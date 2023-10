Rośnie polski rynek apartamentów premium. W krakowskim projekcie Dolnych Młynów 10 ceny przekroczyły próg 40 tys. zł za mkw., ale chętnych nie brakuje. Kolejna inwestycja tego samego dewelopera już rośnie w Warszawie, przy Rondzie Daszyńskiego.

Popyt na luksusowe nieruchomości w Polsce i na świecie stale rośnie.

Nowe projekty nieruchomościowe premium powstają w myśl zasad mixed use i miasta 15-minutowego.

Łączą w sobie przestrzenie mieszkalne z usługowymi i rekreacyjnymi.

Tamara Marczewska, PropertyNews.pl: Polski rynek jednoznacznie pokazuje, że ceny luksusowych nieruchomości rosną. Ta górka zdaje się nie mieć szczytu. Dlaczego?

Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający NoHo Investment: Obserwowany trend wzrostu cen nieruchomości premium świadczy o rosnącym popycie na wyjątkowe inwestycje mieszkaniowe.

Segment nieruchomości premium rozwija się bardzo prężnie, bo dobra luksusowe są odporne na kryzys i stanowią bezpieczną lokatę kapitału. Są też uważane za produkt kolekcjonerski.

Przykłady ze świata pokazują, że ponadczasowe inwestycje położone w najlepszych lokalizacjach danej aglomeracji nigdy nie tracą na wartości, a wręcz przeciwnie – stale na niej zyskują.

T.M.: NoHo jest znane z prestiżowego projektu w Krakowie. Co macie w planach na najbliższy czas?

Dawid Sporysz, NoHo Investment: Przygotowujemy nowe projekty w Warszawie i we Wrocławiu. NOHO ONE to największa inwestycja NOHO, położona w centrum biznesowym Warszawy, przy Rondzie Daszyńskiego.

We Wrocławiu, przy ulicy Świdnickiej, kilka kroków od wrocławskiego rynku, powstanie budynek apartamentowy z częścią usługową. Wpisze się w zabytkową architekturę miasta.

W Krakowie do sprzedaży wprowadziliśmy kolejne apartamenty w inwestycji przy ulicy Dolnych Młynów 10. Obok mieszkań w rewitalizowanej części zabytkowej dobudowywane jest nowe skrzydło.

Dolnych Młynów 10 to na ten moment najbardziej prestiżowa inwestycja NOHO. Położona tuż obok Parku im. Wisławy Szymborskiej i nieopodal krakowskiego rynku rewitalizacja dawnej Fabryki Cygar i Wyrobów Tytoniowych sprawi, że na tym terenie powstanie kompleks apartamentowo-usługowy z konceptem gastronomicznym i pięciogwiazdkowym hotelem. Ceny apartamentów w tym projekcie przekroczyły już 40 tys. zł. za metr kwadratowy.

TM: Czy macie jeszcze inne projekty w Krakowie?

Dawid Sporysz, NoHo Investment: Trwa kolejny etap projektu Młyny Mogilska. Powstanie 97 apartamentów. Rewitalizowany budynek Młyny Wieczysta w pierwszych tygodniach został zarezerwowany prawie w całości.

Jest także nowa inwestycja, LINDEGO2 na Krowodrzy. Sprzedaż rozpoczęliśmy w kwietniu tego roku, dziś jest w połowie zarezerwowana.

NOHO: inwestycja MŁYNY MOGILSKA KRAKÓW

TM: Czy wasza ekspansja trwa jeszcze w innych częściach Polski?

Dawid Sporysz, NoHo Investment: W Katowicach. W Strefie Kultury przy ulicy Nadgórników 14 prawie 70 proc. powstających apartamentów znalazło już swoich nabywców.

TM: Jaka jest recepta na sukces?

Oferujemy produkt, jakiego poszukują majętni nabywcy. Z naszych analiz i wyników sprzedaży jednoznacznie wynika, że popyt na tego typu inwestycje będzie stale wzrastał.

