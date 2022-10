W II kwartale 2022 r. osłabiła się rentowność deweloperów. Mniejsza liczba projektów w toku, gotowych mieszkań i ograniczony zapas gotówki to oznaki ostrożnej polityki deweloperów w zakresie inwestowania - podał Narodowy Bank Polski.

Analiza danych finansowych za drugi kwartał 2022 r. w grupie większych firm deweloperskich wskazuje na osłabienie rentowności sprzedaży.

W II kw. 2022 r. w porównaniu z kwartałem poprzednim o 5 proc. zmniejszył się średni wolumen projektów w toku, o 15 proc. mieszkań gotowych, o 10 proc. banku ziemi oraz o 18 proc. zapas gotówki.

Obniżenie produkcji przez większych deweloperów wskazuje na podejmowanie działań, które stanowią przystosowanie do pogorszenia koniunktury.

Według danych NBP za I i II kw. 2022 r. utrzymała się dobra kondycja finansowa firm deweloperskich, przy spadku liczby sprzedanych mieszkań, niewielkim osłabieniu rentowności sprzedaży, wysokim poziomie produkcji, dalszym wzroście kosztów budowy oraz zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych.

Bank wyjaśnia, że analiza danych finansowych za drugi kwartał 2022 r. w grupie większych firm deweloperskich wskazuje na osłabienie rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów własnych w odniesieniu do kwartału poprzedniego oraz wobec tego samego okresu w 2021 r. za sprawą wyższej dynamiki wzrostu kosztów ogółem niż przychodów ogółem.

- Analizując zmianę poziomu wartości poszczególnych aktywów obrotowych, które są najbardziej płynne i przynoszące zyski, w II kw. 2022 r. w porównaniu z kwartałem poprzednim o 5 proc. zmniejszył się średni wolumen projektów w toku, o 15 proc. mieszkań gotowych, o 10 proc. banku ziemi oraz o 18 proc. zapas gotówki, co może wskazywać na ostrożną politykę deweloperów w zakresie inwestowania, w tym rozpoczynania nowych projektów - napisano.

NBP podał, że obniżenie produkcji przez większych deweloperów wskazuje na podejmowanie działań, które stanowią przystosowanie do pogorszenia koniunktury i słabnącego popytu na rynku mieszkaniowym.

- Ostrożną politykę deweloperów w zakresie inwestowania potwierdza obniżenie się o 27 proc. w II kw. w porównaniu z II kw. 2021 r. wartości nakładów inwestycyjnych - informuje NBP.

Bank ocenił, że w okresie rosnących kosztów budowy i słabnącego popytu zarówno deweloperzy planujący rozpoczęcie nowych projektów, jak i firmy budowlane wykonujące usługi w tym zakresie, borykają się z ryzykiem realnego oszacowania kosztów generalnego wykonawstwa, a niedoszacowane kontrakty mogą skutkować problemami finansowymi.

Jak podano, niższy poziom kontraktacji mieszkań w pierwszej połowie 2022 r. skutkował zmniejszeniem się udziału przedpłat od nabywców mieszkań (17 proc. udziału w strukturze pasywów w II kw. 2022 r., 18 proc. w I kw. 2021 r. i średnio 21 proc. w poszczególnych kwartałach 2021 r.).

- Napływy z przedpłat od kupujących mieszkania stanowią istotne źródło finansowania realizowanych inwestycji. Utrzymujący się mocny popyt ze strony inwestorów jest szansą na zapewnienie płynności i realizacji rozpoczętych projektów - napisano.

NBP podał, że w II kw. 2022 r. wraz z niewielkim zmniejszeniem się środków z tytułu przedpłat i emisji papierów wartościowych większe firmy deweloperskie zwiększyły wysokość swojego zadłużenia z tytułu kredytów bankowych (średnio o 3 proc. wobec kwartału poprzedniego i aż o 24 proc. w porównaniu z II kw. 2021 r.).

- Mimo to udział kredytów na koniec czerwca 2022 r. wzrósł tylko nieznacznie w strukturze pasywów (o 0,5 p.p.; do 5,5 proc. udziału) i kształtuje się na niższym poziomie niż średnio w 2020 r. i 2021 r. (odpowiednio 10 proc. - 6 proc. udziału). W II kw. 2022 r. zmniejszyła się wartość obligacji firm deweloperskich na rynku Catalyst (z 7.274,9 mln zł do 6.938,7 mln zł, tj. o 5 proc.). Wzrost oprocentowania lokat bankowych i obligacji może wpływać na zmniejszenie popytu inwestycyjnego na mieszkania -napisano.

