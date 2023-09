Katowice przekształciły się z miasta przemysłowego w nowoczesny ośrodek biznesowy, ale mają jeszcze dużo do zrobienia. - Barierą dla rozwoju jest niska dostępność gruntów. Trzeba odblokować tereny poprzemysłowe - mówił Bartłomiej Solik, TDJ Estate.

Katowice i cała Metropolia mają duży potencjał inwestycyjny.

Większa dostępność nowoczesnych powierzchni komercyjnych oraz wysoki profesjonalizm kadry pracowniczej zachęcają do Katowic przedstawicieli biznesu.

Na rynku biurowym zauważalne jest spowolnienie.

TDJ Estate ciężar działania przełożyła na rynek mieszkań i tu aktualnie widzi największy potencjał.

Barierą dla rozwoju mieszkaniówki jest niska dostępność i wysokie ceny gruntów.

Katowice należą do czołówki najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Na przełomie ostatnich kilkunastu lat odniosły spory sukces, przeobrażając się z miasta przemysłowego w nowoczesny ośrodek biznesowy - mówi Bartłomiej Solik, partner zarządzający TDJ Estate.

Jeszcze 20 lat temu w samym centrum Katowic działały dwie kopalnie i huta. Dziś o przemysłowej przeszłości przypominają wyłącznie jej symbole, a na rewitalizowanych terenach poprzemysłowych powstają nowe obiekty, tj. galerie handlowe i parki innowacyjne.

Bartłomiej Solik

Katowice istotnie przeistoczyły się z przemysłowego miasta w miasto nowych technologii i wielu kultur. Atrakcyjna lokalizacja na przecięciu transeuropejskich szlaków transportowych, dostępność nowoczesnych powierzchni komercyjnych oraz wysoki profesjonalizm kadry pracowniczej zachęcają do Katowic przedstawicieli biznesu - inwestorów i najemców - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

Dodaje, że Katowice to nie tylko ok. 300-tysięczne miasto, ale też serce Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, skupiającej 41 miast i gmin, zamieszkiwanych przez prawie 2,3 mln osób. To daje duże możliwości, jeśli chodzi o potencjalne inwestycje.

- Katowice to stolica jednego z najsilniejszych gospodarczo i demograficznie regionów w Polsce. Reprezentuje jednocześnie największy zurbanizowany obszar, zlokalizowany w sercu Europy Środkowo-Wschodniej. To obszar metropolitalny, który dzięki strategicznemu położeniu pomiędzy 3 lotniskami i rozwiniętej sieci komunikacyjnej sprzyja wzrostowi biznesu. Jesteśmy natomiast w takim momencie, w którym należy się zastanowić co dalej. Wszystkie miasta regionu powinny teraz grać do jednej bramki. W niektórych obszarach można zauważyć uspokojenie. Inwestorzy przez lata dość mocno inwestowali, ale na tą chwilę to zamarło. Spowolnienie zauważalne jest dość mocno na rynku biurowym. Mamy wysoki poziom pustostanów. Wielu klientów wcześniej zdecydowało się na najem dużych powierzchni, a teraz zastanawiają się co z nią robić - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

Dodaje, że firma TDJ Estate ciężar działania przełożyła na rynek mieszkań i tu aktualnie widzi największy potencjał.

- Mieszkaniówka przeżywa odbicie po trudnym 2022 roku. Chętnych na nowe mieszkania nie brakuje, a oferta jest coraz bardziej przebrana - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

Problemem jest natomiast niska dostępność atrakcyjnych, dobrze zlokalizowanych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Szczególnie w Katowicach.

Barierą dla rozwoju mieszkaniówki jest niska dostępność i wysokie ceny gruntów. Region jest silnie zurbanizowany. Należałoby odblokować tereny poprzemysłowe, które powinny być przywracane dla całej społeczności - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

Natomiast przyszłość handlu w Katowicach jest ściśle związana z rozwojem małych konceptów handlowo-usługowych lub supermarketów ulokowanych w dużych osiedlach mieszkaniowych. Także w przypadku tego typu nieruchomości barierą dla rozwoju jest niska dostępność i wysokie ceny gruntów.

- Obserwujemy też powstawanie projektów wielofunkcyjnych, zarówno nowych, jak i budowanych na bazie obiektów zabytkowych, których niezbędnymi elementami będą handel, usługi i gastronomia - wyjaśnia Bartosz Solik.

W tworzeniu kolejnych inwestycji pomaga udana współpraca z władzami miasta.

- Oczywiście zdarzają się niełatwe rozmowy, bo sytuacja miast jest coraz trudniejsza jeśli chodzi o budżet itd. Natomiast władze miasta są otwarte na inwestorów. Nie ma przeszkód jeśli potrzebne jest spotkanie, rozmowa. Czas oczekiwania na pozwolenia też nie jest długi. Trwa około 3-4 miesięcy - wyjaśnia Bartosz Solik.

Dodaje, że mniejsze miasta Metropolii teraz same wychodzą naprzeciw inwestorom.

- Mniejsze ośrodki odrobiły lekcję i same pytają co mogą zrobić, aby zachęcić do inwestycji. Same szukają inwestorów i otwierają się na nich. Jest to dobra podstawa do tego, żeby tam lokować środki - wyjaśnia Bartłomiej Solik.

