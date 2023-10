Jesień to intensywny okres dla branży nieruchomości, zwłaszcza w kontekście zakupów inwestycyjnych. Jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości inwestycyjnych? Co wziąć pod uwagę przy zakupie mieszkania w celach najmu krótko, jak i długoterminowego?

Nieruchomości wciąż postrzegane są jako jedna z najbardziej bezpiecznych i stabilnych inwestycji i opłacalnych form pomnażania kapitału.

Kupując mieszkanie możemy zarabiać nie tylko na samym najmie, ale także na ogólnym wzroście ceny nieruchomości.

Stały wzrost cen najmu jest też dodatkową zachętą dla kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych.

Na koniec lipca stawki najmu mdm w największych miastach w Polsce wzrosły o 1,5 proc.

Najem wciąż opłacalny

W ostatnich miesiącach motorem napędowym do lokowania oszczędności w lokale inwestycyjne był m.in. program Bezpieczny Kredyt 2%. Stały wzrost cen najmu jest też dodatkową zachętą dla kupujących mieszkania w celach inwestycyjnych.

Według “Raportu z rynku najmu” opracowanego przez serwis Otodom, na koniec lipca stawki najmu mdm w największych miastach w Polsce wzrosły o 1,5 proc. Wzrost cen najmu można obserwować od momentu wybuchu wojny w Ukrainie. Przełożyła się ona na ogromny wręcz popyt na wynajem, co zachęcało do kupna mieszkań i lokowania w nie topniejących z powodu inflacji oszczędności. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w 2022 r. aż 70 proc. mieszkań kupiono właśnie w celach inwestycyjnych.

Obserwacje rynkowych ekspertów wskazują, że także ostatni kwartał tego roku może obfitować w ożywienie na rynku inwestycyjnym.

Nie bez znaczenia jest tu dość niespodziewany, znaczny spadek wysokości stóp procentowych, który oznacza, że doczekamy się w końcu niższych rat kredytu na zakup mieszkania. Jesień to też czas powrotu studentów na uczelnie, na co czekali zwłaszcza właściciele nastawieni na najem długoterminowy - mówi Małgorzata Ostrowska, dyrektorka pionu marketingu i sprzedaży w J.W. Construction.

Najem krótko- czy długoterminowy?

Mówiąc o nieruchomościach inwestycyjnych, myślimy zazwyczaj o lokalach kupowanych w celach krótko- bądź długoterminowego najmu. Oba te rynki cieszą się w ostatnich miesiącach tendencjami wzrostowymi.

Zakup lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy jest opłacalny w największych miastach w Polsce, a także w ośrodkach turystycznych nad morzem i w górach. Na dobrą koniunkturę tego rynku wpłynął też w ostatnim roku napływ migrantów i pracowników sezonowych, a także popandemiczne “przywiązanie” Polaków do spędzania wakacji w kraju - mówi Adam Wilczewski z biura sprzedaży Jerozolimskie Invest, obiektu z apartamentowcami inwestycyjnymi.

Myśląc o najmie krótkoterminowym możemy szukać na własną rękę standardowego mieszkania w lokalizacjach o dużym potencjale pod kątem tego rodzaju usługi bądź też rozważyć zakup lokalu w gotowych obiektach hotelowych tworzonych z myślą o krótkoterminowym najmie. Jednym z plusów takiego rozwiązania jest to, że taką inwestycją zarządza zwykle firma - operator , co zrzuca z nas wiele obowiązków, w tym poszukiwanie i obsługiwanie kolejnych najemców.

Co kusi kupujących w przypadku najmu krótkoterminowego?

Przede wszystkim perspektywa wygenerowania wyższych dochodów niż w przypadku tradycyjnego najmu poprzez m.in. możliwość optymalizacji stawek w najbardziej opłacalnych okresach roku. Wiąże się z tym też duża elastyczność, jeśli chodzi o zarządzanie nieruchomością. Plusem jest też dość szeroka grupa docelowa, do której możemy kierować ofertę - od turystów po pracowników podróżujących w celach biznesowych - mówi Włodzimierz Machnio sprzedający Apartamenty Pileckiego 59 oferującego zakup lokali inwestycyjnych.

