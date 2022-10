Nowa inwestycja Moderny znajduje się zaledwie 350 metrów od Alei Grunwaldzkiej. Malownicza lokalizacja przy samym lesie, z łatwym dojazdem do biznesowej części miasta, morza, Parku Oliwskiego, Ergo Areny czy modnego rozrywkowego Sopotu sprawiają, że jest to doskonała propozycja dla tych, którzy cenią bliskość natury i jednocześnie nie chcą rezygnować z przywilejów życia w mieście.

Projekt Antracyt przy ulicy Czyżewskiego to koncept mieszkaniowy, który wtapia się w otoczenie, jednocześnie przez swoją kompozycję i charakterystyczny kolor wyraziście zaznacza swoją obecność. Architekci nawiązali do piękna oliwskiej architektury i lokalnej przyrody: lasu i morza. Stąd już sama nazwa kojarzy się z naturalnym bogactwem: antracytem, który jest najczystszą i najbardziej pożądaną odmianą węgla. O tym odniesieniu przypomina kolor elewacji wykonanej z połyskującej w słońcu, ciemnej cegły.

W sylwetce budynku zwracają uwagę odcięcia i podziały, gra kontrastem i linią. To twardy design, którego klasyczna forma nie poddaje się wpływom i modom. Niewielkie nachylenie dachu wieńczące budynek oraz podział elewacji na kondygnacje odwołuje się do architektury historycznych, oliwskich kamienic. Nawiązujemy również do architektury sąsiedniego dworu Ludolfina. Jego eklektyczne bryły ozdabiają spadziste dachy z lukarnami. Te charakterystyczne elementy architektoniczne wykorzystywane do doświetlania poddaszy zostały sprawnie wkomponowane w sylwetkę nowej inwestycji – tłumaczy Piotr Zmysłowski – architekt Moderna Design.