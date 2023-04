W ostatnich kwartałach sprzedaż mieszkań znacznie spadła. Duża część deweloperów zapowiadała wstrzymanie realizacji nowych inwestycji lub przynajmniej ich redukcję. Jaki jest obecnie wybór gotowych lokali w ofercie deweloperów?

Deweloperzy wstrzymują inwestycje, skutki tego w postaci braku mieszkań zobaczymy za 2 lata.

Deweloperzy obawiają się podwyżek stóp procentowych.

Oferta deweloperów wydaje się być ograniczona

Klienci gotówkowi preferują zakup lokali, które można szybko odebrać, urządzić i wynająć.

W 2022 r. sprzedaż deweloperów spadła o ok. 40 proc. rdr.

W 2022 roku, znacząco spadła liczba nowych inwestycji mieszkaniowych. Różnica rok do roku wyniosła aż 20 tys. lokali. Na sześciu największych rynkach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi oraz Trójmieście, rozpoczęto 35 849 budów deweloperskich, co stanowi spadek ich liczby o 35 proc. w stosunku do 2021 r. Wszystko wskazuje na to, że deweloperzy czekają na bardziej sprzyjające okoliczności. Planowane projekty lądują na „półce”, w oczekiwaniu na lepszą sprzedaż i niższe koszty finansowania, czyli niższe stopy procentowe. Czy kupujący chętniej wybierają mieszkania w inwestycjach, których budowa została zakończona? Jaki jest obecnie wybór gotowych lokali w ofercie deweloperów? Które firmy zdecydowały się na nowe projekty?

Tomasz Kaleta, dyrektor departamentu sprzedaży w Develia mówi, że w aktualnej ofercie spółki znajduje się około 1600 mieszkań, a tylko około 2 proc. z nich to nieruchomości ukończone, do odbioru „od ręki”. Odsetek ten, mimo ogólnego spadku sprzedaży, utrzymuje się na stałym poziomie.

Lokale gotowe lub z te z bliskim terminem realizacji zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów. Przy takim zakupie nie ponoszą kosztów kredytu w trakcie budowy lokalu, a jeśli nabyli dane mieszkanie w celach inwestycyjnych, mogą szybciej zacząć czerpać dochody z najmu - wyjaśnia Tomasz Kaleta.

Atal z kolei obecnie w całej Polsce posiada w ofercie około 160 wolnych mieszkań w projektach ukończonych.

- Przybyło gotowych mieszkań, ale nie jest to duża liczba. Widzimy też, że tempo ich sprzedaży jest zdecydowanie szybsze. Czy klienci wolą gotowe mieszkania, zależy od oferty. Jeżeli wymarzone mieszkanie jest dopiero w budowie, klient woli poczekać. Zdarza się, że klientowi zależy na czasie i wtedy ma ograniczony wybór. Kupujący mieszkania na etapie uruchomienia budowy mogą zyskać, ponieważ mają gwarancję ceny. Proces budowy średnio trwa około dwóch lat, a przez ten okres cena może ulec zmianie. Ostatnie lata pokazały, że klienci tylko zyskali decydując się na mieszkania na etapie przysłowiowej „dziury w ziemi” - wyjaśnia Angelika Kliś, członek zarządu Atal.

Oferta Ronson Development to 126 gotowych mieszkań. Dominują te największe, cztero i pięciopokojowe. Ich dostępność natomiast zmienia się cały czas.

Nasze statystyki sprzedażowe pokazują, że klienci kupują najatrakcyjniejsze mieszkania jeszcze na etapie budowy, kiedy ich cena także jest niższa od tej, jaką trzeba zapłacić za mieszkanie gotowe. Wynika to m.in. z takich czynników jak obciążenie inflacją - wyjaśnia Karolina Bronszewska, członek zarządu, dyrektor marketingu i innowacji w Ronson.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest dodaje, że klienci gotówkowi preferują zakup lokali, które można szybko odebrać, urządzić i wynająć.

- Ostatnie mieszkania z naszej oferty czekają na klientów w inwestycji Apartamenty Przy Agorze 6 na warszawskich Bielach, cztery mieszkania w projekcie Apartamenty Oszmiańska 20 i pięć lokali w drugim etapie osiedla Warszawski Świt. Większe rabaty można uzyskać w inwestycjach, które są w budowie. Mieszkania gotowe z reguły mają wyższe ceny, ale można szybko odebrać klucze - wyjaśnia Janusz Miller.

J.W. Construction Holding gotowe lokale ma jedynie w projekcie Jerozolimskie Invest w Warszawie.

- Pozostało nam zaledwie około 20 inwestycyjnych lokali, już z najemcą, jedno i dwupokojowych z aneksami kuchennymi o powierzchni od 25 mkw. do 60 mkw., które są w pełni wykończone i wyposażone w cenie od 399 tys. zł - wyjaśnia Małgorzata Ostrowska, dyrektor pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding.

Dekpol Deweloper w ofercie posiadamy około 100 gotowych do odbioru lokali w ramach około 10 zrealizowanych inwestycji. Dostępność ukończonych mieszkań jest zależna od procesów budowlanych.

- W tym roku gotowych mieszkań mamy więcej niż w roku poprzednim, co jest bezpośrednim wynikiem większej liczby wybudowanych i oddanych do użytku inwestycji. Gotowe mieszkania cieszą się zainteresowaniem nabywców. Klienci wolą kupować gotowe mieszkania, które mogą zobaczyć i zweryfikować pod kątem swoich potrzeb. Na przykład w Osiedlu Kociewskim w Rokitkach mieszkanie o powierzchni 36 mkw. można kpić w cenie 239 tys. zł brutto. W Osiedlu Pastelowym w Gdańsku lokal o powierzchni 35 mkw. mamy w cenie 339 tys. zł brutto. W gdańskiej inwestycji Neo Jasień mieszkanie o metrażu 34 oferujemy w cenie 359 tys. zł brutto. W gdańskim projekcie Baltic Porto lokal wielkości 35 mkw. jest w kwocie 469 tys. zł brutto, a w Baltic Line mieszkanie o powierzchni 27 mkw. kosztuje 533 tys. zł brutto - wyjaśnia Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper.

W ofercie Dekpol można znaleźć także gotowe mieszkania wykończone pod klucz. W inwestycji Lazur Park w Gdańsku taki lokal o powierzchni 27 mkw. jest w cenie 535 tys. zł brutto, w Villa Neptun lokal o powierzchni 41 mkw. można nabyć w kwocie 725 tys. zł brutto.

Robyg od wielu lat ma bardzo niewiele gotowych mieszkań w ofercie, ponieważ większość lokali jest sprzedawanych na etapie budowy.

- Ilość mieszkań gotowych w naszych projektach nie przekracza 5 proc. i taki trend utrzymuje się również obecnie - wyjaśnia Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w grupie Robyg.

Bouygues Immobilier Polska, w pierwszym kwartale tego roku przekroczył zakładane cele sprzedażowe, a tylko w dwóch nowych inwestycjach, które zostały ogłoszone w tym roku ma już podpisanych 70 umów.

- W naszej ofercie nie posiadamy gotowych mieszkań. Wszystkie lokale sprzedają się tuż po ogłoszeniu sprzedaży inwestycji i w trakcie jej budowy. Gdy nasze osiedla są już gotowe mamy komplet właścicieli, którzy tylko odbierają klucze do mieszkań. Na przykład w Aparté Mokotów, ekologicznym osiedlu z 92 lokalami wolne są ostatnie 4 mieszkania, a zakończenie budowy tej inwestycji planujemy w trzecim kwartale tego roku - wyjaśnia Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Wawel Service w ofercie ma dwie inwestycje w Krakowie z mieszkaniami gotowymi do odbioru - Piasta Park oraz Zielone Mogilany. Takie mieszkania można kupić też w ukończonym projekcie Bytkowska 2.0 w Katowicach.

- Na wczesnym etapie inwestycji asortyment lokali jest największy. To pozwala nabywcom na wybór mieszkania, które najlepiej spełnia indywidualne potrzeby. Wtedy też możemy wprowadzić jeszcze ewentualne zmiany w rozkładzie lub instalacjach. Jednak zakup mieszkania pod koniec realizacji inwestycji też może być korzystny. Zazwyczaj atrakcyjne cenowo są mieszkania, które są już jakiś czas w sprzedaży. Dla inwestorów, kupujących nieruchomości z myślą o wynajmie zakup gotowego mieszkania skraca również czas „zamrożenia” środków finansowych. Staramy się, żeby wybór mieszkań, które oferujemy był szeroki, dlatego w ofercie mamy inwestycje w różnej fazie budowy - podaje Anna Bieńko, dyrektor sprzedaży w Wawel Service.

W Archicom, jednym z priorytetów strategii jest dostarczanie na rynek maksymalnie zdywersyfikowanej oferty. Deweloper dążymy do tego, aby mieć wprowadzone do sprzedaży zróżnicowane mieszkania, na różnych etapach budowy. Aktualnie posiada w ofercie kilkadziesiąt gotowych mieszkań.

- Na średnią cenę nieruchomości ma wpływ bardzo wiele czynników, a etap realizowanej inwestycji jest wyłącznie jednym z nich. Dlatego też aktualną cenę warunkują przede wszystkim okoliczności rynkowe. Naszym celem jest wspieranie klientów w podejmowaniu decyzji o zakupie wymarzonego mieszkania, a także ułatwianie tego, w związku z czym regularnie proponujemy m.in. specjalne akcje promocyjnie. Należy jednak pamiętać, że w procesie sprzedaży koncentrujemy się na dostarczeniu realnej wartości, a nie wyłącznie na rabatach. To długofalowa strategia, która jest dostrzegana na etapie użytkowania mieszkań przez naszych klientów - wyjaśnia Piotr Ludwiński, dyrektor ds. sprzedaży i obsługi klientów w Archicom.

