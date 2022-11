Pomimo drastycznego ograniczenia możliwości nabywczych potrzeby mieszkaniowe nie zniknęły. Decyzje zakupowe podejmowane są jednak znacznie wolniej, a klienci szukają okazji. Obecnie najlepiej sprzedają się lokale mniejsze, o metrażu do około 40 mkw.

Aktualnie około 70-80 proc. zakupów z oferty deweloperów finansowanych jest za pomocą gotówki.

Deweloperzy informują, że nie zmieniła się struktura zakupów.

Sprzedają się, zarówno lokale nabywane w celach inwestycyjnych, jak i na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych.

Atal aktualnie najlepsze wyniki sprzedażowe notuje we Wrocławiu i Katowicach. Deweloper ma w tych miastach ofertę, która trafia w zapotrzebowanie klienta inwestycyjnego. Ta grupa klientów stanowi większy niż zwykle odsetek kupujących, odpowiadający za około połowę transakcji, które teraz przeważnie są gotówkowe lub w modelu łączonym: gotówka i częściowo kredyt (np. 60/40). Jednym z celów zakupu nieruchomości jest ochrona kapitału przed inflacją.

W Atal zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim projekty Atal City Square we Wrocławiu oraz niedawno uruchomione Atal Olimpijska i Sky+ w Katowicach. To inwestycje zlokalizowane w centrach miast, a więc bardzo perspektywiczne pod względem wynajmu. W inwestycji Atal Olimpijska klienci najchętniej decydują się na zakup mieszkań trzypokojowych, ale dużą popularnością cieszą się także duże apartamenty o powierzchni 100-150 mkw. Cena za metr kw. mieści się w przedziale 10 500 zł - 14 400 zł.

Inwestycja Atal City Square. fot. mat. pras.

W Katowicach bardzo dobrze sprzedają się również mieszkania w osiedlu Atal Francuska Park. W tej inwestycji klienci najchętniej wybierają mieszkania dwupokojowe. Tu atutem są ceny kształtujące się od 7 000 zł do 8 400 zł za mkw. Również tu największym zainteresowaniem cieszą się mieszkania dwupokojowe, które kupowane są najczęściej z myślą o wynajmie.

W Develia popularnością wśród klientów cieszą się Aleje Praskie w Warszawie, usytuowane w bliskim sąsiedztwie planowanej II linii metra. Metr mieszkania kosztuje tu od 9 999 zł za mkw. W Krakowie dobrze sprzedają się lokale dostępne w inwestycji Centralna Park, w cenie 7 549 zł za mkw. W Katowicach z kolei dobrze sprzedaje się osiedle Ceglana Park, gdzie blisko 50 proc. terenu inwestycji to obszary zielone z alejami spacerowymi, tężnią solankową i malowniczym stawem. Ceny w tym projekcie zaczynają się od 8 299 zł za mkw.

Inwestycja Aleje Praskie w Warszawie. fot. mat. pras.

Z oferty Bouygues Immobilier Polska najlepiej sprzedającymi się inwestycjami jest osiedle M Bemowo w Warszawie i Lune de Malta w Poznaniu. Obie inwestycje są dobrze zlokalizowane. Przy M Bemowo planowane jest otwarcie stacji drugiej linii metra, a Chrzanów to miejsce z potencjałem, które dynamicznie się rozwija, oferując dobre połączenie z centrum i zróżnicowaną ofertą sklepów oraz lokali usługowych, jak i tereny zielone. Z kolei Lune de Malta położone jest w najbezpieczniejszej części Poznania, na Łacinie. Tylko kilkanaście minut dzieli osiedle od Jeziora Maltańskiego, a przystanek autobusowy jest tuż przy inwestycji. Oba projekty oferują podwyższony standard części wspólnych, a także odpowiednio zaprojektowane mieszkania.

Osiedle M Bemowo w Warszawie. fot. mat. pras.

- Z naszych obserwacji wynika, że najlepiej sprzedają się lokale najmniejsze, studia lub kompaktowe mieszkania dwupokojowe, a także lokale o dużym metrażu z czterema i pięcioma pokojami. Dominują zakupy gotówkowe. Duże mieszkania kupowane są na własne potrzeby, a te mniejsze częściej jako inwestycja pod wynajem - mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Bouygues Immobilier Polska.

Także w J.W. Construction Holding dominuje zainteresowanie produktem inwestycyjnym, a klienci dewelopera to najczęściej polscy przedsiębiorcy. Nabywcy najchętniej kupują te, które umożliwiają odliczenie 23 proc. stawki VAT. Z tego względu dobrze sprzedają się mieszkania na osiedlu Pileckiego 59 w Warszawie. Oferowane w nim lokale w cenie od 295 tys. zł brutto, zabezpieczone są aktem notarialnym i wpisem do księgi wieczystej. Mogą być przeznaczone na wynajem krótkoterminowy, kupowane są również na potrzeby biura.

Klienci Lokum Deweloper najczęściej pytają o mniejsze mieszkania - jedno i dwupokojowych o metrażu do około 40 mkw. Takie lokale deweloper oferuje w ramach inwestycji Lokum Porto, położonej na Starym Mieście we Wrocławiu oraz na osiedlu Lokum Salsa zlokalizowanym niedaleko Bulwarów Wiślanych w Krakowie. Bliskość centrum, ośrodków biznesowych i edukacyjnych, a także rozbudowana komunikacja miejska i pełna infrastruktura w otoczeniu osiedli sprawiają, że zakupów dokonują tam zarówno nabywcy realizujący własne potrzeby mieszkaniowe, jak i poszukujący lokum o charakterze inwestycyjnym, w celu ochrony kapitału.

