Jakie mieszkania wybierają "Zetki"? Co jest najważniejsze dla młodego pokolenia wchodzącego na rynek nieruchomości?

Młode pokolenie wchodzące na rynek nieruchomości nie chce decydować się na zakup mieszkania i wiążący się z tą decyzją kredyt, ograniczający ich możliwości zmiany miejsca zamieszkania.

Najem mieszkania pozwala młodym swobodnie wybierać miejsce do życia, a to wymusza na inwestorach z rynku nieruchomości podnoszenie konkurencyjności oferty.

Inwestorzy z rynku najmu długoterminowego dostrzegli szansę na zbudowanie swoich przewag konkurencyjnych właśnie w oparciu o przestrzenie integrujące młodych ludzi, jak siłownia, strefa fitness, plac zabaw czy taras rekreacyjny.

Prognozy wskazują, że najem długoterminowy wciąż będzie się prężnie rozwijał i perspektywicznie stanie się stałą opcją dla znacznej części młodych dorosłych.

W ostatnich latach daje się zaobserwować wyraźną zmianę preferencji wśród przedstawicieli młodego pokolenia, którzy decydują się na zakup swojego pierwszego mieszkania. Jeszcze do niedawna przeważającymi czynnikami była lokalizacja, metraż i atrakcyjna cena. Obecnie coraz częściej na pierwszy plan wysuwają się dostępne w budynkach technologie, ekologia oraz oferta funkcji dodatkowych.

Młode pokolenie już odciska swoje piętno na rynku nieruchomości

Preferencje młodego pokolenia znacząco zmieniają rynek. Wartością odmienianą przez wszystkie przypadki wśród młodych ludzi jest wolność wyboru. To z tego powodu nie chcą decydować się na zakup mieszkania i wiążący się z tą decyzją kredyt, ograniczający ich możliwości zmiany miejsca zamieszkania.

Najem mieszkania pozwala młodym swobodnie wybierać miejsce do życia, a to wymusza na inwestorach z rynku nieruchomości podnoszenie konkurencyjności oferty i przyciąganie klientów dodatkowymi możliwościami, dopasowanymi do ich potrzeb. Stąd bierze się rosnąca popularność co-livingów, tworzonych pod wybrane grupy społeczne: młodzież, seniorów, studentów czy młode małżeństwa.

Strefy wspólne nowym magnesem

W ciągu kilku ostatnich lat zaobserwować można również wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązaniami, które jeszcze do niedawna zarezerwowane były niemal wyłącznie dla inwestycji klasy premium.

Tymczasem, inwestorzy z rynku najmu długoterminowego dostrzegli szansę na zbudowanie swoich przewag konkurencyjnych właśnie w oparciu o przestrzenie integrujące młodych ludzi, którzy dzięki nim mogą uczestniczyć w życiu towarzyskim w miejscu zamieszkania.

Strefy wspólne są nowym magnesem przyciągającym młode osoby. fot. mat. prasowe

Do grupy udogodnień należą np. siłownia, strefa fitness, plac zabaw czy taras rekreacyjny, które zapewniają pełny wachlarz możliwości spędzania wolnego czasu i integracji sąsiedzkiej.

Rozwiązania dostarczające wielu możliwości spędzania wolnego czasu w obrębie miejsca zamieszkania okazały się wręcz nieocenione w momencie rozpoczęcia pandemii, kiedy to kontakt ze światem zewnętrznym został ograniczony do minimum.

Z biegiem czasu stało się jasne, że dostęp do części wspólnych znajduje się na liście czynników branych pod uwagę przy wyborze miejsca zamieszkania przez młodych ludzi. Nasilenie tego trendu jest szczególnie widoczne w sektorze prywatnych akademików i lokali przeznaczonych na długoterminowy najem instytucjonalny.

Budując nasz akademik od początku postawiliśmy na stworzenie wyjątkowego miejsca spotkań dla trójmiejskiej społeczności studenckiej – mówi Karol Wojtas, członek zarządu Silver Rock, spółki która przygotowała akademik Collegia w Gdańsku.

– Prace nad projektem powierzyliśmy doświadczonej pracowni architektonicznej, która zbliżyła wnętrza obiektu i pokoi do komfortu oferowanego w hotelach o standardzie 3***. Dodatkowo wprowadziliśmy udogodnienia w postaci profesjonalnie wyposażonego fitnessu, playroomów z konsolami do gier, stołami do ping ponga i innych aktywności oraz pokoje do nauki i równie profesjonalnie wyposażony pokój prób dla umuzykalnionych studentów. O trafności obranego przez nas kierunku najlepiej świadczą doskonałe wyniki obłożenia obiektu, który na pół roku przed początkiem każdego roku akademickiego ma wynajęte wszystkie pokoje.

Gdański akademik Collegia powstał przede wszystkim z myślą o stworzeniu komfortowej bazy noclegowej dla studentów Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które zlokalizowane są w niewielkiej odległości od obiektu. Z biegiem czasu, koncepcja ta znacząco ewoluowała sprawiając, że obecnie Collegia to nie tylko obiekt noclegowy przeznaczony dla studentów, ale także centrum wydarzeń, w którym biorą udział również mieszkańcy Trójmiasta.

Najem ma się dobrze

Niepewna sytuacja ekonomiczna spowodowana inflacją sprawia, że wielu młodych dorosłych wciąż uważa wynajmowanie mieszkania za skuteczną alternatywę dla wieloletnich zobowiązań kredytowych. W efekcie najem długoterminowy umacnia się jako istotny element rynku nieruchomości.

Prognozy wskazują, że ten segment rynku wciąż będzie się prężnie rozwijał i perspektywicznie stanie się stałą opcją dla znacznej części młodych dorosłych. Inwestorzy, mając na uwadze rosnące wymagania tej grupy, starają się odpowiedzieć na ich potrzeby i wyposażyć lokale tak, aby były one możliwie jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych najemców. W tym celu coraz częściej podejmują współpracę z profesjonalistami.

Nasze doświadczenia zdobyte przy wykańczaniu wnętrz hotelowych doskonale sprawdzają się przy wnętrzach przeznaczonych na profesjonalny wynajem - mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu spółki Trust Us, specjalizującej się w wykańczaniu obiektów komercyjnych.

– Odwieczny problem inwestorów polega na znalezieniu balansu pomiędzy designem, wytrzymałością i ceną. Oszczędności nigdy nie powinny wiązać się z jakością wyposażenia - materiały, które są trwałe, nie zawsze muszą być drogie. Z perspektywy właściciela mieszkania przeznaczonego na najem istnieją dwa zagrożenia – z jednej strony jest to przeinwestowanie, znacznie opóźniające możliwość czerpania realnych zysków, z drugiej natomiast - niskobudżetowe wyposażenie, które prędzej czy później będzie wymagało napraw lub wymiany, a zatem ostatecznie wygeneruje dodatkowe koszty. Przemyślany dobór materiałów we współpracy z architektem i wykonawcą już na wczesnym etapie z pewnością pozwoli wygenerować spore oszczędności.

Sytuacja na polskim rynku nieruchomości jest więc bardzo dynamiczna. Widać wyraźnie, że przedstawiciele młodego pokolenia coraz częściej poszukują nowych rozwiązań a ich potrzeby mogą w niedalekiej przyszłości spowodować istotne zmiany na rynku mieszkaniowym.

