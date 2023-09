Już w II kwartale przyszłego roku gotowy będzie kolejny etap projektu Nowa Murowana. W ramach oryginalnego architektonicznie budynku wielorodzinnego powstanie 26 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach.

Trwają prace budowlane na osiedlu Nowa Murowana pod Poznaniem.

W ramach projektu powstanie 26 lokali mieszkalnych.

Prace związane z realizacją obecnego etapu inwestycji wystartowały w połowie 2022 roku.

W ramach osiedla Nowa Murowana, w pierwszej kolejności powstanie trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny o ciekawej architekturze z nieregularnym układem okien. Budowa przebiega zgodnie z założonym planem, a harmonogram został nawet wyprzedzony. Świadczy o tym między innymi aktualny stan prac.

Trwają prace elewacyjne, a niedługo rozpocznie się montaż balustrad. W częściach wspólnych wewnątrz zakończono tynkowanie oraz wylewanie posadzek. Trwa również wykonywanie przyłączy do budynku - mówi Patrycja Waligóra z biura sprzedaży projektu Nowa Murowana.

Plac budowy osiedla Nowa Murowana. fot. mat. pras.

Realizowany etap to 26 mieszkań o powierzchni od 27 do 69 m.kw., a wśród nich kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe. Do mieszkań parterowych przynależą ogródki o zróżnicowanym metrażu nawet do 106,8 mkw. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców będzie podziemna hala garażowa, uzupełniona o miejsca postojowe naziemne.

Do każdego lokalu przynależą również bezpłatne komórki. Podobnie jak w zrealizowanych już etapach, w nowym etapie wszystkie mieszkania będą oddawane w standardzie deweloperskim, który gwarantuje m.in. kaloryfery, parapety wewnętrzne, kontakty, włączniki, domofon, piec kondensacyjny dwufunkcyjny, a także rolety zewnętrzne dla mieszkań parterowych. Dla najmłodszych dostępne są na terenie inwestycji przestronne place zabaw.

Spośród 26 lokali w sprzedaży zostało jeszcze 9 wolnych mieszkań. Ich cena rozpoczyna się od 6 380 zł brutto za mkw. To powoduje, że dostępne lokale spełniają limity programu Bezpieczny Kredyt 2%. Deweloper umożliwia rezerwację mieszkania nawet na okres do 4 miesięcy. Na dodatek taka opłata rezerwacyjna będzie zwracana, jeśli nie powiedzie się procedura kredytowa. Zakończenie realizacji deweloper planuje na II kwartał 2024 roku, a docelowo w ramach etapu powstaną 4 budynki wielorodzinne.

Murowana Goślina znajduje się około 20 km od Poznania. Zaletą lokalizacji inwestycji jest szybki dojazd do Poznania. Zarówno samochodem, jak i popularnym szynobusem, którego stacja znajduje się około 300 metrów od inwestycji. Komfort zamieszkiwania gwarantują także liczne markety, punkty handlowo - usługowe oraz dobre zaplecze oświatowe. To także doskonałe miejsce zarówno dla osób aktywnych, jak i uciekających od zgiełku zatłoczonego miasta. Nieopodal inwestycji rozpoczyna się teren Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, który zapewnia aktywny wypoczynek i możliwości regeneracji sił w otoczeniu natury.

