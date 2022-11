Spółka Hines rozpoczęła realizację ostatniego etapu inwestycji mieszkaniowej Novum, znajdującej się w obrębie Starego Miasta w Krakowie. Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2024 roku. Sprzedaż mieszkań właśnie ruszyła.

Projekt realizowany jest w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Amstar, prywatną firmą zarządzającą nieruchomościami, która od 2017 roku jest partnerem kapitałowym w inwestycji. Novum 3B to zespół budynków mieszkalnych o zabudowie kaskadowej przy ulicy Rakowickiej w Krakowie. Będzie to najwyższy obiekt w tym kwartale, współgrający z otaczającą go architekturą. Wyróżnia go doskonała lokalizacja w dzielnicy Stare Miasto, nowoczesność i funkcjonalność, duże tarasy od strony południowej, a także wysoka jakość wykończenia.

Na obiekt składa się od 6 do 14 kondygnacji, które pomieszczą 324 lokale o powierzchni od około 25 do 142 mkw. Wśród nich znajdą się standardowe mieszkania, mieszkania dwupoziomowe z pełnymi przeszkleniami oraz apartamenty premium z tarasami. W projekcie dominować będą lokale typu studio, jedno- i dwupokojowe. Przy mieszkaniach zlokalizowanych na parterze budynku przewidziano do dyspozycji ogródki, a zielony dziedziniec będzie stanowił teren rekreacyjno-parkowy dla wszystkich mieszkańców. Pod częścią nadziemną zaprojektowane zostały dwie kondygnacje garażowe zapewniające 205 miejsc parkingowych, a także komórki lokatorskie.

W projekcie dominować będą lokale typu studio, jedno- i dwupokojowe. fot. mat. pras.

Novum 3B zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Starego Miasta, w centrum Krakowa. Mieszkańcy inwestycji będą mieli dostęp do bogatej infrastruktury. Osiedle sąsiaduje ponadto z Uniwersytetem Ekonomicznym.

- Kompleks Novum to jedyna do tej pory inwestycja mieszkaniowa Hines w Polsce, a budynek 3B jest najbardziej charakterystyczny w całym projekcie. Jego cechą wyróżniającą będzie wysokość - 43,7 m, tarasy ulokowane na kaskadowej bryle oraz niepowtarzalny widok na panoramę Krakowa - mówi Joanna Bizunowicz, Project Manager w Hines Polska.

Dużo uwagi poświęcono aranżacji części wspólnych. fot. mat. pras.

Generalnym wykonawcą projektu Novum 3B jest firma Erbud, za projekt odpowiada zaś pracownia architektoniczna IMB Asymetria.

