Łódź, Poznań, Gliwice i Siewierz to miasta, w których Grupa Murapol wprowadza do oferty łącznie 782 mieszkania. Od początku roku do końca września 2023 r. GK Murapol wprowadziła do oferty ponad 2,6 tys. lokali w 12 miastach w całej Polsce.

Murapol wprowadza do oferty 782 mieszkania w Łódzi, Poznaniu, Gliwicach i Siewierzu.

Lokale powstaną w ramach dwóch nowych projektów nieruchomościowych w Łodzi i Gliwicach, z kolei w Poznaniu oraz Siewierzu deweloper uruchomił komercjalizację kolejnych etapów już realizowanych inwestycji.

W okresie od stycznie do września oferta Murapol powiększyła się o ponad 2,6 tys. lokali w 12 miastach w całej Polsce. W puli nowych mieszkań wprowadzonych do oferty największy wybór mają mieszkańcy Poznania, gdzie Grupa Murapol postawiła do dyspozycji nabywców kolejne 338 lokali, w ramach dalszych etapów dwóch inwestycji - Murapol Osiedla Verde powstającego przy ul. Wagrowskiej oraz Murapol Zielonego Żurawińca realizowanego przy ul. Sielawy. Także łódzka oferta dewelopera została poszerzona o kolejne 143 nowoczesne mieszkania zaprojektowane w 8-piętrowym budynku w ramach pierwszego etapu Murapol Osiedla Filo, które powstanie przy ul. Wołowej. W Gliwicach deweloper uruchomił komercjalizację pierwszego etapu także nowego projektu zaprojektowanego przy ul. Szafirowej – Murapol Osiedla Szafirovego. Do dyspozycji klientów postawionych zostało 188 mieszkań w dwóch 4- i 5-piętrowych obiektach. Z kolei na rynek siewierski trafiło kolejnych 115 lokali w ramach dalszego etapu przedsięwzięcia Murapol Siewierz Jeziorna przy ul. Jeziornej. Czytaj więcej GK Murapol podsumowuje pierwsze półrocze 2023 Każde nowe mieszkanie będzie w standardzie wyposażone w pakiet antysmogowy. We wszystkich inwestycjach zostanie również wdrożony Home Management System, umożliwiający korzystanie z opcji smart home. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców postawiono też stacje ładowania pojazdów elektrycznych i stojaki rowerowe, a w częściach wspólnych budynków zastosowano energooszczędne oświetlenie LED. - Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii produktowej oraz wysokiej efektywności operacyjnej i zarządczej stale rozwijamy naszą działalność, stawiając do dyspozycji klientów kolejne projekty nieruchomościowe. Oferujemy produkty skrojone na aktualne potrzeby rynku, uwzględniające zarówno preferencje osób szukających mieszkań dla siebie, jak również klientów inwestycyjnych. Mamy na uwadze eco trendy w budownictwie i nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty użytkowania mieszkań oraz zapewniające wygodę i bezpieczeństwo przyszłych lokatorów - mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol. Czytaj więcej ESG dotyczy nie tylko biznesu. To ogólnospołeczny zryw Deweloper pozyskuje kolejne pozwolenia na budowę, dzięki czemu na bieżąco uzupełnia portfolio. - W samym tylko pierwszym półroczu 2023 wprowadziliśmy do oferty ponad 1 830 nowych mieszkań w 10 miastach w całej Polsce - dodaje Nikodem Iskra. W ciągu ponad 22 lat działalności GK Murapol zrealizowała 80 wieloetapowych inwestycji, w ramach których powstały 404 budynki obejmujące łącznie ponad 26,6 tys. lokali. Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

