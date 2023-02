Do rozpoczęcia roku szkolnego w 2025 roku zbudujemy około 350 jednostek nowoczesnych PBSA dla studentów i młodych profesjonalistów pod marką SHED Living. Nowo powstający PBSA już uzyskał pozwolenie na budowę i zaoferuje nowoczesne i komfortowe pokoje. Będzie to idealna przestrzeń życiowa dla studentów w mieście. Budynek zostanie wybudowany od podstaw, aby sprostać wymaganiom standardów BREEAM, co zagwarantuje, że spełnia on najnowsze wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska - mówi Matas Mockeliunas, partner w I Asset Management European Student Housing Fund.