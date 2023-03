Celem rządu jest aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację, a nie początek zmartwień. Bezpieczny kredyt jest uszyty na miarę obywateli - powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji, która odbyła się po posiedzeniu Rady Ministrów.

14 marca br. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu przez rząd nowego Programu Mieszkaniowego.

- Program został przyjęty na Radzie Ministrów. Chcielibyśmy, aby tych mieszkań W Polsce było jak najwięcej i aby ludzi było na te mieszkania stać - mówił Mateusz Morawiecki.

Dodał, że program został tak skonstruowany, aby był jak najlepszy z punktu widzenia Polaków.

Ten kredyt jest kredytem dla obywateli. Program jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Marża banków nie będzie mogła być wyższa, niż marże w innych kredytach hipotecznych. Ta różnicę będzie dopłacało Państwo- mówił premier.

Zdaniem szefa rządu program pozytywnie wpłynie także na zdolność kredytową Polaków.

- Dzięki decyzji KNF o obniżeniu bufora dla kredytów ze stałą stopą, zdolność kredytowa wzrosła ze 190 do 238 tys., a w przypadku bezpiecznego kredytu do 371 tys. zł. Bezpieczny kredyt odciąży domowe budżety Polaków, bo przy kredycie na 320 tys. zł na 25 lat, w tej chwili rata wynosi 3 322 zł a przy bezpiecznym kredycie rata będzie wynosiła 1 823 zł. To znacząca różnica - mówił Premier.

Przypomnijmy: projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota "bezpiecznego kredytu 2 proc." nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo - jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko - 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych.

Program ma ruszyć 1 lipca br. Będzie można z niego skorzystać do 2027 roku. Premier zaznaczył, że istnieje natomiast możliwość przedłużenia całego programu.

"Konto Mieszkaniowe"

W trakcie spotkanie Premier mówił też o "Koncie Mieszkaniowym", będącym drugą częścią programu.

Tutaj nie szukamy rozwiązań doraźnych, tylko systemowych, trwałych, opartych o podobne założenia jak na najbardziej dojrzałych rynkach państw zachodnich. Chcemy zachęcić do budowania kapitału i oszczędności na własne lokum na przyszłość - zaznaczył Premier.

Przypomniał, że prowadzenie konta to zobowiązanie do systematycznego oszczędzania przez okres od 3 do 10 lat. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W programie może także wziąć udział osoba, która w jednym posiadanym lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.

- Systematyczne wpłaty od 500 do 2000 tys. zł miesięcznie oznaczają automatyczną premię od Rządu raz do roku. Te oszczędności są zwolnione z "podatku Belki" - mówił Mateusz Morawiecki.

