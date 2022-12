Odskocznia w sercu Dolnego Śląska – krakowska firma buduje klimatyczne domy z widokiem na Sudety, Karkonosze i Izery.

Green Peak to nietypowa inwestycja Money Square Investment.

Spółka, która specjalizuje się przede w rewitalizacjach historycznych obiektów, tym razem postanowiła zbudować enklawę, która pozwoli uciec od zgiełku miasta.

Projekt Green Peak w miejscowości Komarno spełnia potrzeby mieszkańców marzących o absolutnej ciszy wśród zieleni i o relaksujących widokach za oknem.

Dodatkowym atutem wyróżniającym to miejsce jest fakt, że klienci będą mogli stworzyć dom swoich marzeń, spersonalizowany pod ich indywidualne potrzeby.

Green Peak położony jest w sercu Dolnego Śląska na pograniczu Doliny Pałaców i Ogrodów oraz Krainy Wygasłych Wulkanów we wsi Komarno. Miejsce to położone jest na południowym stoku góry Skopiec. Choć to malownicze miejsce wypełnione jest atmosferą słów life, to jednocześnie jest doskonale skomunikowane z pobliskimi dużymi ośrodkami miejskimi i turystycznymi: inwestycja znajduje się około 25 km od Karpacza, a od Jeleniej Góry dzieli ją zaledwie 10 minut jazdy samochodem.

Dzięki pobliskiej drodze ekspresowej S3 i autostradzie A4 można też wygodnie dostać się do Green Peak z każdego miejsca w Polsce. Z Warszawy dojazd trwa ok. 4,5 godziny, a dojazd z Łodzi, Poznania, czy Katowic zajmuje około 3 godzin.

Współczesne tempo życia wymusza na wielu z nas życie w ciągłym biegu. Z tego powodu obserwujemy, że coraz popularniejszy jest trend „ucieczki” mieszkańców dużych aglomeracji na obrzeża miast: dotyczy to właściwie wszystkich dużych miast, w których prowadzimy inwestycje: Krakowa, Łodzi, Gdańska i wielu innych. Dlatego oprócz rewitalizacji miejskich zabytków, postanowiliśmy do naszego portfolio dołożyć projekt, który odpowie także na tę szczególną potrzebę tych osób, które w codziennym rytmie praca-dom szukają swojej oazy, miejsca do odpoczynku i regeneracji blisko natury – zaznacza Dariusz Jagusiak, członek zarządu Money Square Investment.

Obiekty mogą służyć jako lokale całoroczne, bądź spełniać rolę apartamentów czasowych, typu „second home”idealnych np. spędzenie tam świąt czy letniego urlopu. Domy idealnie sprawdzą się także w roli biznesowej – jako miejsce do organizacji workshopów dla pracowników, np. z branży IT, czy kreatywnej.

I dla osób przebywających tam prywatnie, i służbowo, okolica Green Peak oferuje szereg aktywności, które pozwolą się zrelaksować w czasie wolnym. Obok obiektu znajduje się malowniczy Karkonoski Park Narodowy, przez który wiodą niezliczone, malownicze szlaki górskie. Nie brakuje tras rowerowych, skorzystać można również z 3 kompleksów typu single track, spływów kajakowych na rzece Bóbr oraz wspinaczek w najpopularniejszym na Dolnym Śląsku kompleksie skalnym Sokolnik. Z kolei wielbiciele zimowego szaleństwa mają tu okazję do jazdy na nartach i snowboardzie na Ski Arena Karpacz oraz Łysej Górze.

Jednak oprócz wyjątkowego położenia, drugiem kluczowym elementem inwestycji Green Peak jest możliwość zaprojektowania własnego domu, aby jak najlepiej spełniał oczekiwania.

Możliwość personalizacji sprzętów, jak np. komputera lub smartfona, czy też usług, jak np. zaplanowania wakacji, jest dzisiaj coraz bardziej powszechna. My postanowiliśmy przełożyć to na możliwość zaprojektowania własnego domu. Dajemy klientom specjalny wachlarz możliwości. Każdy będzie mógł nie tylko wybrać rozmiar domu (wersja S, M lub L), ale także zdecyduje o designie wnętrza: tu do wyboru są modele HYGGE, KOBBER, BJERG, SKOV, a ostatni etap to wybieranie dodatków. Co więcej, można też zaplanować zagospodarowanie samej działki wokół domu: zdecydować o posiadaniu własnego owocowego sadu, tarasu w ogrodzie czy rustykalnej balii z wodą. Jest to zarówno projektowanie pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym - czyli absolutnie kompleksowe. To coś więcej niż zwykły „dom pod klucz”, to inspiracja do lepszego, bardziej komfortowego życia na własnych warunkach - dodaje Dariusz Jagusiak.

Green Peak

Ilość domów: 12

Powierzchnia domów: od 96,59 mkw. do 139,17 mkw.

Powierzchnie działek: od 1 050 do 1 800 mkw.

Powierzchnia całkowitą terenu w obrębie inwestycji w tym terenu zieleni wspólnej: 29 000 mkw.

