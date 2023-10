FB Antczak złożyła kolejny wniosek w sądzie przeciwko UWI Inwestycje. - Procesy inicjowane w złej wierze przez FB Antczak mają na celu wstrzymanie budowy i straszenie klientów - komentuje Małgorzata Puchyła, prezes UWI Inwestycje.

FB Antczak złożyła wniosek o upadłość spółki UWI Inwestycje oraz o ustanowienie zabezpieczenia na działce o powierzchni ponad 1,7 ha, na której powstają mieszkania.

FB Antczak jest w trakcie procesu restrukturyzacji. Firma twierdzi, że kluczową jego przyczyną jest brak płatności za wykonane prace ze strony deweloperów, m.in. UWI Inwestycje.

Grupa Antczak ma kłopoty. Powstało Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Firmy z Grupy Antczak. Liczy co najmniej 43 podmioty.

Do marca tego roku FB Antczak pełniła rolę generalnego wykonawcy osiedla Malta Wołkowyska 3 w Poznaniu.

Na położonej w Poznaniu działce, na której spółka z grupy UWI Inwestycje realizuje trzeci etap osiedla Malta Wołkowyska, ustanowiona została przymusowa hipoteka. Wartość zabezpieczenia wynosi ponad 17,5 mln zł. Wcześniej sąd zdecydował o ustanowieniu nadzorcy sądowego UWI w ramach toczącego się przeciwko tej spółce postępowania upadłościowego.

Z oboma wnioskami – tj. o upadłość spółki UWI Inwestycje Spółka Akcyjna Wołkowyska 3 Spółka Komandytowa oraz o ustanowienie zabezpieczenia na posiadanej przez tę spółkę nieruchomości o powierzchni ponad 1,7 ha – wystąpiła do sądu Firma Budowlana Antczak, należąca do grupy Antczak. Do marca br. pełniła rolę generalnego wykonawcy osiedla Malta Wołkowyska 3 w Poznaniu.

Wierzymy, że wyroki sądowe będą przestrogą dla wszystkich uczestników rynku deweloperskiego, którzy swój sukces chcą budować na nieuczciwym traktowaniu kontrahentów – podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

FB Antczak idzie do sądu

Jak twierdzi FB Antczak, powodem złożenia obu wniosków był przede wszystkim brak regulowania płatności za wykonane już prace budowlane na rzecz UWI Inwestycje.

„Przed złożeniem wniosków do sądu zarząd grupy Antczak przez wiele miesięcy bezskutecznie zabiegał o uregulowanie przynajmniej części zaległych płatności. Brak jakiejkolwiek chęci przeprowadzenia działań naprawczych po stronie UWI Inwestycje sprawił, że generalny wykonawca musiał wejść na drogę sądową” - przekonuje FB Antczak.

– Występujemy przede wszystkim w imieniu naszych pracowników i podwykonawców, którzy od niemal roku nie mogą odzyskać pieniędzy za wykonane na rzecz UWI prace. Zdajemy sobie sprawę, że ustanowienie przez sąd przymusowej hipoteki na nieruchomości, na której budowane są mieszkania, a także widmo upadłości dewelopera stawiają w bardzo trudnej sytuacji klientów UWI. Dlatego w dalszym ciągu deklarujemy gotowość do rozmów i współpracy z zarządem UWI, nadzorcą sądowym i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Wierzymy, że wyroki sądowe będą przestrogą dla wszystkich uczestników rynku deweloperskiego, którzy swój sukces chcą budować na nieuczciwym traktowaniu kontrahentów – podkreśla Marcin Antczak, CEO Grupy Antczak.

FB Antczak w restrukturyzacji

Brak płatności za wykonane prace ze strony deweloperów nieruchomości, m.in. UWI Inwestycje, był - zdaniem FB Antczak - kluczową przyczyną otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego spółki. We współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym firma planuje wypracować i wystąpić o zatwierdzenie układu z wierzycielami.

„Mimo tych wyzwań grupa realizuje zgodnie z założeniami wszystkie podjęte projekty – zarówno jako generalny wykonawca na rynku magazynowo-przemysłowym, a także jako deweloper na rynku mieszkaniowym” - zapewnia FB Antczak.

UWI: FB Antczak chce wystraszyć klientów

W odpowiedzi na wnioski grupy Antczak, prezes UWI Inwestycje Małgorzata Puchyła przypomina, że FB Antczak opóźniał się z budową od kwietnia 2022 r. na każdym etapie, więc UWI wprowadzało kolejne harmonogramy naprawcze.

Uzgodnień jednostronnie pan Antczak nie dotrzymał, wdając się w proces prawny. Od tamtego czasu nasze kancelarie prowadzą kolejne sprawy inicjowane w złej wierze przez FB Antczak, które mają wyłącznie na celu wstrzymanie budowy i straszenie kontrahentów i klientów - komentuje Małgorzata Puchyła, prezes UWI Inwestycje.

W styczniu 2023 r., w związku z rosnącym zadłużeniem FB Antczak wobec podwykonawców oraz zwiększającego się opóźnienia realizacji, zarząd UWI uznał za niemożliwe dalsze prowadzenie budowy z FB Antczak.

Widok na dziedziniec A2 i B osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu. Fot. UWI Inwestycje.

- Taka sytuacja z generalnym wykonawcą zdarzyła się w ciągu 30-letniej historii UWI dwa razy i jak wtedy, zaproponowaliśmy i przeprowadziliśmy spotkania z CEO grupy Antczak, by doprowadzić do uzgodnienia warunków rozstania. Uzgodnień tych jednostronnie pan Antczak nie dotrzymał, wdając się w proces prawny. Od tamtego czasu nasze kancelarie prowadzą kolejne sprawy inicjowane w złej wierze przez FB Antczak, które mają wyłącznie na celu wstrzymanie budowy i straszenie kontrahentów i klientów - tłumaczy Małgorzata Puchyła, prezes UWI Inwestycje.

Jednocześnie dodaje, że UWI Inwestycje przejęło na siebie zaległe płatności dla dostawców i podwykonawców FB Antczak i wraz z nimi realizuje obecnie osiedle Wołkowyska.

O skali problemu świadczy fakt, że powstało nawet Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Firmy z Grupy Antczak. Jak czytamy na stronie organizacji, jego powstanie „zainicjowały liczne doniesienia dotyczące nierzetelności oraz niedotrzymywania terminów prac budowlanych przez firmy z grupy Antczak”. Według udostępnionego wykazu, liczy ono co najmniej 43 podmioty.

Widok na budynek C i B os. Malta Wołkowyska w Poznaniu. Fot. UWI Inwestycje.

UWI: Budowa os. Malta Wołkowyska przyspieszyła

- Aktualnie budowa przyspieszyła, a nabywcy czekają na swoje mieszkania. To dla nas najważniejsze - twierdzi Małgorzata Puchyła, prezes zarządu UWI Inwestycje.

Osiedle Malta Wołkowyska realizowane jest w trzech etapach, z których pierwszy – Malta26 został oddany do użytku w 2019 r. Klucze do mieszkań drugiego etapu składającego się z trzech budynków mieszczących łącznie 195 lokali, przekazano wiosną 2021 r. Aktualnie trwa budowa oraz sprzedaż trzeciego etapu, w którym zaprojektowano 359 mieszkań i lokali usługowych.

