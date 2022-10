Na spadek sprzedaży mieszkań wpływ ma kilka czynników. Najważniejszym jest niska zdolność kredytowa nabywców oraz pogarszające się nastroje konsumenckie. Na mniejszy popyt deweloperzy reagują korektą podaży. Czy sytuacja się unormuje i kiedy?

Niedostępność kredytów i mniejsza zdolność do ich uzyskania blokuje sprzedaż mieszkań.

Przełom 2022 i 2023 roku może być rekordowy pod kątem uzyskanych przez deweloperów pozwoleń na budowę nowych projektów.

Ze względu na nadal rosnące koszty realizacji osiedli deweloperzy nie planują obniżać cen mieszkań, tylko wstrzymywać nowe projekty.

Na rynku pozostają aktywni klienci gotówkowi, dzięki czemu budowa mieszkań na wynajem nie jest zagrożona.

W 2022 mieszkaniówka ostro zahamowała, deweloperzy ograniczyli liczbę kolejnych projektów, a tempo realizacji inwestycji spadło. Już w styczniu deweloperzy rozpoczęli budowę o 41 proc. mniej mieszkań niż w 2021 roku.

Eksperci wyliczają szereg czynników, które spowodowały tak wyraźne ograniczenie produkcji. Te najważniejsze to podwyżki stóp procentowych i ograniczenie dostępu do kredytów mieszkaniowych, ale także ogólna wysoka niepewność konsumencka. W efekcie, z danych publikowanych przez spółki giełdowe i podawanych przez analityków rynku wynika, że w trakcie trzech kwartałów 2022 roku sprzedaż nowych mieszkań spadła o ok. 50 proc r/r.

Jak zaznacza Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia, na spadek sprzedaży mieszkań wpływ ma kilka czynników. Najważniejszym jest niska zdolność kredytowa nabywców, która drastycznie spadła na skutek wzrostu stóp procentowych do rekordowego poziomu 6,75 proc.

- Zgodnie z zapowiedziami Narodowego Banku Polskiego w najbliższej przyszłości nie można liczyć na ich obniżenie, co poprawiłoby sytuację tych osób, których plany mieszkaniowe są zależne od wsparcia kredytowego - mówi Tomasz Kaleta.

Kolejnym istotnym elementem są pogarszające się nastroje społeczne. Wiele osób wstrzymuje się z zakupem ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. Optymizmem nie napawa również ponad 16-procentowa inflacja i pogarszająca się kondycja polskiej gospodarki.

Na znaczny spadek popytu na mieszkania deweloperzy reagują korektą podaży i wstrzymywaniem nowych inwestycji.

- Według danych GUS w tym roku w największych miastach buduje się o około 25 proc. mniej niż w 2021 roku. Sytuacja jest jednak o tyle korzystna, że zdolność nabywcza Polaków wciąż pozostaje wysoka i jest o około 60 proc. wyższa niż podczas poprzedniego kryzysu na rynku mieszkaniowym w latach 2007-2008. Warto podkreślić, że na rachunkach bieżących i depozytach krótkoterminowych Polacy posiadają rekordowy bilion złotych - mówi Tomasz Kaleta.

W kolejnych miesiącach kluczowa będzie stabilizacja warunków ekonomicznych, choćby w zakresie podwyżek stóp procentowych i inflacji. Wszyscy z niecierpliwością wyczekują również końca konfliktu w Ukrainie czy choćby jego deeskalacji.

Branża czeka na trzeci kwartał 2023 roku

Justyna Hamrol-Wasielewska, dyrektor sprzedaży Eiffage Immobilier Polska dodaje, że branża czeka na drugi i trzeci kwartał 2023 roku - to może być ten czas, gdy sytuacja się ustabilizuje. Warunkiem jest jednak zahamowanie dalszego wzrostu stóp procentowych.

- Klienci potrzebują bezpieczeństwa finansowego, a to ma bezpośrednie przełożenie na popyt efektywny. Nie bez znaczenia jest również sytuacja międzynarodowa. Jej stabilizacja wpłynie z pewnością pozytywnie na chęć do inwestowania, zwłaszcza w Polsce. Nasza strategia, która zakłada realizację projektów w topowych lokalizacjach w centrach miast powoduje, że mieszkania odpowiadają na potrzeby tego segmentu klientów, który jest najbardziej odporny na wahania koniunktury - mówi Justyna Hamrol-Wasilewska.

Zdolność kredytowa Polaków determinuje sytuację szczególnie w segmencie popularnym. Ściśle określony budżet, najczęściej na poziomie 300-400 tys. zł, odzwierciedla to, na co w obecnej chwili stać klientów. Jak wyjaśnia Justyna Hamrol-Wasilewska, ci którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania będą coraz częściej przychylniej patrzyć w stronę wynajmu.

- Mieszkania, które nie zostaną sprzedane, po prostu zostaną przeznaczone na wynajem. Natomiast to, czy produkcja mieszkań przeznaczonych na wynajem w ogóle zwolni i w jakim tempie będzie się to odbywać, zależy tylko od polityki przyjętej przez fundusze instytucjonalne - dodaje Justyna Hamrol-Wasilewska.

Także Angelika Kliś, członek zarządu Atal wyjaśnia, że branża liczy na odwilż w trzecim, czwartym kwartale 2023 roku. Ta prognoza ma szansę się spełnić, jeśli na lepsze zmienią się warunki kredytowania.

Deweloperzy zmniejszają podaż

Adrian Potoczek, dyrektor ds. rozwoju w Wawel Service mówi, że przewidywania, jak zachowa się rynek mieszkaniowy jest trochę jak wróżenie z fusów.

- Patrząc, co wydarzyło się przez ostatnie 3 lata, nic nie jest pewne. Na razie prognozujemy przede wszystkim drastyczne zmniejszenie podaży. Głównymi czynnikami tego jest niedostępność terenów inwestycyjnych oraz ich wysoka cena, przedłużające się procedowanie pozwoleń na budowę oraz niestabilność rynku wykonawców. Klienci nadal są zainteresowani zakupem wspomagając się kredytem, ale drastyczne podniesienie stóp procentowych oraz rekomendacja KNF zmniejszają skutecznie możliwości przeciętnej polskiej rodziny. Potencjalni nabywcy trafiają na rynek najmu, co przy obecnych możliwościach podażowych powoduje wzrost stawek. To z kolei motywuje do działania klientów inwestycyjnych, nabywających mieszkania na wynajem - mówi Adrian Potoczek.

Dodaje, że ceny nowych mieszkań nie spadną drastycznie, jak niektórzy przewidują. Oczywiście część deweloperów w wybranych inwestycjach może rabatować swój produkt, ale to nie będzie ogólna tendencja rynkowa.

... i spowalniają sprzedaż

Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży Ronson Development mówi, że branża z dużą uwagą i ostrożnością obserwuje to, co dzieje się na rynku. Zgodnie z planem na ten rok, w drugim kwartale br. Ronson wprowadził największą ofertę sprzedażową w historii firmy. Do sprzedaży trafiły projekty Nowa Północ w Szczecinie, Grunwald Między Drzewami w Poznaniu, Osiedle Vola na warszawskiej Woli, EKO Falenty pod Warszawą, a już za chwilę w ofercie spółki będzie Nova Królikarnia - 11 ekskluzywnych domów na Mokotowie w Warszawie. Dodaje, że jednocześnie celowo spowolniono sprzedaż kolejnych etapów dotychczas realizowanych inwestycji, np. w projekcie Miasto moje na warszawskiej Białołęce.

Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper, mówi że cykl zacieśniania polityki pieniężnej, perspektywy związane z dynamiką PKB oraz planowany spadek inflacji do poziomu docelowego w 2024 roku mogą spowodować odbicie na rynku nieruchomości w zakresie cen w 2025 roku.

- Kończy się dynamiczny wzrost cen i rynek przejdzie w fazę stabilizacji z możliwą czasową tendencją spadkową. Podaż zmierzy się z trudnościami na rynku pracy i dostaw, rosnącymi kosztami wykonawstwa, wysokimi cenami gruntów, a jednocześnie spotka duży deficyt dostępnych mieszkań i zmniejszające się możliwości nabywcze kupujących. Ograniczone możliwości zakupu nieruchomości spowodują ożywienie na rynku najmu, na którym stawki będą wysokie ze względu na rosnący popyt. Silny wzrost kosztów budowy, przy jednoczesnym braku możliwości przeniesienia ich na ceny mieszkań jest powodem podejmowania przez deweloperów decyzji o wstrzymywaniu nowych inwestycji. Zaowocuje to obniżeniem nowej podaży - podsumowuje Sebastian Barandziak.

