Trwają prace na placu budowy inwestycji Neo Natolin. To osiedle domów jednorodzinnych, które powstaje na stołecznym Wilanowie przy ulicy Stefana Korbońskiego. Generalnym wykonawcą projektu jest Totalbud.

Stołeczna spółka generalnego wykonawstwa Totalbud realizuje kontrakt w ramach budowy pierwszego etapu osiedla domów Neo Natolin.

Przedmiotem kontraktu jest zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, dwulokalowych, z garażami indywidualnymi.

Osiedle powstaje w stołecznym Wilanowie przy ulicy Stefana Korbońskiego.

Projektantem inwestycji jest pracownia APA Wojciechowski, a inwestorem Real Management.

Docelowo osiedle ma liczyć 300 domów, które staną na 36,5-hektarowym terenie. Etap pierwszy wznoszony jest na czterech działkach – A, B, C i D. Totalbud jest wykonawcą budynków na działkach B, C i D. W zakresie realizacji Totalbudu znajdują się zróżnicowane między sobą pod względem metrażu domy typu C (180-220 mkw.) oraz identyczne domy typu CC o powierzchni 220 mkw.

Prace biegną zgodnie z harmonogramem, ponieważ bez względu na zawirowania na rynku materiałów budowlanych mamy je zabezpieczone - powiedziała Ewelina Rojek, kierownik budowy z ramienia Totalbudu.

- Na części budynków zakończyliśmy roboty żelbetowe, murowane ściany konstrukcyjne i konstrukcje dachowe budynków. W czterech budynkach wykonujemy już poszycie dachów. W najbliższym czasie rozpocznie się montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych. Jest to realizacja w sektorze premium i zarówno jakość materiałów, jak i estetyka całości osiedla zasługują na podkreślenie. Odległości między budynkami są relatywnie duże i duże są również ogrody przy domach. Osiedle zaoferuje sporą przestrzeń do własnego zagospodarowania każdemu właścicielowi domu. Jest tutaj duża przestrzeń na prywatność, co nie jest częstym zjawiskiem w obecnym budownictwie - dodała Ewelina Rojek.

Na części budynków zakończono roboty żelbetowe, murowane ściany konstrukcyjne i konstrukcje dachowe budynków. fot. mat. pras.

Zgodnie z kontraktem Totalbud odda inwestorowi 16 budynków w stanie deweloperskim.

Wszystkie 16 budynków na trzech działkach, na jakich pracuje Totalbud będzie ukończonych w stanie surowym do końca bieżącego roku.

Plac budowy osiedla Neo Natolin. fot. mat. pras.

