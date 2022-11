Przydatne stają się coraz częściej urządzenia smart home, które zapewniają starszym członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa w swoich domach.

O tej porze roku domy i ich mieszkańcy są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Krewni w podeszłym wieku wymagają szczególnej ochrony, zwłaszcza teraz, gdy wieczory są coraz dłuższe.

Starsi ludzie chcą zachować swą niezależność, lecz ważne jest, aby we własnych domach czuli się bezpiecznie.

Urządzenia smart home mogą w tym pomóc.

Choć seniorzy bywają nieco mniej obyci z nowoczesną technologią niż młodsze pokolenie, istnieje wiele inteligentnych urządzeń, które są proste w konfiguracji i niezwykle intuicyjne w obsłudze. Yale posiada w swej ofercie urządzenia, które doskonale nadają się do pomocy w opiece nad wszystkimi członkami rodziny.

Dla osób, które martwią się, że drzwi domu rodziców mogły zostać niezamknięte na klucz, Linus Smart Lock to idealne rozwiązanie, które rozwieje ich obawy. Zamek automatycznie rygluje drzwi po ich zamknięciu. Jeśli zdarzy się, że rodzice wyjdą z domu i zapomną, czy zamknęli drzwi, członek rodziny może bez trudu sprawdzić stan blokady za pomocą aplikacji Yale Access.

Inteligentny zamek ułatwi też seniorom kontrolę nad dostępem do ich domu dla opiekunów osób starszych. Użytkownicy Linusa mogą przydzielać wirtualne klucze lub kody dostępu, co zapewnia szybki i bezpieczny dostęp zaufanym osobom, takim jak pielęgniarki lub opiekunki. A jeśli coś ulegnie zmianie lub usługi nie będą już potrzebne, dostęp można anulować szybko i w dowolnym momencie.

Powiadomienia wysyłane po zaryglowaniu lub odryglowaniu drzwi, umożliwią rodzinom monitorowanie, kiedy pielęgniarki przychodzą i wychodzą. Do zamka można również dodać inteligentną klawiaturę, która idealnie sprawdzi się dla pracowników opieki nad osobami starszymi i samych seniorów. Dzięki temu mogą uzyskać dostęp do domu za pomocą kodu, bez konieczności posiadania smartfona. Jeśli zdarzy się wypadek i rodzina będzie potrzebować szybkiego dostępu do domu, Linus® umożliwi im sprawne wejście bez klucza, by udzielić pomocy.

Domowy HUB może sprawić, że życie starszych osób stanie się wygodniejsze. Użytkownicymogą łatwo zarządzać swoim domowym systemem zabezpieczeń, gospodarowaniem energią, ochroną i opieką zdrowotną w jednym systemie automatyki domowej.

Akcesoria, takie jak pilot, mogą pomóc bliskim uzbroić, rozbroić lub awaryjnie uruchomić system alarmowy, niezależnie od tego, w której części domu się znajdują. Z kolei klawiatura umieszczona przy drzwiach wejściowych często jest koniecznością, gdyż większość starszych osób woli aktywować alarm korzystając z fizycznych przycisków. Innym przydatnym urządzeniem, które można dodać do inteligentnej konfiguracji alarmu, jest przycisk paniki, który starsze osoby mogą mieć zawsze blisko siebie, a jeśli będą potrzebować pomocy, po aktywacji zostanie wysłany alarm do rodziny.

Sterowanie głosowe może być bardziej przyjazną dla użytkownika opcją niż obsługa aplikacji. Inteligentne alarmy integrują się z inteligentnymi głośnikami zasilanymi przez asystenta głosowego Amazon Alexa lub Asystent Google, dzięki czemu starsze osoby mogą uzbrajać lub rozbrajać swój system ochrony bez konieczności wstawania z fotela.

Gdy rodzice w podeszłym wieku mieszkająsami, to naturalne, że ich rodziny się o nich martwią. Inteligentna kamera może być idealnym urządzeniem do sprawdzania (za ich zgodą), czy wszystko u nich w porządku.

Schody są główną przyczyną wypadków lub urazów w domu. Korzystanie ze schodów może narazić bliskich na ryzyko poślizgnięcia i doznania poważnych obrażeń. Kamera obrotowa sprawdzi się w potencjalnie niebezpiecznych miejscach, takich jak kuchnia czy schody. Funkcja obrotu pozwala użytkownikom zajrzeć niemal w każdy zakątek pomieszczenia, aby upewnić się że nie doszło do upadku. Drzwi zewnętrzne to również świetne miejsce dla kamer, ponieważ monitorują każde wejście i wyjście bliskiej osoby, obserwując jednocześnie potencjalnych intruzów.

Inteligentne kamery pozwalają dowolnie ustawiać funkcje wykrywania i monitoringu, dając kompleksową ochronę każdej nieruchomości, przy czym konfiguracja i kontrola za pomocą aplikacji jest prosta dla seniorów, a wszystko to bez miesięcznych opłat. Powiadomienia wysyłane po wykryciu ruchu ułatwiają rodzinie podgląd na żywo w jakości HD, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, co spowodowało zakłócenia w domu krewnych. Opiekunowie mają też możliwość doglądania seniorów w ciągu dnia i sprawdzenia, jak radzą sobie w codziennym życiu.

Kamery to także namiastka kontaktu towarzyskiego dla bliskich w podeszłym wieku, ponieważ funkcja dwukierunkowego audio w kamerach umożliwia użytkownikom komunikowanie się z nimi. Można w ten sposób przypomnieć seniorom o jedzeniu lub przyjmowaniu leków - praktyczne rozwiązanie, kiedy odwiedziny nie są możliwe.