Osiedle Lokum Porto we Wrocławiu. fot. mat. pras.

W Eiffage Immobilier Polska powodzeniem cieszą się lokale dostępne w ramach inwestycji Kierbedzia 4 na Dolnym Mokotowie, Marcelińska 18 w Poznaniu oraz HB1820 we Wrocławiu. Są popularne ze względu na odpowiednie położenie, ale także oferowany standard.

Aurec Home aktualnie prowadzi sprzedaż mieszkań w zielonym osiedlu Miasteczko Jutrzenki, zlokalizowanym w warszawskich Włochach. W ofercie dostępne są tu rozkładowe kawalerki od 38 mkw., lokale dwupokojowe o powierzchni 44 mkw., a także duże mieszkania trzy i czteropokojowe do 90 mkw. Największy popyt jest tu na lokalne dwupokojowe o metrażu około 40 mkw.

- Jest to związane z obniżoną zdolnością kredytową nabywców, którzy nie chcą rezygnować z zakupu własnego M, więc wolą wybrać mieszkanie o mniejszym metrażu, ale dobrej jakości i w dobrej lokalizacji. Najczęściej mieszkania kupowane są u nas na użytek własny i dla bliskich, a także na wynajem - mówi Mariola Żak, dyrektor sprzedaży i marketingu w Aurec Home.

Inwestycja Miasteczko Jutrzenki. fot. mat. pras.

W Home Invest największym zainteresowaniem wśród klientów cieszy się obecnie inwestycja Warszawski Świt, zlokalizowana na Targówku, w pobliżu nowej stacji metra Bródno. Klienci najczęściej wybierają mieszkania dwupokojowe w cenach do 500 tys. zł. Kolejnym projektem jest Nadwiślańska Kaskada na Białołęce, gdzie mieszkania są najtańsze w warszawskiej ofercie dewelopera. Tu także wśród transakcji dominują zakupy inwestycyjne, ale w około 30 proc. kupowane są mieszkania na własne potrzeby.

Inwestycja Warszawski Świt od Home Invest. fot. mat. pras.

Okam w tej chwili realizuje sprzedaż w kilku inwestycjach w Warszawie, Łodzi i Katowicach. Wszystkie cieszą się sporym zainteresowaniem z uwagi na ich atrakcyjne lokalizacje, a także dodatkowe udogodnienia. Część lokali kupowana jest na użytek własny, ale wiele także jako inwestycja kapitału, z przeznaczeniem na najem. Największe zainteresowanie budzą lokale jedno, dwu i trzypokojowe o niedużych metrażach.

Deweloper z początkiem roku planuje oddać do użytkowania projekt Central House na warszawskim Mokotowie, gdzie łącznie powstanie 481 mieszkań. Najtańsze lokale o metrażu około 30 mkw. dostępne są tu w cenie 12 - 13 tys. zł za mkw. Niedawno Okam otrzymał też prawomocne pozwolenie na budowę CITYFLOW na stołecznej Woli. Tu około 25 proc. mieszkań jest już zarezerwowanych.

Inwestycja City Flow od Okam. fot. mat. pras.

Trei Real Estate Poland obecnie realizuje osiedle Kraft w Łodzi i Bacciarellego 54 we Wrocławiu cieszą - oba utrzymują satysfakcjonujące tempo sprzedaży. We wrocławskiej inwestycji do dyspozycji jest 20 mieszkań, natomiast w łódzkiej ofercie ostatnie 6 lokali.

- Niezmiennie, zarówno kupujący mieszkania na własny użytek, jak i w celu inwestycyjnym przede wszystkim zwracają uwagę na atuty zewnętrzne, takie jak dogodna lokalizacja i rozwinięta infrastruktura społeczna. Inwestorzy indywidualni wybierają lokale o mniejszych metrażach, natomiast kupujący na własny użytek, szukają większych mieszkań. Inwestorzy indywidualni zwracają uwagę na cenę, ale niektórzy gotowi są zapłacić więcej za podwyższony standard, atrakcyjniejszą lokalizację i otoczenie. Zauważamy obecnie, że mieszkania z wyższego segmentu kupowane są najczęściej za gotówkę. Wciąż jednak lokale z segmentu popularnego, czyli o podstawowym standardzie, skierowane do szerokiego grona odbiorców cieszą się największym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.

Aria Development obecnie prowadzi projekt mieszkaniowy Osiedle Natura 2 w Wieliszewie. To ekologiczna inwestycja położona w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego, z dogodnym dojazdem do Warszawy szybką koleją miejską. Najszybciej sprzedają się w niej mieszkania najmniejsze, jedno i dwupokojowe, które kosztują od 8 400 zł za mkw. Większość klientów traktuje kupno mieszkania jako lokatę kapitału lub ucieczkę przed inflacją.

Osiedle Natura 2. fot. mat. pras.

W Ronson Development motorem sprzedaży są projekty Miasto Moje oraz Ursus Centralny w Warszawie. Dobrze sprzedają się także poznańskie projekty - Grunwald Między Drzewami oraz Grunwaldzka 240.

Inwestycja Miasto Moje. fot. mat. pras.

W Dekpol Deweloper największym powodzeniem cieszą się obecnie inwestycje w Gdańsku przy ulicy Pastelowej - Osiedle Pastelowe oraz w Rokitkach przy ulicy Wiśniowej - Osiedle Kociewskie. Do najchętniej kupowanych należą lokale w Osiedlu Pastelowym w cenach do 350 tys. zł oraz na Osiedlu Kociewskim w cenach do 250 tys. zł.

