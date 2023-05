Pierwsze mieszkanie rusza od lipca 2023 r. Deweloperzy wykorzystują sytuację i już teraz zachęcają, by dokonywać umów rezerwacyjnych. Na płatność poczekają nawet do września.

W oczekiwaniu na nowy program mieszkaniowy Polacy ruszyli na poszukiwanie atrakcyjnych mieszkań.

Trwa walka o mieszkania finansowane atrakcyjnym kredytem z oprocentowaniem na 2 proc.

To może doprowadzić do mocnego spadku dostępnych ofert na rynku.

Zmiany na rynku mieszkaniowym

Rok 2023 ma być przełomowy dla kredytobiorców. W prognozach są m.in. obniżki stóp procentowych, nowelizacja Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dotycząca mniej rygorystycznego podejścia do wyliczania zdolności kredytowej, a także rządowy program Pierwsze Mieszkanie, który ma wspierać zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia.

2023 rok zapowiada się bardzo optymistycznie dla tych, którzy szukają mieszkania. Przewidujemy, że najbliższe miesiące – w związku z licznymi rozwiązaniami, które mają ułatwić dostęp do zakupu własnych czterech kątów – będą prawdziwym szczytem popytu na dostępne lokale - mówi Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu firmy Agrobex.

Co zrobić, aby dobrze zaplanować zakup i nie przepłacić, gdy ceny – w związku z rosnącym popytem – będą szły w górę?

Możliwość zamrożenia ceny do września

Z myślą o klientach zainteresowanych zmianami deweloperzy przygotowują ciekawe oferty, które można zrealizować już dziś. Przykładem jest program Agrobex Mieszkanie na start, który skierowany jest do wszystkich, którzy w tym roku przymierzają się do zakupu nieruchomości.

­- „Mieszkanie na start” pozwala nie tylko zamrozić cenę mieszkania, ale i wyprzedzić nadchodzący popyt na nieruchomości, związany m.in. z wprowadzanymi w tym roku zmianami oraz programami rządowymi. Zasady są proste: rezerwacja mieszkania następuje już dziś, a spłata następuje dopiero we wrześniu bieżącego roku - podkreśla Lucyna Jarczyńska.

Korzyści płynące z tego rozwiązania to m.in. gwarancja niezmienności ceny wybranego mieszkania, realny czas na uzyskanie finansowania do września 2023 roku, wpłata jedynie 20 proc. wartości nieruchomości, a przede wszystkim możliwość skorzystania z nowych programów rządowych.

Jak zarezerwować nieruchomość?

Jak skorzystać z programu „Mieszkanie na start”? Wystarczy wybrać inwestycję z oferty Agrobex, podpisać umowę deweloperską, a następnie wpłacić jedynie 20 proc. wartości nieruchomości i zarezerwować konkretny lokal. Od tego momentu do września 2023 roku nabywca będzie mieć czas na uzyskanie finansowania.

Do płatności kolejnych transz za wybraną nieruchomość nabywca wróci dopiero we wrześniu 2023 roku. To czas na wybór najlepszej opcji finansowania.

W przypadku odstąpienia od umowy z powodu nieuzyskania finansowania – klient nie ponosi żadnych kosztów.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl