Na razie tylko 171 wielorodzinnych budynków mieszkalnych uzyskało zielony certyfikat BREEAM, Zielony Dom, LEED czy HQE. To nie oznacza, że deweloperzy nie stosują ekologicznych rozwiązań. Które z nich są na nowych osiedlach standardem?

17 deweloperów postarało się o certyfikaty dla budowanych przez siebie budynków.

Najwięcej inwestycji z takimi certyfikowanymi budynkami mają na swoim koncie Skanska Residential Development, Yareal Polska, Bouygues Immobilier Polska i Vastint Poland oraz Develia.

Żeby uzyskać taki certyfikat deweloper musi wykazać, że w budynku zastosowano różnego rodzaju rozwiązania służące optymalizacji zużycia energii.

- Wygląda na to, że najpoważniej do kwestii budownictwa zrównoważonego, określanego również mianem zielonego lub ekologicznego, podeszło 17 firm deweloperskich, które postarały się o specjalny certyfikat dla budowanych przez siebie budynków - mówi Marek Wielgo, ekspert nieruchomości.

Najwięcej inwestycji z takimi certyfikowanymi budynkami mają na swoim koncie Skanska Residential Development (19), Yareal Polska (14), Bouygues Immobilier Polska i Vastint Poland (po 6) oraz Develia (3 inwestycje).

- Ekocertyfikat jest dla kupujących nasze mieszkania gwarancją, że projekt został zrealizowany z troską nie tylko o środowisko naturalne, ale także o ich przyszłe wydatki - wyjaśnia Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia.

Tego typu statystyki dotyczące zielonych certyfikatów prowadzi Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Jak tłumaczy ta organizacja, żeby uzyskać taki certyfikat deweloper musi wykazać, że w budynku zastosowano różnego rodzaju rozwiązania służące optymalizacji zużycia energii, co przełoży się na niższe miesięczne rachunki. Ponadto ważna jest też dbałość o zasoby wody oraz o samopoczucie mieszkańców, m.in. dzięki dobremu nasłonecznieniu i zastosowaniu materiałów, które nie emitują szkodliwych substancji. Warunkiem jest też minimalizacja produkcji odpadów, m.in. dzięki zastosowaniu trwałych materiałów i ich recyklingowi, stworzenie zielonej przestrzeni oraz możliwość korzystania z komunikacji zbiorowej i rowerowej.

W mieszkaniówce to dopiero początek mody na zielone certyfikaty

W naszym kraju powyższe reguły budownictwa zrównoważonego są już w zasadzie standardem w przypadku nowych biurowców. Na tego typu budynki przypada przeszło 42% spośród ok. 1600 przyznanych certyfikatów (głównie brytyjski BREEAM i amerykański LEED), które zaświadczają, że są one proekologiczne. Powstają też budynki przemysłowe, handlowe, hotelowe, użyteczności publicznej oraz oczywiście mieszkalne, które łączy dbałość o środowisko naturalne i człowieka. Problem w tym, że – jak podaje PLGBC w swoim najnowszym raporcie „Zrównoważone certyfikowane budynki” – tych ostatnich jest w naszym kraju wciąż stosunkowo niewiele, bo 171, i to głównie w Warszawie.

W mieszkaniówce trend zielonej certyfikacji zapoczątkowały zaledwie osiem lat temu firmy Skanska Residential Development i Bouygues Immobilier Polska.

Ta pierwsza swój pierwszy certyfikat BREEAM uzyskała dla budynków Osiedla Mickiewicza na warszawskim Żoliborzu. Z kolei Bouygues Immobilier Polska wybrała certyfikat HQE m.in. dla osiedli Accent Eco i Vert na warszawskim Bemowie. Ostatnio PLGBC zaproponowało deweloperom certyfikat – Zielony Dom, który ma wyróżniać inwestycje o wysokiej jakości ekologicznej i efektywności energetycznej. Uzyskało go 27 nowopowstających budynków mieszkalnych w Gdańsku i Łodzi.

Deweloperzy muszą, ale też i chcą oferować ekologiczne domy

Choć niewielu deweloperów ubiega się dla swoich budynków o zielony certyfikat, to nie oznacza, że nie są stosują w nich ekologicznych rozwiązań. Po pierwsze, wymagają tego przepisy o warunkach technicznych, które w 2021 r. zaostrzyły wymagania dotyczące parametrów izolacyjnych budynków mieszkalnych.

- Najprościej rzecz ujmując, dla przegród, czyli dla ścian, dachów, stropów oraz okien i drzwi, zaczęły obowiązywać dużo ostrzejsze normy, które fachowcy nazywają współczynnikiem przenikania ciepła - wyjaśnia Marek Wielgo.

Obniżony został też wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Wymusza to w wielu przypadkach zastosowanie urządzeń wytwarzających energię odnawialną, np. pomp ciepła.



Cytowany ekspert podkreśla, że w nowych blokach deweloperzy coraz częściej stosują ekologiczne rozwiązania także ze względu na oczekiwania klientów. A te – jak wynika z ankiety agencji badawczej Inquiry – to jak najniższe koszty ogrzewania, dobra jakość powietrza w domu oraz zieleń wokół. Duże znaczenie dla kupujących mieszkania mają także niższe zużycie wody, miejsce do segregacji śmieci oraz użycie nietoksycznych materiałów wykończeniowych.

Jakie ekologiczne rozwiązania są już standardem?

