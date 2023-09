To ważny etap na budowie dwóch nadmorskich inwestycji w Gdańsku. Na Rezydencji Merwede i Jagiellońskiej 13 w Gdańsku zawisły symboliczne wiechy.

Zarówno na powstającej w pierwszej linii brzegowej Rezydencji Merwede, jak i na znajdującej się tuż przy Parku Reagana Jagiellońskiej 13 zawieszono symboliczne wiechy.

Oba projekty osiągnęły stan surowy.

Nadmorskie inwestycje należą do NDI Development. Luksusowa Rezydencja Merwede powstaje 10 metrów od plaży i tuż przy Parku Brzeźnieńskim w Gdańsku. Cechuje ją wysublimowany architektoniczny kunszt, z jakim ją zaprojektowano. Z kolei stylową i komfortową Jagiellońską 13 otula jeden z najpiękniejszych nadmorskich parków – im. Ronalda Reagana i dzieli ją 900 metrów od morza w Gdańsku Przymorzu. Blisko stąd do kortów, siłowni, basenu, centrum handlowego czy najbardziej biznesowej części miasta. Oba projekty są wykonywane w wysokim standardzie. Realizuje je NDI SA, która podobnie jak NDI Development należy do sopockiej Grupy NDI.

NDID Jagiellońska 13 sierpień 2023, postępy budowy. Fot. Mat. pras.

- Zawieszenie wiech na Rezydencji Merwede i Jagiellońskiej 13 oznacza, że roboty wkraczają na ostatnią prostą. W przypadku tych inwestycji szczególnie cieszy mnie fakt, że realizujemy je w ramach naszej Grupy – mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI. – Bliska współpraca zagwarantowała obu stronom wzajemne zrozumienie swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości działania. To przełożyło się na dobre efekty prac na obu budowach. Rozwijamy naszą ofertę w ramach NDI Development i już wkrótce możemy spodziewać się kolejnych realizacji.

NDID Merwed, sierpień 2023, postępy budowy. Fot. Mat. pras.

Dotąd na budowie Rezydencji Merwede wykonano konstrukcję budynku. Obecnie realizowane są instalacje wewnętrzne oraz tynki. Trwają prace związane z montażem stolarki okiennej. W najbliższym czasie rozpocznie się wykonywanie m.in. izolacji termicznej, dachu czy posadzek. Sporym wyzwaniem będzie realizacja elewacji wraz z balustradami zewnętrznymi - z uwagi na zróżnicowanie detali i zastosowanie różnych materiałów.

Rezydencja Merwede będzie się składała z 74 luksusowych apartamentów. Jej architektoniczny styl będzie nawiązywał do willowej zabudowy Gdańska Brzeźna.

- Takich inwestycji na trójmiejskim rynku nieruchomości już nie ma. Znajduje się w pierwszej linii brzegowej. Jej mieszkańcy z tarasów będą mogli podziwiać panoramę Zatoki Gdańskiej. Ofertę dopełnią komfortowe usługi dostępne na miejscu, na przykład recepcja i dział techniczny, a także operator, który na życzenie klienta pomoże w najmie krótkoterminowym apartamentu – mówi prezes NDI Development, Jarosław Bator. - Posiadanie apartamentu w takim miejscu to dobra inwestycja na każde czasy, produkt dla klienta premium.

Do istotnych inwestycji na rynku deweloperskim należy również Jagiellońska 13, gdzie prace także są zaawansowane. Zrealizowano już 100 procent robót z zakresu stanu surowego. Obecnie trwa m.in. montaż stolarki okiennej, murowanie, prace tynkarskie, szpachlowanie i wykonywanie posadzek. Instalacje są gotowe w około 40 procentach, a roboty wykończeniowe w 25 procentach. Najważniejsze zadania, jakie są jeszcze przed wykonawcą, to dokończenie robót instalacyjnych i uruchomienia systemów pożarowych.

Już wkrótce zobaczymy efekt końcowy prac. Jagiellońska 13 to wyjątkowa inwestycja. Wyróżnia ją atrakcyjna lokalizacja, unikalny widok na morze z loggii najwyższych apartamentów oraz tak zaaranżowane części wspólne, aby sprzyjały tworzeniu dobrych, międzysąsiedzkich relacji wśród przyszłych mieszkańców. Powstanie więc sala konferencyjna i klubowa, bawialnia, „coffee corner", strefa „coworkingowa", recepcja czy zielony dziedziniec wewnętrzny – wylicza wiceprezes NDI Development Bartłomiej Oset.

Jagiellońska 13 będzie się składać z 13 kondygnacji, ze 160 apartamentów mieszkalnych oraz 7 lokali usługowych. Dla każdego przewidziano przynajmniej jedno miejsce postojowe.

Zakończenie prac na obu inwestycjach nastąpi w pierwszym kwartale 2024 roku. W ofercie Rezydencji Merwede i Jagiellońskiej 13 wciąż są wolne lokale.

