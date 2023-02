Fabryka Scheiblera w Łodzi, Faktoria Młyn w Nowej Hucie, a w Sopocie - dawna siedziba Bałtyckiej Agencji Artystycznej. Projekty Money Square Investment nie tylko znanymi adresami wygrywają z osiedlami, na których lokatorzy zaglądają sobie do okien.

Portfel realizacji Money Square Investment tworzą nie tylko pojedyncze kamienice, ale też rewitalizacyjne projekty mixed use: Faktoria Młyn w Nowej Hucie i Fabryka Scheiblera w Łodzi.

Dariusz Jagusiak, współwłaściciel Money Square Investment: Najchętniej - gdybyśmy mogli - to sprzedawalibyśmy mieszkania z gwarancją zakazu najmu krótkoterminowego.

Łukasz Nikliński, współwłaściciel Money Square Investment: Z jednej strony jest problem z dostępnością mieszkań, a z drugiej mamy fundusze inwestycyjne, które chcą je kupować. Nie zamykamy się na żaden scenariusz.

Dzisiejsze wyhamowanie na rynku powoduje, że klienci mają mniejszy apetyt na zakupy, ale w sektorze premium nadal się bronimy - tłumaczą Dariusz Jagusiak (od lewej) i Łukasz Nikliński, właściciele Money Square Investment.

Zajmujecie się rewitalizacją i przywracaniem do życia zaniedbanych fragmentów miast. To bardzo ładnie brzmi, ale tak naprawdę to jest po prostu mieszkaniówka. Wiemy, że ten sektor kuleje m.in. z powodu zapaści kredytów. Was to też dotyka, czy jesteście szczęściarzami, którzy mogą liczyć na klientów gotówkowych?

Dariusz Jagusiak: Nasze projekty są niestandardowe, mają swoją historię i świetne adresy, więc zaliczają się do klasy premium. Zawsze przyznajemy, że rewitalizacja jest droższa niż budowanie od zera. To wszystko oznacza, że klient musi zapłacić za mieszkanie oraz jego otoczenie trochę więcej. Dzisiaj, patrząc na transakcje, które prowadzimy, możemy śmiało powiedzieć, że rzeczywiście klient gotówkowy jest ważnym filarem naszej sprzedaży.

Green Peak - domy w Sudetach. Skala projektów Money Square Investment czasami jest niewielka i ta kameralność dzisiaj firmie pomaga. Grono klientów z zasady jest ograniczone. Fot. Money Square Investment.

Czy widzicie mniejsze zainteresowanie?

DJ: Oczywiście, liczba zapytań jest mniejsza. Widać lekkie spowolnienie, jednak w sektorze premium nadal zainteresowanie jest bardzo duże. Skala naszych projektów czasami jest niewielka i ta kameralność dzisiaj nam pomaga. Nie sprzedajemy 300 mieszkań w jednym obiekcie, tylko kilkanaście, albo kilkadziesiąt. Zatem grono klientów z zasady jest ograniczone. Rzeczywiście, dzisiejsze wyhamowanie na rynku powoduje, że klienci mają mniejszy apetyt na zakupy, ale w sektorze premium nadal się bronimy. Na szczęście obserwujemy też pierwsze jaskółki powrotu banków do finansowania zakupu mieszkań.

Mieszkania w kamienicach są zapewne kupowane z myślą o krótkoterminowym wynajmie, który wyludnia centra miast?

DJ: Tak, chociaż ten trend zaczyna się trochę odwracać. Obserwujemy w naszym najbliższym otoczeniu osoby, które kupują mniejsze mieszkania w centrum, łączą je, żeby wrócić do ich pierwotnego metrażu, bo chcą w nich mieszkać, albo pomieszkiwać, ponieważ na przykład mają dom poza miastem. Zrewitalizowana przez nas krakowska kamienica przy ul. Kolberga 16 też potwierdza ten trend. Są w niej duże metraże, powyżej 60 mkw. i wszystkie mieszkania zostały sprzedane osobom, które chcą w nich mieszkać. Najmu dobowego w niej nie będzie.

Kredyty hipoteczne na mieszkania wciąż są trudnym tematem, a jak banki podchodzą do kredytowania zakupu kamienic do rewitalizacji?

DJ: Niełatwo się dzisiaj rozmawia z bankami, ponieważ wolą one wybierać finansowanie projektów prostszych, czyli nowych. Trochę boją się rewitalizacji. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni.

Zwłaszcza, że wasz portfel realizacji wciąż się powiększa i to nie tylko o pojedyncze kamienice, ale o odważne realizacje mixed use. Jedną z nich Faktoria Młyn, czyli rewitalizacja Młyna Lelitów przy ul. Kocmyrzowskiej w Nowej Hucie. Na jakim etapie jest ten projekt?

Faktoria Młyn ma być samowystarczalnym, otoczonym zielenią oraz rzeką Dłubnia i potokiem Młynówka miejscem, dobrze skomunikowanym z Krakowem. Fot. Money Square Investment.

Łukasz Nikliński: To projekt nawiązujący do idei miasta 15-minutowego. Faktoria Młyn ma być samowystarczalnym, otoczonym zielenią oraz rzeką Dłubnia i potokiem Młynówka miejscem, dobrze skomunikowanym z Krakowem. Oczywiście teren będzie dostępny dla obecnych mieszkańców Nowej Huty, gdyby chcieli korzystać z lokali usługowych, które się otworzą.

Faktoria Młyn to duży, bo prawie jednohektarowy teren, ale zaplanowaliście na nim jedynie 71 mieszkań. Zatem, mimo wszystko to kameralny projekt?

DJ: Tak, bo nie chcemy forsować maksymalnego PUM-u kosztem efektu końcowego i komfortu przyszłych mieszkańców. Naszą misją jest budowanie dobrych przestrzeni do życia. Uważamy, że może wyższą ceną, ale za to lepszym komfortem życia, wygrywamy z osiedlami, na których lokatorzy zaglądają sobie do okien.

Na czym będzie polegać rewitalizacja w tym miejscu?

Faktoria Młyn, czyli rewitalizacja Młyna Lelitów przy ul. Kocmyrzowskiej w Nowej Hucie to projekt nawiązujący do idei miasta 15-minutowego. Fot. Money Square Investment.

ŁN: Dawny Młyn Lelitów zostanie zrewitalizowany i otrzyma nową nazwę Faktoria Młyn. Planujemy odtworzenie kubatury budynków gospodarczych z przeznaczeniem na pokoje coworkingowe, centrum fitness, kawiarnię, restaurację i oczywiście piekarnię.

DJ: Oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje z rynku - najemcy mogą się już do nas zgłaszać z ewentualnymi propozycjami usług, które dobrze by się sprawdziły w Faktorii. Mamy przed sobą perspektywę dwóch lat realizacji tego projektu, więc to dobry czas na takie rozmowy.

Drugi wasz duży projekt to Fabryka Scheiblera w Łodzi. To też nie będą tylko mieszkania, prawda?

Drugi duży projekt rewitalizacyjny Money Square Investment to Fabryka Scheiblera w Łodzi. Teren znajduje się przy ul. Przędzalnianej 71 i obejmuje prawie trzy hektary, przez które przepływa rzeka Jasień. Fot. Money Square Investment.

DJ: Nasz teren znajduje się przy ul. Przędzalnianej 71 i obejmuje prawie trzy hektary, przez które przepływa rzeka Jasień. To prawie pięciokrotnie większy projekt niż Faktoria Młyn. Po sąsiedzku znajdują się m.in. łódzkie famuły, czyli osiedle mieszkaniowe Księży Młyn, jeden z najmodniejszych obecnie adresów w Łodzi. Obserwuję tę część miasta od lat. W 2015 r. kupiłem przy ul. Tymienieckiego 25 mieszkanie, którego okna wychodzą właśnie na tereny przy ul. Przędzalnianej 71. Niemal codziennie widzę wycieczki szkolne i turystyczne, które zwiedzają te tereny. Właściciele lokali gastronomicznych, działających przy zrewitalizowanych famułach Księżego Młyna przyznają, że takie zainteresowanie bardzo pomaga prowadzić biznes.

Na jakim etapie realizacji jesteście w Łodzi?

Fabryka Scheiblera w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 71 pomieści prawdopodobnie 300 mieszkań z raczej większym metrażem. Do tego oczywiście lokale usługowe, miejsca postojowe i sporo ciekawych przestrzeni wspólnych. To naprawdę duża rewitalizacja, największa w portfelu Money Square Investment. Fot. Money Square Investment.

ŁN: Otrzymaliśmy pozwolenie konserwatorskie i mamy większość zgód, żeby dostać pozwolenie na budowę. Wniosek jest już złożony, ale jeszcze uzupełniamy ostatnie dokumenty. Mamy nadzieję, że na wiosnę tego roku już je otrzymamy. Budowa zajmie trochę czasu, ponieważ jest to ogromny teren z ciekawą funkcją dopełniającą dla całej dzielnicy. Planujemy m.in. zbudować mały rynek. Podobnie jak Faktoria Młyn, ma to być miejsce wygodne do życia z odpowiednio dobranym miksem usług towarzyszących.

Jakie tam zaplanowaliście mieszkania?

ŁN: Na razie myślimy o 300 mieszkaniach z raczej większym metrażem. Do tego oczywiście lokale usługowe, miejsca postojowe i sporo ciekawych przestrzeni wspólnych. To naprawdę duża rewitalizacja, największa jaką do tej pory realizowaliśmy.

