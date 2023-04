Murapol zaprasza wszystkich zainteresowanych kupnem nowego lokalu na Mieszkaniowy Dzień Otwarty. Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia. Podczas spotkań w biurach sprzedaży Murapol będzie można porozmawiać o kampanii „Małe mieszkania - duże bonusy”.

22 kwietnia br. Murapol organizuje dzień otwarty.

Wydarzenie odbędzie się w biurach sprzedaży dewelopera w całej Polsce.

Podczas spotkań z doradcami można porozmawiać nie tylko o ofercie katalogowej dewelopera, ale też o aktualnych promocjach.

Decyzja o zakupie nowego „M” nie należy do łatwych, dlatego by wesprzeć swoich klientów Grupa Murapol organizuje cyklicznie Mieszkaniowy Dzień Otwarty w biurach sprzedaży w całej Polsce. Podczas spotkań z doradcami można porozmawiać nie tylko o ofercie katalogowej dewelopera, ale też o aktualnych promocjach. W ramach kwietniowej akcji specjalnej „Małe mieszkania – duże bonusy” Grupa Murapol stawia do dyspozycji klientów pulę 150 lokali o metrażach od 29 mkw. w 12 miastach. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z oferty specjalnej, mogą liczyć na atrakcyjne pakiety bonusów, w skład których wchodzi rabat w cenie, smart home w wersji premium i nawet 2 miejsca postojowe zewnętrzne lub w hali garażowej. Kupując lokal w kwietniowej promocji można zaoszczędzić nawet 133 tys. zł.

- Kupując lokal zarówno na własne potrzeby mieszkaniowe, jak i w celach inwestycyjnych warto lepiej poznać dewelopera i jego projekty. Temu właśnie służy organizowany przez nas Mieszkaniowy Dzień Otwarty. 22 kwietnia zapraszamy do naszych biur sprzedaży wszystkich, którzy mają wątpliwości związane z kupnem mieszkania, chcą porozmawiać o zaletach danej inwestycji lub sfinalizować zakup. Nasi doradcy z chęcią udzielą także informacji na temat aktualnej akcji promocyjnej. Kompaktowe mieszkania od 29 mkw. z puli specjalnej dostępne są w ramach 14 inwestycji zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy, Gdańska, Gliwic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Siewierza, Sosnowca, Torunia, Tychów, Warszawy i Wrocławia. Pakiety bonusów różnią się w zależności od miasta, inwestycji i wybranego lokalu, dlatego przed rozmową z doradcą warto zapoznać się z aktualną ofertą promocyjną. Pomoże to w podjęciu ostatecznej decyzji zakupowej podczas sobotniego spotkania w naszym biurze sprzedaży - mówi Łukasz Tekieli, dyrektor ds. sprzedaży w Grupie Murapol.

Podczas Mieszkaniowego Dnia Otwartego doradcy będą do dyspozycji klientów od godz. 9:00 do 14:00.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl