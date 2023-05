Do końca tego roku zostanie uruchomionych około 90 tys. budów na rynku mieszkaniowym. To więcej niż prognozowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu - mówi Konrad Płochocki z PZFD, z którym rozmawiamy o genezie kryzysu i perspektywach dla mieszkaniówki.

W branży mieszkaniowej popyt zaczął odbijać od grudnia 2022 roku.

Wyzwaniami dla deweloperów jest wydłużający się czas etapu administracyjnego inwestycji.

Brak gotowych gruntów pod budowy oraz nadal ostrożność banków przy finansowaniu inwestycji będą hamować wychodzenie z kryzysu w sektorze.

Spowolnienie na rynku mogą przynieść także najbliższe wybory samorządowe.

Do problemów w branży Konrad Płochocki zaliczył problem z finansowaniem inwestycji przez banki, które - jak ocenił - obawiają się trwałości trendu popytowego. Przypomniał, że dla deweloperów oprocentowanie kredytu w skali roku sięga około 13 proc., co przy dwuletnim czasie budowy mocno wpływa na koszty inwestycji.

Podkreślił, że podstawowym wyzwaniem jest zmiana dynamiki na rynku.

Problemem dziś jest podaż. Przewidujemy, że do końca tego roku zostanie uruchomionych około 90 tys. budów. To więcej, niż prognozowaliśmy jeszcze parę miesięcy temu, ale w 2021 roku startowaliśmy z prognozami rocznymi na 165 tys. budów - przypomina Konrad Płochocki.

Do wyzwań stojących przed branżą deweloperską zaliczył także deficyt gruntów pod budowy.

Przypomniał też, że czas realizacji inwestycji mieszkaniowych dziś to około 5 lat, z czego aż 3 trzy lata trwają procedury administracyjne i projektowe, a tylko dwa lata sama budowa.

Powrót sprzedaży mieszkań do poziomu z 2021 roku zajmie około trzech lat - prognozuje Konrad Płochocki.

Ekspert ocenił także, że dla rynku nieruchomości bardzo pozytywne byłoby wejście Polski do strefy euro. Według niego przyczyniłoby się to mocno do wzmocnienia atrakcyjności Polski na rynku biurowym oraz dostępności kredytów na rynku mieszkaniowym.

