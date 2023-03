Na terenie Murowanej Gośliny trwa realizacja kolejnego etapu projektu Nowa Murowana. W ramach budynku A powstaje 26 mieszkań.

Na terenie Murowanej Gośliny, w pobliżu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka trwa realizacja kolejnego etapu projektu Nowa Murowana.

W ramach budynku A powstaje 26 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach.

Projekt Nowa Murowana to już 153 lokali przekazanych nowym mieszkańcom.

W połowie 2022 ruszyły prace związane z realizacją kolejnego etapu inwestycji. W pierwszej kolejności powstanie trzykondygnacyjny budynek wielorodzinny o niebanalnej architekturze, a także nieregularnym układzie okien. Dostępnych będzie 26 mieszkań o powierzchni od 27 do 68 mkw., a wśród nich kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe.

Wszystkie mieszkania będą oddawane w standardzie deweloperskim. fot. mat. pras.

Do mieszkań parterowych przynależą ogródki o metrażu nawet do 116,55 mkw. Aktualnie można zakupić miejsca postojowe naziemne, a niedługo do oferty trafią miejsca parkingowe zlokalizowane w podziemnej hali oraz komórki lokatorskie.

Podobnie jak w zrealizowanych już etapach, w tej części osiedla wszystkie mieszkania będą oddawane w standardzie deweloperskim, który gwarantuje m.in. kaloryfery, parapety wewnętrzne, kontakty, włączniki, domofon, piec kondensacyjny dwufunkcyjny, a także rolety zewnętrzne dla mieszkań parterowych.

Zakończenie realizacji deweloper planuje na II kwartał 2024 roku. fot. mat. pras.

Dla najmłodszych dostępne są również na terenie inwestycji dwa place zabaw.

- Budowa trwa zgodnie z założonym planem, a nawet wyprzedziliśmy harmonogram. Gotowe jest już pokrycie dachowe na całym budynku. Zamontowaliśmy stolarkę okienną, kończymy wykonanie elewacji zewnętrznej - mówi Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży projektu Nowa Murowana.

Spośród 26 lokali w sprzedaży zostało jeszcze kilkanaście mieszkań.

Zakończenie realizacji deweloper planuje na II kwartał 2024 roku.

Docelowo powstaną 4 budynki wielorodzinne.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje