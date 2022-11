Murapol wprowadza do oferty 525 lokali w trzech nowych inwestycjach w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Na koniec września portfel projektów w budowie Murapol obejmował 6712 lokali w 70 budynkach powstających w ramach 23 projektów.

Oferta Grupy Murapol powiększyła się o 525 mieszkań we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu.

Na terenie każdego z nowych osiedli zostanie wdrożony pakiet eco, obejmujący pakiet antysmogowy w standardzie mieszkań oraz możliwość instalacji smart home.

Do dyspozycji mieszkańców nowych inwestycji zostaną postawione stacje ładowania samochodów elektrycznych, a z myślą o miłośnikach jednośladów, przewidziano liczne stojaki rowerowe.

Autorem projektów architektonicznych wszystkich trzech inwestycji jest Murapol Architects Drive.

Funkcjonalnie w Łodzi

Murapol Argentum to projekt mieszkaniowy zaprojektowany przy ul. Srebrzyńskiej, w dzielnicy Stare Polesie, nieopodal największego zieleńca w Łodzi – Parku na Zdrowiu. Inwestycja obejmie 409 lokali o zróżnicowanych układach i metrażach – od kawalerek po mieszkania 4-pokojowe, każde z balkonem lub tarasem z ogródkiem na parterze.

W pierwszym etapie wprowadzone do oferty zostają 204 lokale. Do dyspozycji klientów postawione zostaną także miejsca postojowe w dwupoziomowym garażu. W pobliżu inwestycji znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie wyższe, a także sklepy, punkty apteczne, przychodnie i szpital. Pobliskie tereny zielone, ZOO oraz Ogród Botaniczny będą sprzyjać spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Osiedle Murapol Argentum w Łodzi. fot. mat. pras.

Z myślą o wygodzie w Poznaniu

Kolejna nowa inwestycja wprowadzona do przedsprzedaży to Murapol Osiedle Verde, które powstanie w poznańskiej dzielnicy Żegrze, przy ul. Wagrowskiej, tuż obok malowniczego Parku Osiedla Armii Krajowej. Projekt obejmie trzy 8-piętrowe budynki z łączną liczbą 666 ustawnych i funkcjonalnych lokali mieszkalnych – każdy z balkonem lub tarasem z ogródkiem na parterze. Przyszli mieszkańcy będą mieli do wyboru lokale o zróżnicowanych metrażach, od kawalerek po 4-pokojowe. W pierwszym etapie inwestycji deweloper wprowadza do oferty 225 mieszkań. Co ważne, projekt przystosowany jest także dla osób z niepełnosprawnościami – piętra oraz garaż podziemny są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla zmotoryzowanych mieszkańców przewidziano miejsca postojowe naziemne i podziemne.

Murapol Osiedle Verde w Pozaniu. fot. mat. pras.

Kameralnie we Wrocławiu

Ostatnia z trzech wprowadzonych do oferty inwestycji to Murapol Osiedle Ferrovia. Kameralna nieruchomość zaprojektowana przy ul. Konduktorskiej we Wrocławiu, to kompleks 30 budynków jednorodzinnych wolnostojących 2-lokalowych oraz 18 budynków jednorodzinnych 2-lokalowych w zabudowie szeregowej. Łącznie w 48 2-kondygnacyjnych obiektach powstanie 96 lokali mieszkalnych, jedno- i dwu-poziomowych z 4- i 5 pokojami, każdy z balkonem z balustradami w systemie modułowym lub tarasami z ogródkami na parterze. Panele fotowoltaiczne ulokowane na dachach budynków będą cennym wsparciem w pozyskiwaniu energii, co nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale także zmniejszy koszt rachunków za prąd. Okolica inwestycji jest idealna dla rodzin z dziećmi oraz osób, które szukają spokoju w dużym mieście. Bliskość Parku Brochowskiego będzie sprzyjać uprawianiu aktywności na świeżym powietrzu, w sąsiedztwie znajdują się także place zabaw, boiska, tereny rekreacyjne oraz Aquapark Brochów. Wygodę mieszkańcom zapewni dostęp do komunikacji miejskiej – autobusowej i kolejowej oraz liczne punkty handlowo-usługowe, supermarkety czy restauracje.

Murapol Osiedle Ferrovia we Wrocławiu. fot. mat. pras.

- Tegoroczne wydarzenia geopolityczne oraz dynamiczne zmiany w gospodarce z pewnością znacząco wpłynęły na wiele sektorów. Branża deweloperska również mierzy się w ostatnim czasie z licznymi wyzwaniami. Po dziewięciu miesiąca br., Grupa Murapol zanotowała jeden z najniższych w branży spadek sprzedaży do klientów detalicznych. Na koniec września tego roku nasz portfel projektów w budowie obejmował 6712 lokali w 70 budynkach powstających w ramach 23 projektów na terenie 13 miast w całej Polsce. W obliczu problemów z dostępnością lokali w Polsce Grupa Murapol nie zwalnia tempa, inwestuje w ciągły rozwój i stale powiększa swoją ofertę, by stawiać do dyspozycji klientów kolejne nowe mieszkania na terenie całego kraju. Ostatnie miesiące tylko utwierdziły nas w przekonaniu, że obrana kilkanaście lat temu strategia dywersyfikacji geograficznej działalności była trafną decyzją. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, bo wiemy, że nasz produkt sprawdza się także w bardziej wymagających okolicznościach - mówi Nikodem Iskra, prezes zarządu Grupy Murapol.

Od początku swojej działalności w 2001 r. Grupa Murapol zrealizowała 77 inwestycji nieruchomościowych, w których powstało 370 budynków z ponad 23,5 tys. lokali zamieszkałymi przez ok. 70,65 tys. osób.

