Z pewnym zaskoczeniem można odebrać dzisiejsze komentarze z NBP odnoszące się krytycznie wobec przedstawionego wczoraj przez rząd projektu ustawy o Kredycie 2 proc. Czy premier znał opinię ekspertów bankowców przed swoim wystąpieniem?

Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy do programu Pierwsze Mieszkanie.

Jednym z narzędzi programu jest Kredyt 2 procent.

Ponadto operatorem programu ma być BGK.

Opinie ekspertów z NBP oraz ministerstwa finansów są w kluczowych punktach założeń rządowego projektu ustawy krytyczne i bezpośrednio kontrują opinie szefa rządu.

- Celem rządu jest, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację, a nie początek zmartwień. Bezpieczny kredyt jest uszyty na miarę obywateli - powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie konferencji, która odbyła się po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Ten kredyt jest kredytem dla obywateli. Program jest tak uszyty, aby był jak najbezpieczniejszy i jak najlepszy z punktu widzenia obywateli, a nie z punktu widzenia banków lub deweloperów. Marża banków nie będzie mogła być wyższa, niż marże w innych kredytach hipotecznych. Ta różnicę będzie dopłacało Państwo - mówił premier.

Przypomnijmy: projekt ustawy zakłada, że kredyt 2 proc. z dopłatą państwa będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

Zgodnie z projektem kredyt ma być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie - osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Program ma ruszyć 1 lipca br. Będzie można z niego skorzystać do 2027 roku. Premier zaznaczył, że istnieje natomiast możliwość przedłużenia całego programu.

Co na to eksperci?

Tyle z optymistycznych ocen premiera co do własnego projektu. Nieco zaskakujące może się wydawać to, co zaledwie dzień po konferencji prasowej szefa rządu podsumowali eksperci z NBP. W swoim komentarzu przekazanym przez PAP, napisali m.in., że

Program Pierwsze Mieszkanie nie zwiększy dostępności mieszkań, podbije ich ceny, a na programie skorzystają głównie osoby zamożne.

- Ze względu na fakt, że instrument „bezpieczny kredyt 2 proc.” wspierałby jedynie stronę popytową na rynku nieruchomości, jego wprowadzenie oddziaływałoby w kierunku wzrostu cen mieszkań,

przyczyniając się do poprawy sytuacji finansowej deweloperów, a także podmiotów gospodarczych, które są obecnie właścicielami wielu mieszkań, w tym osób zamożnych - podaje NBP.

Skąd ta sprzeczność w ocenie dwóch państwowych instytucji? Czy rządowy projekt, którego realizację zakłada się na 4 kolejne lata, nie był konsultowany z bankiem narodowym? A jeśli nie program, to chociaż komunikacja na jego temat?

NBP przekazał także, że w ocenie skutków regulacji projektu wskazano, że jednym z oczekiwanych efektów jego wprowadzenia jest utrzymanie wysokiego poziomu nowych inwestycji mieszkaniowych, jednak w ocenie NBP, cel ten można byłoby skuteczniej osiągnąć poprzez działania zmierzające do zwiększenia podaży mieszkań, a nie stymulujące popyt.

W szczególności, podejmowane działania powinny koncentrować się na zwiększeniu zasobu mieszkań socjalnych i tanich mieszkań na wynajem - dodaje NBP.

W ocenie banku realizacja programu o tak znacznej skali (wzrost wydatków budżetu państwa szacowany w ocenie skutków regulacji na ok. 16 mld zł w horyzoncie 10 lat) może wypierać przedsięwzięcia rozwojowe poprzez utrwalenie obecnej struktury bilansów banków, zdominowanej przez kredyty mieszkaniowe.

NBP wskazuje, że głównymi beneficjentami proponowanych rozwiązań będą bogate gospodarstwa domowe, sektor bankowy oraz deweloperzy.

To ostatnie zdanie bezpośrednio zderza się z zapowiedziami premiera, który przekonywał do czegoś zupełnie odwrotnego. Tymczasem NBP w swoim komunikacie uzupełnia: Konstrukcja programu może stanowić negatywny bodziec oddziałujący w kierunku "ograniczenia dzietności i mobilności pracowników na rynku pracy".

Eksperci dodają, że uzależnienie dopłat od prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionym w ramach programu mieszkaniu przez 10 lat może w tym okresie negatywnie oddziaływać na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych części gospodarstw domowych, gdyż sprzedaż, celem zamiany mieszkania na inne (np. większe, wskutek zmian potrzeb życiowych związanych z powiększeniem rodziny, czy też w innej miejscowości, w związku ze zmianą pracy) wiązałaby się z wygaszeniem dopłat.

Krytyczne opinie płyną także z Ministerstwa Finansów, które z kolei ocenia, że finansowanie "Pierwszego mieszkania" przez BGK, a nie bezpośrednio z budżetu państwa, może być negatywne dla przejrzystości finansów publicznych.

Resort zaznaczył w opinii, że zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy Polska jest zobowiązana do zwiększenia transparentności finansów publicznych, m.in. poprzez rozszerzenie zakresu SRW o wszystkie państwowe fundusze celowe i zapewnienie mechanizmu automatycznego włączania do reguły nowopowstałych PFC.

