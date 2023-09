Kompleks biurowy Olivia Centre powiększy się. Właściciel obiektu zdradził plan budowy kolejnego obiektu. W ramach nowego etapu inwestycji powstanie budynek z mieszkaniami na wynajem. Ma liczyć 151 lokali na wynajem długoterminowy, ale docelowo mieszkań może powstać kilkakrotnie więcej.

Dalsze plany rozbudowy portfela mieszkań na wynajem zależą od tego, czy pierwszy etap się skomercjalizuje. Chcielibyśmy jednak, by mieszkań było znacznie więcej. Rozważamy 3 lub 4 takie budynki, o zróżnicowanej wysokości i liczbie mieszkań. Docelowo powinno być to powierzchniowo kilkadziesiąt procent obecnej powierzchni Olivia Centre - mówi Maciej Koterski , Leasing Director w Olivia Centre.

Olivia Nord to kolejny - ósmy już - budynek w Olivia Centre. Ma liczyć 17 kondygnacji. Powstanie przy Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku i będzie przylegał do największego biurowca - Olivia Prime. Aktualnie inwestor jest na etapie kończenia projektu całej koncepcji.

Dodaje, że obecnie wiele hoteli w okolicy Olivii "żyje" z jej rezydentów. Lokale zlokalizowane w samej Olivii mają im zapewnić znacznie większy komfort.

To logiczny kierunek rozwoju oferty kompleksu. Olivia już teraz ma pełną ofertę usługową dla mieszkańców Oliwy - żłobek, przedszkole i szkoły, kilkanaście restauracji, siłownię, punkty obsługi klienta instytucji finansowych i energetycznych, do tego zaplecze parkingowe dla samochodów, rowerów, hulajnóg. Jeśli dodamy do tego bardzo dobre skomunikowanie wszystkimi rodzajami transportu zbiorowego, łatwo zauważyć, że Olivia jest świetnym miejscem do życia - wylicza Maciej Koterski.