W pierwszym kwartale 2023 r. rozpocznie się realizacja dużej inwestycji mieszkaniowej na Polesiu - nowe osiedle powstanie w miejscu dawnego centrum handlowego.

W Łodzi przy ul. Kasprzaka 6, gdzie funkcjonowało niegdyś popularne centrum handlowe firmy Art-Dom (już wyburzone), firma VFM Real Estate wybuduje osiedle, które docelowo ma składać się z 13 wielorodzinnych domów o wysokości od pięciu do 11 kondygnacji.

Inwestycja, która będzie realizowana etapami, przewidziana jest na ok. 6 lat. Jako pierwszy stanie budynek ze 112 lokalami mieszkalnymi.

Oddanie go do użytku jest planowane na przełom lat 2024 i 2025. Kolejne domy powstaną później, tworząc docelowo osiedle Corso z ok. 1500 mieszkaniami.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl