Tysiąc obligatariuszy Golub Gethouse czeka na zwrot pieniędzy zainwestowanych w Mennicę Legacy Tower oraz spółki GGH Student Housing i GGH Rental Apartments. Tymczasem restrukturyzacja tej ostatniej to proces - widmo. Nic się w nim nie dzieje.

Ponad tysiąc obligatariuszy firmy Golub Gethouse czeka na zwrot pieniędzy zainwestowanych w projekty: Mennica Legacy Tower oraz spółki - GGH Rental Apartments i GGH Student Housing.

Rental Apartments 1 i 2 oraz Student Housing - zadłużenie u obligatariuszy wynosi około 30 mln zł w każdej z nich.

Spółki Rental Apartments są w trakcie procesu restrukturyzacji, ale nic się nie dzieje w tych postępowaniach.

Spółka GGH Student Housing w ogóle nie jest w trakcie restrukturyzacji, choć kancelaria KKF reprezentująca obligatariuszy złożyła taki wniosek rok temu.

Najwięcej emocji wzbudzają rozliczenia budowy stołecznego biurowca Mennica Legacy Tower. Konflikt wokół obiektu się przedłuża, ale na horyzoncie pojawiła się kolejna szansa na jego rozwiązanie. Jedenastego lipca 2023 r. Mennica Polska złożyła ponowną ofertę zakupu 50 proc. udziałów w inwestycji Mennica Legacy Tower.

Jej wartość to 135 mln euro za 50 proc. udziałów spółki oraz przejęcie długu o wartości ponad 110 mln euro. 27 lipca 2023 r. oferta została przyjęta przez beneficjentów ostatecznej potencjalnej transakcji, w tym przez strony toczącego się sporu korporacyjnego. W związku z tym Mennica Polska poinformowała o niezwłocznym przystąpieniu do przeprowadzenia badania due diligence oraz negocjacji dokumentów transakcji.

Restrukturyzacja - widmo

Gorzej sytuacja wygląda w pozostałych spółkach Cezarego Jarząbka: Rental Apartments 1 i 2 oraz Student Housing. Zadłużenie u obligatariuszy wynosi około 30 mln zł w każdej z nich. Spółki Rental Apartments są w trakcie procesu restrukturyzacji.

Problem polega na tym, że to jest restrukturyzacja - widmo, bo nic się nie dzieje w tych postępowaniach. Od kwietnia 2021 r., czyli od ponad dwóch lat, Cezary Jarząbek nie złożył praktycznie żadnego wymaganego prawem dokumentu. Interweniował tylko po złożeniu wniosku o jego umorzenie - przyznaje Marek Kochański, partner kancelarii KKF Fluder Klocek Kosiór Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni, reprezentującej obligatariuszy.

Według przepisów, Cezary Jarząbek jako prezes restrukturyzowanej spółki, powinien w ciągu miesiąca od ogłoszenia postępowania, złożyć plan restrukturyzacyjny i spis wierzycieli. Nie zrobił tego.

- Sam zarys wydawał się być prosty: trzeba sprzedać te projekty i spłacić wierzycieli, w tym obligatariuszy - dodaje mecenas Marek Kochański.

Golub Gethouse: wszystko na sprzedaż

Dwie spółki GGH Rental Apartments miały w planach budowy w Warszawie: Liberty Tower przy ul Grzybowskiej i Żelaznej, wieżowca Skyreach przy Grzybowskiej 59 oraz mieszkań na ul. Postępu.

Tylko działka pod ten pierwszy projekt została sprzedana singapurskiemu funduszowi w styczniu 2023 r. za ok. 177 mln zł.

- Dwie pozostałe znajdują się w procesie sprzedaży. W przypadku Skyreach zarządzanie w zasadzie zostało od razu oddane w ręce zewnętrznych inwestorów. W przypadku nieruchomości przy ul. Postępu spółką zarządzał Cezary Jarząbek, ale jeden z inwestorów korzystając ze swoich uprawnień odwołał go z pełnionych w projekcie funkcji. Naturalnie liczymy się z tym, że nie uda się odzyskać kapitału naszych klientów wraz z odsetkami. Swoje pieniądze chcą też odzyskać inni inwestorzy, których roszczenia są umiejscowione często powyżej naszych klientów. Ta struktura jest skomplikowana - tłumaczy Marek Kochański.

