastanawia się nad dwoma alternatywnymi formami opodatkowania mieszkań kupowanych w celach inwestycyjnych.

W świetle pierwszej koncepcji, nabycie mieszkań w formie pakietowej podlegałoby opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka PCC, która obowiązuje już teraz (2%) przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym zostałaby podwyższona. Z kolei zakup mieszkania na rynku pierwotnym miałby również podlegać PCC, niezależnie od faktu, iż podlega 8% opodatkowaniu PCC. To rozwiązanie może być trudne do wprowadzenia ze względu na regulacje unijne, w świetle których dana transakcja powinna podlegać jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem obrotowym, a PCC można postrzegać również jako taki właśnie podatek.

Druga koncepcja przewiduje zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, w szczególności uprawnienie samorządów do uchwalania wyższych stawek podatku od nieruchomości (niż obecnie) na lokale, które nie są zamieszkane np. przez przynajmniej trzy miesiące. Taki wyższy podatek miałby dotyczyć nadwyżki ponad określoną powierzchnię lokali niewykorzystywanych na cele mieszkaniowe i położonych na terenie danej gminy.

Powrót ulgi na wynajem?

Przy okazji wiceminister finansów zdradził, iż jego resort zastanawia się nad złagodzeniem niesławnych już przepisów o zakazie amortyzacji nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, które mają obowiązywać generalnie od 2023 r. W szczególności ustawodawca rozważa powrót rozwiązania zwanego ulgą na wynajem, która obowiązywała do końca 2000 roku. Polegała ona na umożliwieniu odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem oraz na zakup działki pod budowę tego budynku.