Fabryka Scheiblera w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 71. Budowa zajmie trochę czasu, ponieważ jest to ogromny teren z ciekawą funkcją dopełniającą dla całej dzielnicy. W planach jest m.in. mały rynek. Fot. Money Square Investment.

Czy w ramach wielofunkcyjności takiego projektu, nie myślicie o tym, żeby część z tych 300 mieszkań, przeznaczyć na najem długoterminowy?

ŁN: Dzisiaj na rynku mamy dwie skrajności. Z jednej strony jest problem z dostępnością mieszkań, a z drugiej mamy fundusze inwestycyjne, które chcą je kupować. Nie zamykamy się na żaden scenariusz. Będziemy próbowali wkomponować się w miejsce, które tworzymy, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku. Na razie nie wiemy, jak odpowiedzieć na to pytanie. Rynek cały czas ewoluuje, więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja w momencie, w którym rozpoczniemy budowę.

DJ: Prowadzimy rozmowy z sektorem PRS, niczego nie wykluczamy. Przygotowujemy się do budowy, więc to dobry czas na składanie ofert przez przyszłych najemców i przez fundusze. Rzeczywiście tę inwestycję można podzielić na starą część oraz nową, w której pięć budynków może być atrakcyjna dla funduszy inwestycyjnych. Metraże tam będą mniejsze, a lokale bardziej kompaktowe, a więc idealne dla najmu instytucjonalnego. Z kolei w starej fabryce znajdą się większe mieszkania do kupienia - nie tylko 100-metrowe, ale nawet o powierzchni 200 mkw. i 300 mkw.

Takie metraże mogą z kolei skusić najem dobowy.

Fabryka Scheiblera w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 71. Inwestycję można podzielić na dwie części. W nowej pięć budynków może być atrakcyjna dla funduszy inwestycyjnych. Metraże tam będą mniejsze, a lokale bardziej kompaktowe, a więc idealne dla najmu instytucjonalnego. Z kolei w starej fabryce znajdą się większe mieszkania do kupienia - nie tylko 100-metrowe, ale nawet o powierzchni 200 mkw. i 300 mkw. Fot. Money Square Investment.

DJ: Przyznam, że najchętniej - gdybyśmy mogli - to sprzedawalibyśmy te mieszkania z gwarancją zakazu najmu krótkoterminowego. Już pojawiają się na rynku takie inwestycje. To trochę skomplikowane, ale możliwe.

Zatem, jeśli wszystko dobrze się ułoży, to wkrótce - zarówno Fabryka Scheiblera, jak i Faktoria Młyn - mogą być realizowane równocześnie?

ŁN: W optymistycznym scenariuszu - tak. W przypadku Nowej Huty mamy zarówno pozwolenie konserwatorskie, jak i na budowę. Wybraliśmy już też generalnego wykonawcę i przyznano nam finansowanie. Wykonaliśmy prace ziemne. Przygotowaliśmy zjazd na działkę. Na razie obserwujemy rynek.

DJ: Powoli też zaczynamy uruchamiać przedsprzedaż mieszkań, ale kameralnie, bo jednak zależy nam na budowaniu bazy klientów, którzy doceniają nasze projekty. Mamy już w swoim dorobku grono takich kolekcjonerów dobrych adresów, którzy wierzą w wysoką jakość naszych realizacji, więc zanim budowa się rozpocznie, zgłaszają się do nas, bo wiedzą, że kolejny projekt będzie pasował do ich kolekcji.

Obecnie pracujecie również nad rewitalizacją kamienicy we Wrocławiu przy ul. Kołłątaja 23, projektem na Helu - Helsk Residence oraz osiedlem domów Green Peak na Dolnym Śląsku. Proszę opowiedzieć o Sopocie, bo to nie będą mieszkania, prawda?

Money Square Investment pracuje obecnie projektem na Helu - Helsk Residence. Fot. Money Square Investment.

DJ: Tak, wciąż czekamy na pozwolenie na budowę. Liczymy na wsparcie lokalnych władz, bo zamierzamy zagospodarować ważny dla miasta budynek dawnej siedziby Bałtyckiej Agencji Artystycznej. Każdy w Sopocie zna ten obiekt i wszyscy się zastanawiają, co w nim będzie. Możliwe, że butikowy hotel. Rozmawiamy z dużymi sieciami hotelowymi, które otwierają się na takie kameralne realizacje, zwłaszcza, że Sopot jest wyjątkowy.

ŁN: Byłby to nasz debiut w tym sektorze. Chcemy pokazać, że potrafimy dobrze realizować budynki niezależnie od ich funkcji.

