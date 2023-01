Dekpol Deweloper poszerzył swoją ofertę o kolejne, gotowe mieszkania. Spółka zakończyła właśnie realizację budynku B1 w ramach II etapu Osiedla Kociewskiego w Rokitkach obok Tczewa.

Inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

Aktualnie trwa proces przekazywania mieszkań ich nowym właścicielom.

Zakończenie budowy pozostałych dwóch budynków planowane jest na kwiecień 2023 roku.

Osiedle Kociewskie to kameralny kompleks, którego etap II składa się z trzech trzypiętrowych budynków. W ramach ukończonego właśnie budynku B1 powstały łącznie 43 lokale o powierzchniach mierzących od 34 do 49 mkw. Do mieszkań położonych na parterze przynależą duże, prywatne ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdują się przestronne balkony. W budynkach powstały dodatkowe udogodnienia, takie jak wózkarnie czy windy. Na terenie osiedla utworzono także naziemne miejsca parkingowe.

Zakończenie budowy pozostałych dwóch budynków zaprojektowanych w ramach etapu II planowane jest na kwiecień 2023 roku.

Osiedle Kociewskie położone jest w miejscowości Rokitki, zaledwie 2 km od Tczewa. W pobliżu znajdują się piękne tereny zielone położone m.in. nad Kanałem Młyńskim w towarzystwie lasów, licznych stawów, jezior i łąk. Poza otaczającymi inwestycję pięknymi terenami zielonymi w sąsiedztwie znajduje się duży plac zabaw, atrakcyjny kompleks Rokitki Park, a także szkoła podstawowa i przedszkole.

Osiedle jest także dobrze skomunikowane. Tuż przy inwestycji mieści się przystanek autobusowy, zapewniający sprawny dojazd do Trójmiasta. Co ważne, droga do Gdańska zajmuje jedynie 30 minut.

Aktualnie w ofercie sprzedaży dostępnych jest 27 lokali, część z nich jest już gotowa do odbioru.

