Polacy preferują własność, jednak w żadnym państwie, nie wszystkich stać na zakup mieszkania. Z tej perspektywy warto rozwijać wynajem PRS - mówił Wojciech Caruk podczas debaty „Rynek mieszkaniowy” na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

W Polsce brakuje mieszkań.

Alternatywą dla własności, zwłaszcza w dzisiejszych niełatwych czasach jeśli chodzi o zakup jest najem.

Sytuację na rynku PRS poprawiłoby uwzględnienie mieszkań na wynajem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

"Rynek najmu instytucjonalnego rządzi się podobnymi prawami, co rynek deweloperski" - Wojciech Caruk.

Nie ma szans na szybki rozwój PRS np. ze względu na zbyt małą podaż mieszkań.

Jeszcze kilkanaście lat temu liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców Polski wynosiła 360, dziś jest to 400, podczas gdy średnia europejska to 500. Wojciech Caruk zwrócił jednak uwagę, że ten współczynnik nie mówi zbyt wiele o stanie polskiego budownictwa mieszkaniowego.

- Nie można zakładać, że jeśli dojdziemy do 500 mieszkań, to dołączymy do europejskiej czołówki. Portugalia i Grecja mają bardzo wysokie współczynniki - prawie 600 - a problem mieszkaniowy nie jest tam rozwiązany - tłumaczył Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości.

Dodał, że większość Polaków preferuje własność. Jednak w żadnym państwie, nawet najbogatszym nie wszystkich stać na zakup mieszkania. Dla tych osób opcjonalnym rozwiązaniem jest wynajem.

Prezes PFR Nieruchomości zwrócił uwagę, że rynek najmu instytucjonalnego rządzi się podobnymi prawami, co rynek deweloperski i w związku z tym jest narażony na podobne ograniczenia związane z wysokimi kosztami realizacji oraz kosztem finansowania.

Mówił, że wymarzoną sytuacją dla rozwoju tego segmentu rynku jest uwzględnienie mieszkań na wynajem w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Kolejna rzecz to zmiana wymagań dotyczących współczynnika miejsc parkingowych, który obecnie kształtuje się na poziomie 1,5 czy 1,7 na współczynnik 0,6 - 0,7, bo taka jest rzeczywista potrzeba w PRS. Po prostu osoby, które wynajmują mieszkania mają mniej samochodów. To przełoży się na się na brak konieczności budowy parkingów podziemnych, które stanowią nawet kilkanaście procent wartości inwestycji - zaznacza Caruk.

Jak podkreślał Wojciech Caruk rynek najmu instytucjonalnego (private rented sector - PRS) jest w Polsce potrzebny, ale nie rozwiąże problemów mieszkaniowych. Nie ma bowiem szans na jego szybki rozwój np. ze względu na zbyt małą podaż mieszkań.

Bardzo bym chciał, by ofert PRS było jak najwięcej. Chcielibyśmy kupować gotowy produkt, aby jak najszybciej udostępniać mieszkania na wynajem - dodał Caruk.

Spółka PFR Nieruchomości zrealizowała do tej pory inwestycje mieszkaniowe o wartości blisko 3 miliardów złotych w 40 lokalizacjach w całej Polsce. W jej zasobach znajduje się ponad 5 tysięcy wybudowanych mieszkań, blisko 2 tysiące w budowie i ponad 2 tysiące w projektowaniu. Nowe mieszkania powstaną głównie w lokalizacjach, w których jest największe zapotrzebowanie na najem, czyli we Wrocławiu, Katowicach czy Poznaniu. Spółka inwestuje także w mniejszych miastach takich jak - Zgorzelec czy Nakło nad Notecią.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach odbywa się w dniach 24-26 kwietnia. Należy do największych tego typu spotkań świata biznesu, nauki i polityki w Europie Środkowej. W tegorocznej edycji bierze udział ok. 11 tys. uczestników.