Akademiki: wielki znak zapytania

Tymczasem spółka GGH Student Housing w ogóle nie jest w trakcie restrukturyzacji, choć kancelaria KKF reprezentująca obligatariuszy złożyła taki wniosek rok temu. Proces się nie rozpoczął, bo Cezary Jarząbek odmówił współpracy, mimo składanych obietnic. W ramach GGH Student Housing powstał jeden akademik LivinnX w Krakowie przy ul Romanowicza 4 we współpracy z amerykańskim funduszem CA Ventures International. Teraz obiektem zarządza grupa londyńskich inwestorów, która usunęła Cezarego Jarząbka z zarządu.

- To wynik uprawnień inwestora, który zapewnił sobie możliwość przejęcia zarządzania budynkiem. Wskutek braku sprzedaży akademika zrealizował te uprawnienia i aktualnie stara się sprzedać nieruchomość bez udziału pomysłodawcy projektu - tłumaczy mecenas Kochański.

W ramach GGH Student Housing udało się wybudować tylko akademik w Krakowie. Fiaskiem zakończył się podobny w zamyśle projekt, który miał w powstać w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.

Jak najszybsze spieniężenie inwestycji

Jednocześnie wskutek wyroku wydanego przez sąd w Delaware zarządzanie projektami przyznano rodzinie Golub.

- Oprócz największego projektu spod szyldu Golub Gethouse – czyli MLT – uprawnienia te w dużej mierze rozciągają się również na projekty związane z akademikami i apartamentami. Rodzina Golubów prawdopodobnie zacznie podejmować działania także w innych projektach. Do tej pory nie do końca wiedzieli, co się z nimi dzieje, bo Cezary Jarząbek ich nie informował. Teraz będą mogli go z nich całkowicie usunąć i podejmować decyzje - opisuje Marek Kochański.

To bardzo istotne, ponieważ w ramach GGH Student Housing udało się wybudować tylko akademik w Krakowie. Fiaskiem zakończył się podobny w zamyśle projekt, który miał w powstać w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.

- Projekt znajduje się w upadłości, bo wierzyciele nie wytrzymali i złożyli wniosek o upadłość spółki celowej. To oznacza wieloletni proces, w wyniku którego dopiero dowiemy się za ile został sprzedany ten grunt i jak to się przełoży na portfel naszych klientów. Oczywiście zabiegamy o jak najszybsze spieniężenie tej inwestycji - wyjaśnia Marek Kochański.

Cała nadzieja w Golubach

Obecnie wszystkie grunty przeznaczone pod PRS i akademiki są rękach inwestorów - dawnych wspólników Cezarego Jarząbka, którzy usunęli go z zarządów spółek celowych.

- Jesteśmy z wszystkimi w kontakcie, bo ze sprzedaży tych gruntów będzie pochodziła spłata należności obligatariuszy. Mamy nadzieję, że te procesy są już teraz w odpowiednich rękach i liczymy na to, że po sprzedaży łatwiej będzie wypracować jakiś układ - wyjaśnia mecenas Kochański.

Dodaje, że kancelaria liczy na współpracę z rodziną Golubów jako jedynych zarządców projektów sygnowanych marką Golub.

- Mamy nadzieję, że to racjonalny partner, który podzieli środki ze sprzedaży projektów. Pozostałej części roszczeń zamierzamy dochodzić od Cezarego Jarząbka, który spowodował całą tę sytuację - zapowiada Marek Kochański.

Na razie pewne jest jedno, że obligatariusze nie mają żadnego kontaktu z Cezarym Jarząbkiem.

- Nie ma ziarenka prawdy w jego zapewnieniach o tym, że on dba o interesy obligatariuszy. Gdyby tak było, to współpracowałby przy restrukturyzacji GGH Student Housing, co jest w jego interesie, udzielałby informacji związanych z projektami i wypełniałby obowiązki wynikające z trwających postępowań w GGH MLT i GGH Rental Apartments. Tego jednak nie robi - tłumaczy Marek Kochański, partner kancelarii KKF Fluder Klocek Kosiór Kochański Adwokaci i Radcowie Prawni, reprezentującej obligatariuszy.