Najem długoterminowy jest, z kolei, ceniony ze względu na dużo większe poczucie stabilizacji i ciągłości - możemy w tym przypadku liczyć na mniejszy, ale comiesięczny, pasywny dochód z najmu. Zazwyczaj wymaga też on od najemcy dużo mniejszego zaangażowania w codziennie funkcjonowanie nieruchomości niż w przypadku najmu krótkoterminowego (choć w drugim przypadku z obowiązków zarządczych może wyręczyć nas wspomniany pośrednik, zwłaszcza gdy inwestujemy w lokal w obiekcie hotelowym). W tym przypadku łatwiej jest też zweryfikować lokatorów, mając przy tym szansę na zbudowanie nawet wieloletniej relacji biznesowej.

Z drugiej strony, z racji obowiązującej ustawy o ochronie praw lokatorów, trudniej jest w tym modelu o rozwiązanie problemu niepłacącego lokatora, który nie chce się wyprowadzić. Co ciekawe, regulacje te nie dotyczą apartamentów inwestycyjnych.

Na co zwrócić uwagę przy inwestycji w mieszkanie?

Zakup mieszkania czy lokalu w celach inwestycyjnych wymaga sporego nakładu finansowego, warto więc starannie się przygotować do takiej transakcji i poprzedzić ją skrupulatną analizą rynku, a także dokładnym określeniem własnych możliwości finansowych. Pamiętajmy przy tym, by przy wyliczeniach budżetowych zostawić margines w postaci poduszki finansowej na nieprzewidziane, dodatkowe wydatki.

Co powinniśmy wziąć pod uwagę poszukując samej nieruchomości inwestycyjnej? Wiele zależy od tego, czy myślimy o krótko- czy długoterminowym wynajmie. W przypadku pierwszej opcji warto wziąć pod uwagę największe i najpopularniejsze miasta w Polsce, a także znane ośrodki turystyczne nad morzem i w górach (przy czym w górach sezon, z uwagi na zimowe sporty, trwa dłużej).

Jeśli chodzi o powierzchnię, od lat największym zainteresowaniem wynajmujących (ale i kupujących) cieszą się najmniejsze metraże - 1 i 2-pokojowe. Zarówno dla turystów, czy osób podróżujących służbowo istotną kwestią jest lokalizacja wynajmowanego lokalu - dobre skomunikowanie z centrum miasta czy z tzw. dzielnicami biznesowymi, a także np. z lotniskiem czy dworcami. Warto też uwzględnić sąsiedztwo sklepów czy restauracji. Najemcy zwracają uwagę na wysoki standard wykończenia, wyposażenie lokalu czy opcje parkowania - mówi Włodzimierz Machnio z Apartamentów Pileckiego 59.

Gdy chcemy kupić mieszkanie w celu najmu długoterminowego, to warto postawić przede wszystkim na największe ośrodki akademickie i biznesowe. Jeśli chodzi o powierzchnię nabywanego lokalu, to według wspomnianego już raportu serwisu Otodom największą popularnością cieszą się 2-pokojowe mieszkania o powierzchni minimum 40 mkw., choć widoczny jest także wzrost liczby wyszukiwań 3-pokojowych mieszkań o metrażu min. 50 metrów. To wygodna opcja zarówno dla studentów, jak i pracującej, młodej pary czy rodziny z dziećmi.

Kluczowym kryterium wyboru nieruchomości inwestycyjnej powinna być lokalizacja. Gdy zależy nam na studentach, postawmy na kupno mieszkania, które jest dobrze skomunikowane z uczelniami, centrum miasta czy dzielnicami, w których tętni studenckie życie. Standard wykończenia nie ma dla studentów aż tak wielkiego znaczenia, podobnie jak opcje parkingowe. Ważna jest za to odległość od przystanków komunikacji miejskiej czy stacji rowerowych. Z kolei, gdy naszym potencjalnym najemcą mają być pary czy rodziny z dziećmi, zwróćmy uwagę na bliskość parków i terenów zielonych, placówek edukacyjnych, sklepów czy przychodni, a także na dobrą komunikację z centrum miasta - dodaje Małgorzata Ostrowska.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje