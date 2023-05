Realizacja VII etapu projektu Nowe Ogrody w Poznaniu zakończona. W tej części osiedla powstało 130 mieszkań o powierzchni od 27 do 90 mkw. Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie budynku i właśnie rozpoczyna przekazywać klucze klientom.

Zakończyła się realizacja VII etapu projektu Nowe Ogrody.

Inwestycja powstaje w Poznaniu.

Inwestorem projektu jest Proxin.

W tej części osiedla powstało 130 mieszkań o powierzchni od 27 do 90 mkw.

Za kilkanaście miesięcy, w II kwartale 2024 roku tę procedurę czeka ostatni, VIII etap inwestycji.

Od 2012 roku, kiedy wystartowała budowa inwestycji Nowe Ogrody, zrealizowano już sześć etapów tego projektu. Nowym mieszkańcom przekazano ponad 500 lokali. Za nieco ponad rok ten popularny projekt będzie w pełni zrealizowany. Powstanie łącznie 768 mieszkań. Zanim to nastąpi, dewelopera Proxin czeka procedura przekazania kluczy właścicielom lokali z VII etapu. Tym razem jest to 130 mieszkań o powierzchni 27 do 90 mkw.

Trwa budowa kolejnego etapu inwestycji. fot. mat. pras.

- Przedostatni etap naszego osiedla jest już gotowy. Otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie i rozpoczynamy przekazywanie kluczy mieszkańcom. Osiedle cieszy się popularnością, a wolne mieszkania są dostępne tylko w VIII etapie - mówi Piotr Łopatka, członek zarządu spółki Proxin.

W ramach VIII etapu powstanie 107 mieszkań o powierzchni od 26 do 95 mkw. w strukturze mieszkań są zarówno kawalerki jak i lokale 2 -, 3 - i 4 – pokojowe. Klienci mają do wyboru mieszkania z ogródkiem, balkonem czy tarasem, gdzie powierzchnia tych ostatnich to nawet 56 mkw. Nie zabraknie m.in. hali garażowej, reprezentatywnych części wspólnych z energooszczędnymi instalacjami oświetlającymi, rowerowni, czy stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Najmłodsi mieszkańcy osiedla mogą liczyć na kolejny przestronny plac zabaw.

Budowa VIII etapu, podobnie jak wszystkie wcześniejsze, przebiega zgodnie z harmonogramem. Trwa m.in. murowanie ścian w ramach klatek 3A i 3B. Z kolei w klatkach 3C i 3D zakończono prace konstrukcyjne do poziomu 3. Klatka 3E to natomiast dokończenie realizacji pionów instalacji sanitarnych i wentylacyjnych oraz prac tynkarskich do poziomu 3. W hali garażowej trwają prace izolacyjne ścian klatek schodowych oraz związane z kładzeniem instalacji elektrycznych. Zgodnie z planem finisz tego etapu to II kwartał przyszłego roku.

Inwestycja Nowe Ogrody powstaje na poznańskich Jeżycach, przy ulicy Meissnera 2.