Na decyzje zakupowe klientów coraz większy wpływ mają różnego rodzaju ekoudogodnienia i rozwiązania służące obniżeniu kosztów eksploatacji budynków, a w konsekwencji – rachunków, które zapłacą mieszkańcy.

- Nasi klienci pytają o rozwiązania ekologiczne, choć co ciekawe – nie tylko w kontekście ochrony środowiska, ale też możliwych oszczędności, jakie wiążą się z ich zastosowaniem w nieruchomości. To w gruncie rzeczy bardzo ważny aspekt, szczególnie w okresie wysokiej inflacji – zaznacza Karolina Bronszewska, dyrektor marketingu i innowacji w Ronson Development.

Za ekologiczny standard na nowych osiedlach budowanych m.in. przez tego dewelopera należy więc uznać nie tylko stacje ładowania samochodów elektrycznych, energooszczędne windy czy ledowe oświetlenie, ale też zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej, która jest wykorzystywana do podlewania roślin na terenie osiedla oraz panele fotowoltaiczne zasilające oświetlenia części wspólnych. Coraz powszechniej stosowane są także pompy ciepła.

Anna Skotnicka-Ryś z zarządu firmy Profbud opowiada, że w realizowanym przez nią miasteczku GAIA PARK w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie mieszkańcy mają domy wyposażone w m.in. gruntowe pompy ciepła, wentylację z odzyskiem ciepła, zbiorniki umożliwiające wykorzystanie wody opadowej oraz energię elektryczną z własnej farmy wiatrowej.

Zakup mieszkania to inwestycja na lata, a zielone technologie wpływają pozytywnie nie tylko na środowisko. W dłuższej perspektywie pozwalają także obniżyć koszty codziennego życia mieszkańcom np. poprzez zmniejszenie zużycia prądu i wody - podkreśla Anna Skotnicka-Ryś.

Dbałość o środowisko widać też po otoczeniu budynków. Niektórzy deweloperzy starają się zapewnić mieszkańcom większy komfort m.in. dzięki starannie zaaranżowanym terenom zielonym. Np. na osiedlu Ceglana Park w Katowicach ponad połowę obszaru stanowią tereny zielone i rekreacyjne.

- Tam, gdzie jest to możliwe, budujemy zbiorniki retencyjne i ogrody deszczowe, które korzystnie wpływają na żywotność lokalnej roślinności – zapewnia Tomasz Kaleta z firmy Develia.

Co ciekawe, na wspomnianym wyżej osiedlu ten deweloper zainstalował tężnie solankowe, działające leczniczo na choroby dróg oddechowych i wzmacniające naturalną odporność.

Także w firmie Acciona deklarują dbałość o osiedlową zieleń. Monika Przybysz, project manager i koordynatorka działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i certyfikacją w Acciona zapewnia, że stara się odpowiednio dobierać gatunków roślin, aby tworzyć cenne siedliska przyrodnicze dla zwierząt i owadów oraz obniżać poziom dwutlenku węgla w powietrzu. W części realizowanych przez tę firmę inwestycji sadzone są rośliny na dachach budynków. Te tzw. zielone dachy stanowią dodatkową izolację termiczną, oczyszczają powietrze i zatrzymują wodę deszczową.

Na nietypowe ekorozwiązanie zdecydowała się firma Nickel Development. We współpracy z towarzystwem ochrony przyrody „Salamandra” na terenie inwestycji Warzelnia zbudowała nowe schronienie dla ponad 200 nietoperzy przebywajaących w podziemiach dawnego browaru.

- Teraz wykorzystujemy to doświadczenie na Osiedlu Naturama, gdzie również powstało nowe schronienie dla nietoperzy. Naturama to także miejsce, gdzie znajdą się „hotele” dla owadów, a także budki lęgowe dla ptaków – opowiada Edyta Kołodziej, dyrektor sprzedaży i marketingu w Nickel Development.

Także na inwestycjach Atal coraz częściej pojawiają się domki dla owadów i karmniki dla ptaków. Nowością na osiedlu Ogrody Andersa w Gliwicach jest… ogródek sąsiedzki, czyli miejsce zaaranżowane do uprawy roślin i ziół.

- Zamierzamy również wzbogacić tamtejszy plac zabaw dla dzieci o kącik zieleni z krzewami owocowymi, takimi jak poziomki, borówki - jagody – deklaruje Angelika Kliś z zarządu tej firmy.

Kwestię ekologii i energooszczędności bardzo poważnie traktuje też firma Echo Investment.

- Inwestycje mieszkaniowe rozłożyliśmy na czynniki pierwsze pod kątem np. ich wpływu na ekologię i zdrowie, a 6-stopniowa skala ocen pozwala porównać jak proekologicznie zaawansowany jest dany budynek – mówi Jakub Tamborowski, regionalny kierownik sprzedaży w Echo Investment.

Ten deweloper szczyci się m.in. dbałością o drzewa, których stara się zachować na działce jak najwięcej.

Pionierskim rozwiązaniem jest hub elektromobilności przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców łódzkiej inwestycji Zenit. Do ich dyspozycji będą m.in. elektryczne hulajnogi, rowery, a nawet „zielone” samochody pomagające przewieźć duże gabaryty i ułatwiające w ten sposób np. przeprowadzkę.

- Hub będzie w pełni zasilany energią pochodzącą z systemów fotowoltaicznych. Podobne udogodnienia planujemy stosować w przyszłości w kolejnych naszych projektach mieszkaniowych – deklaruje Jakub Tamborowski z Echo Investment.

