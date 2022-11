Sytuacja na rynku mieszkań nie jest dobra. Klienci nadal chcą kupować nieruchomości, jednak pytają o te, które są już oddane do użytkowania lub mają bliski termin realizacji - mówi Przemysław Szulc z Lendi. Dodaje, że sektor czekają duże zmiany.

Sprzedaż mieszkań spadła o niemal 70 proc.

Klienci czekają na okazje cenowe, chętniej kupują także mieszkania z rynku wtórnego.

W sektorze pojawiają obawy o rosnące koszty materiałów, pracowników oraz obsługi inwestycji.

Przez najbliższe 10 lat problem braku mieszkań w Polsce będzie się nasilał.



Sytuacja na rynku nieruchomości z miesiąca na miesiąc się pogarsza. Z każdym mijającym kwartałem widać wyhamowanie, mniejszą ilość zapytań oraz spadek liczby transakcji.

- Chciałoby się napisać więcej pozytywów i dać powiew nadziei, ale niestety nie możemy malować trawy na zielono. Od miesięcy obserwujemy spowolnienie oraz mniejsze zainteresowanie nieruchomościami. Największe widać na rynku deweloperskim - spadek około 70 proc. Klienci nadal chcą kupować nieruchomości, jednak pytają o te, które są już oddane do użytkowania lub mają bliski termin realizacji. Nie wiemy co będzie za miesiąc, tydzień albo jutro, a co dopiero za 1,5 czy 2 lata, więc obawy klientów są po części zasadne - mówi Przemysław Szulc, ekspert kredytowy Lendi.

Przemysław Szulc, ekspert kredytowy Lendi.

Ekspert dodaje, że w sektorze pojawiają się jeszcze inne obawy, m.in. o rosnące koszty materiałów, kosztów pracowników oraz obsługi inwestycji. To ma realny wpływ na jakość nowych projektów - deweloperzy są zmuszeni bowiem do poszukiwania oszczędności, w tym tańszych materiałów.

Polacy kupują na wynajem

Klienci, którzy posiadają zasoby gotówki, decydują się na nowe nieruchomości już oddane oraz chętniej kupują mieszkania z rynku wtórnego, m.in. na wynajem widząc obecne zainteresowanie najmem. Jest też bardzo duża grupa inwestorów dysponujących gotówką, która liczy na spore spadki i czeka na okazje.

- Rynek wtórny mimo wszystko jest tańszy niż pierwotny, jest znacznie większa ilość lokalizacji, metraży oraz dużo większa podaż i oczywiście jest tu i teraz. Dla klienta, który na obu rynkach nie znajdzie nic odpowiedniego dla siebie przychodzi rynek najmu, co jest traktowane jako bezpieczna przystań, aby przeczekać rok czy dwa lata i po tym okresie wrócić ponownie do kupna nieruchomości. Można by rzec, że rynek najmu ma obecnie bardzo duży bum. Kilka milionów Ukraińców, którzy są obecnie w naszym kraju oraz nasi rodacy, którzy nie chcą teraz zakupić lub niestety nie mają odpowiedniej zdolności kredytowej sukcesywnie zmniejszają ilość ofert na wynajem - wyjaśnia Przemysław Szulc.

Dodaje, że zwiększone zainteresowanie najmem zachęca wynajmujących do podnoszenia czynszów co widać we wszystkich mniejszych i większych miastach Polski.

Mieszkaniówka nie lubi próżni

Ekspert pytany o to jakie zjawiska będą kierowały sektorem w najbliższym czasie mówi, że rynek nieruchomości nie znosi próżni, ewoluuje i dostosowuje się do sytuacji.

- Nie będzie ani wspaniale, ani tragicznie. Rynek się wypośrodkuje i zmieni, my zmienimy myślenie, będziemy dokonywać innych wyborów. Dla przykładu klient, który zakupił zbyt duży dom lub taki którego nie potrafi utrzymać czy ogrzać ma mnóstwo opcji z których będzie mógł lub będzie musiał skorzystać. Sprzedaż domu i zakup mniejszej nieruchomości, zmiana lokalizacji z droższej na tańszą, wynajem części domu lub piętra, wynajem domu i wynajem dla siebie mniejszej nieruchomości, sprzedaż mieszkania rodziców i wspólne mieszkanie z nimi. Pomysłów zapewne są dziesiątki, a nawet setki. Należy je tylko poznać oraz dostosować do konkretnej sytuacji danego klienta. Niestety nie ma gotowego, sprawdzonego rozwiązania i złotego środka. Należy poznać sytuację, w jakiej znajduje się konkretny klient, przeanalizować i na podstawie tego przedstawić rozwiązania i pozwolić klientowi wybrać najlepsze dla niego - mówi Przemysław Szulc.

Dla przestrogi podaje przykład.

- Kontaktowała się z nami w ostatnim czasie klientka, która chciała uzyskać informacje na temat upadłości konsumenckiej. Dług przez lata urósł do takich kwot, że przewyższa posiadany majątek i nie ma już wyjścia. Po dłuższej rozmowie okazało się, że można było mimo długów na nieruchomości próbować sprzedać nieruchomość w takim stanie prawnym firmom oraz inwestorom specjalizującym się w takich transakcjach. Należało jednak zdecydować się w odpowiednim momencie i na swoich warunkach, po pewnym czasie niestety nie ma już wyjścia. Dlatego uważamy, że spotkanie z osobami, które mają wiedzę i chęć pomocy jest dobrym pomysłem. Dużym, jak nie największym, błędem jest bierność oraz czekanie na lepsze czasy - komentuje Przemysław Szulc.

Deficyt mieszkaniowy będzie się pogłębiał

Przed 2020 rokiem brakowało w Polsce około miliona nieruchomości. Od 2000 roku rynek deweloperski sukcesywnie się rozwijał i z roku na rok rosła ilość wydawanych pozwoleń - niestety to tylko kropla w morzu. Dodatkowo napłynęło do naszego kraju kilka milionów osób. Nie każdy zostanie, ale i tak na pewno dla wszystkich nie wystarczy mieszkań.

- Przez 2 lata pandemii zmniejszyła się liczba Polaków o około pół miliona ludzi, co przekłada się na pojawienie nowych nieruchomości, ale to również nie rozwiązuje problemu. Według danych Eurostatu do 2030 roku liczba obywateli Polski skurczy się o 900 tysięcy z 3,79 miliona do 3,7 miliona. Jeżeli przyjmiemy, że po wojnie obywatele Ukrainy wrócą do swojego kraju i migracja się zatrzyma całkowicie to dopiero w 2030 roku można by mówić, że w Polsce nie ma problemu braku mieszkań. Taki scenariusz nie jest jednak możliwy, ponieważ, część obywateli Ukrainy zostanie z nami na stałe, być może z innych kraju napłyną inne narodowości, a nasi rodacy będą chcieli wrócić do Polski. Jakby nie patrzeć problem mieszkaniowy mamy od lat i przez najbliższe 10 lat ten problem będzie się nadal nasilał - podsumowuje Przemysław Szulc.

