W mieszkaniówce obserwujemy ożywienie. Dotyczy to szczególnie segmentu popularnego. Na rynku jest mało nowych projektów. Klienci mają mniejszy wybór, a nowe oferty znikają szybciej. To rodzi presję cenową, co oznacza, że tanio już nie będzie.

Na ryku mieszkaniowym obserwujemy ożywienie. Nie oznacza to jednak stałego trendu.

Na rynku pojawiła się luka podażowa.

Mieszkania z segmentu popularnego znikają z oferty.

Ceny mieszkań będą rosły.

Ceny lokali w perspektywie roku mogą wzrosnąć o kolejne 10-15 proc. Mieszkaniówka potrzebuje stabilności, aby się dalej rozwijać - twierdzą deweloperzy. Aktualnie sytuacja na rynku nie jest łatwa. Deweloperzy w ubiegłym roku znacznie ograniczyli ofertę. Teraz popyt wzrósł, ale nie ma czego sprzedawać. Rynek mieszkaniowy nie lubi anomalii, a tych od paru kwartałów w sektorze nie brakuje. Mimo aktualnie dużego popytu ich liczba rośnie, ale u deweloperów można wyczuć niepewność. Bezpieczny Kredyt 2 % wspomógł sektor mieszkaniowy. Jednak za wcześnie jest aby mówić o spektakularnym sukcesie programu. Złożono co prawda kilkadziesiąt tysięcy wniosków, ale póki co realnie kredytów uruchomiono dużo mniej. Mieszkania dzisiaj się sprzedają bardzo dobrze. Deweloperzy mierzą się jednak z sytuacją po ile sprzedawać i jaką ofertę wprowadzać na rynek, nie wiedzą bowiem co będzie za chwile. Nie wiemy jak będzie wyglądać sytuacja z Bezpiecznym Kredytem w przyszłym roku, ani na jakim poziomie będą kształtować się koszty realizacji inwestycji w chwili, kiedy wszyscy wystartujemy z budowami – mówił Dawid Wrona, członek zarządu, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Archicom, w trakcie Property Forum 2023. Deweloperzy są zdania, że aktualne ożywienie jest krótkoterminowym odreagowaniem na trwający ok. 1,5-roczny zastój. Czytaj więcej Rynek mieszkaniowy jak pole minowe, ale deweloperzy to nie saperzy eweloperzy, którzy mają co sprzedawać aktualnie korzystają z rynkowego ożywienia, sprzedają jednak znacznie drożej - wyjaśnił Dawid Wrona. Po dołku z zeszłego roku na rynku jest mało jest nowych inwestycji. Wkrótce możemy mieć do czynienia z luką podażową. Mieszkania z ofert dosłownie znikają. To rodzi presję cenową. Analitycy PKO BP są zdania, że ceny lokali w perspektywie roku będą rosnąć. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w perspektywie roku, czyli w okresie od III kwartału tego roku do końca II kwartału 2024 r., mogą pójść w górę o kolejne 10-15 proc. Sytuację pogarsza fakt, że liczba pozwoleń na budowę uzyskanych w pierwszym półroczu br. spadła o blisko 40 proc., w porównaniu do poprzednich lat. GUS podaje, że w ciągu sześciu miesięcy 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budowę 47 956 mieszkań, o 23 607 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 33 proc. r/r. Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

