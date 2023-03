Polacy chętniej montują klimatyzację. Potwierdzają to dane Oferteo, gdzie w 2022 r. liczba zapytań o usługi w tym zakresie wzrosła na platformie o 66 proc. rok do roku. Przyczyną popularności klimatyzacji są także rosnące koszty ogrzewania zimą.

Klimatyzacja nie jest już postrzegana jako zbędny luksus, ale stała się jednym ze standardowych elementów wyposażenia polskich domów i mieszkań.

Z danych Oferteo, w całym 2022 r. liczba zapytań o usługi w tym zakresie wzrosła na platformie o 66 proc. względem 2021 r.

Przyczyną popularności klimatyzacji jest nie tylko ocieplenie klimatu i dłuższy sezon letni, lecz także rosnące koszty ogrzewania zimą.

Tylko w ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku zapytania użytkowników Oferteo dotyczące usług montażu klimatyzacji wzrosły o ponad 85 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Jeszcze kilkanaście lat temu klimatyzacja spotykana była przede wszystkim w biurach lub sklepach. Wysokie ceny sprawiały, że na montaż urządzeń w miejscu zamieszkania mogli pozwolić sobie tylko nieliczni. Przez pewien okres klimatyzatory były postrzegane nawet, jako synonim luksusu. Obecnie jednak coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie klimatyzacji i decyduje się na jej instalację.

Boom na klimatyzację

Wzrost temperatur i ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak fale upałów, skłaniają wiele osób do poszukiwania sposobów na utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach. W związku z tym, klimatyzacja staje się coraz bardziej pożądanym rozwiązaniem w domach i mieszkaniach.

Praktycznie z roku na rok monterzy obsługują coraz więcej zleceń, a w szczytowych miesiącach czas oczekiwania na usługę może potrwać nawet do kilku tygodni.

Dynamiczny wzrost zainteresowania usługami montażu można dostrzec także na Oferteo. W 2022 r. liczba zapytań na platformie dla tej kategorii wzrosła o 66 proc. względem poprzedniego roku.

- Analizując cały 2022 r. zauważyliśmy w każdym miesiącu znaczny wzrost zapytań użytkowników naszej platformy w zakresie usług montażu klimatyzacji. Oczywiście najwięcej zamówień w tej kategorii przypada na sezon letni. To czerwiec jest najbardziej aktywnym miesiącem pod względem popytu na usługi monterów, natomiast w sierpniu 2022 r. nastąpił największy wzrost zapytań, który przekroczył 260 proc. względem tego samego miesiąca poprzedniego roku - wylicza Karol Grygiel, członek zarządu Oferteo.

Klimatyzacja lekiem na … zimę

Do tej pory głównym czynnikiem skłaniającym do posiadania klimatyzacji była chęć podniesienia komfortu życia przede wszystkim w sezonie letnim. Jednakże drastyczne podwyżki cen ogrzewania oraz problemy z dostępnością opału skłoniły wielu właścicieli do szukania alternatywy w chłodniejsze dni. Skutkiem tego jest znaczny wzrost zapotrzebowania na usługi monterów klimatyzacji w zimowych miesiącach. Według najnowszych danych Oferteo w styczniu i lutym 2023 r. liczba zapytań dla tej kategorii wyniosła ponad 85 proc. O tym, że klimatyzacja potrafi być efektywnym uzupełnieniem dla podstawowych instalacji grzewczych otwarcie mówią również sami eksperci.

- Mamy dosyć dużo klientów, którzy posiadając ogrzewanie gazowe zgłaszają się do nas w celu instalacji klimatyzatorów z funkcją grzania. W okresach przejściowych, do minus pięciu stopni, jest to konkurencyjne do gazu i spokojnie można w ten sposób ogrzać swoje pomieszczenia. Jest to rozwiązanie o tyle wygodne, że w momencie naszej nieobecności urządzenie potrafi utrzymać minimalną temperaturę w domu, a w momencie powrotu mamy możliwość szybkiego nagrzania pomieszczeń, w których przebywamy - tłumaczył Marcin Dutka z firmy Lepsze Powietrze w podcaście Oferteo „Najlepsi w swoim fachu”.

W ciągu ostatnich kilku lat rynek klimatyzacji w Polsce zanotował zauważalny wzrost, a prognozy wskazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości.

Wraz z coraz większą dostępnością i różnorodnością systemów klimatyzacyjnych oraz ich rosnącą efektywnością energetyczną, montaż klimatyzacji staje się bardziej atrakcyjny dla coraz szerszego grona konsumentów.

Montaż klimatyzacji - na co zwrócić uwagę

Jeśli decydujemy się naj montaż klimatyzacji, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, które pomogą wybrać właściwe urządzenie służące przez wiele lat. Przede wszystkim, ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce na montaż klimatyzacji. W tym celu warto skonsultować się ze specjalistą, który pomoże określić, gdzie najlepiej zamontować jednostkę zewnętrzną, aby nie przeszkadzała mieszkańcom, a jednocześnie była łatwo dostępna w razie potrzeby. Istotne również, aby nie blokowała ona okien lub dróg ewakuacyjnych oraz nie była narażona na intensywne nasłonecznienie. Jednostki wewnętrzne również powinny być zamontowane w odpowiednich miejscach, aby zapewnić równomierne rozprowadzanie powietrza po całym pomieszczeniu.

Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego rodzaju klimatyzacji. Na rynku dostępne klimatyzatory przenośne (mobilne) i stacjonarne. Przed wyborem konkretnego rodzaju klimatyzacji warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania. Klimatyzacja stacjonarna jest zwykle bardziej wydajna i efektywna, ale także wymaga większych nakładów finansowych i czasu na instalację.

Najpopularniejszym domowym rozwiązaniem stacjonarnym jest klimatyzacja typu split.

Istotny jest także dobór odpowiedniej mocy klimatyzacji, wydajności oraz klasy energetycznej. Warto wziąć pod uwagę nie tylko wielkość pomieszczenia, ale również jego kształt, liczbę okien, kierunek nasłonecznienia oraz poziom izolacji termicznej. Im większa powierzchnia pomieszczenia, tym wyższa powinna być moc klimatyzacji. Przyjmuje się, że 1 kW mocy wystarcza na schłodzenie 10 mkw. powierzchni. Z kolei wydajność, nazywana inaczej przepływem powietrza - im będzie miała wyższą wartość, podawaną w m3/h, tym lepiej. To samo tyczy się klasy energetycznej. Wyższa wartość generuje mniejsze zużycie energii i niższe rachunki za prąd. Należy jednak pamiętać, że urządzenia o wyższej klasie energetycznej są zwykle droższe.

Poziom hałasu jest również ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze klimatyzacji. Zbyt głośna klimatyzacja może być uciążliwa i wpływać na komfort użytkowania. Warto więc wybrać urządzenie o jak najniższym poziomie hałasu, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu. Zazwyczaj poziom hałasu klimatyzacji oscyluje w zakresie 20-60 decybeli. Klimatyzatory stacjonarne typu split generują niewielki poziom hałasu do około 35 dB.

Przed montażem klimatyzacji należy sprawdzić stan instalacji elektrycznej. Należy również upewnić się, czy instalacja jest w stanie wytrzymać obciążenia, jakie generuje klimatyzacja. W przypadku konieczności zmiany instalacji lub wykonania nowych należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich materiałów i metod, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz poprawność funkcjonowania systemu.

