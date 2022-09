PZFD zwrócił się do Ministerstwa Aktywów Państwowych z prośbą o wyjaśnienie w sprawie rekomendacji podatkowych w sektorze PRS. Podatek od przychodów z budynków i wyższa stawka podatku, w ocenie PZFD, pogłębi problem braku mieszkań na wynajem.

Rekomendacje zostały przygotowane przez zespół ekspercki przy ministerstwie.

Nie stanowią jeszcze projektu ustawy, ale same propozycje budzą poważny niepokój ekspertów.

Polska już zajmuje końcowe miejsca w Europie w rankingach wskaźników dostępności i przeludnienia mieszkań.

Rekomendacje podatkowe pogłębią problem braku dostępnych mieszkań na wynajem, a przez to wzrosną czynsze dla najemców.

- Wprowadzenie takich rozwiązań jak danina transakcyjna, quasi-podatek od przychodów z budynków czy wyższa stawka podatku nieruchomości, to w ocenie PZFD złe rozwiązanie, które jeszcze bardziej pogłębi problem braku dostępnych mieszkań na wynajem, a przez to podniesie czynsze dla najemców. Już sama zapowiedź tego typu sprawia, że inwestorzy zamiast lokować kapitał w Polsce, patrzą na kraje ościenne. Potrzebujemy mieszkań, a ta propozycja zmierza do ograniczenia nowych inwestycji - ocenia Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Brakuje mieszkań na wynajem

Zgodnie z danymi JLL obecnie funkcjonujących lokali w ramach najmu instytucjonalnego jest około 8.500 lokali (w tym ponad 2 tys. znajdujących się w zasobach PFR Nieruchomości). Jednak należy podkreślić, że w Polsce na wynajem jest przeznaczonych ponad 1,2 mln mieszkań, a wszystkie zasoby to ponad 15 mln mieszkań. Stąd udział sektora PRS w łącznej liczbie mieszkań to 0,056 proc. W ocenie PZFD, częste przywoływanie przykładu Berlina do sytuacji w Polsce jest nieporozumieniem. W porównaniu do innych niemieckich miast czynsze w Berlinie nie są wysokie. Zgodnie z danymi z raportu Deloitte Property Index 2022 średni czynsz w Berlinie wyniósł 14,30 EUR/m2 w 2021 r. Drożej było we Frankfurcie (15,90 EUR/m2), Hamburgu (15,90 EUR/m2) czy w Monachium (18,90 EUR/m2). Co ciekawe, zgodnie z danymi z raportu nawet Warszawa jest droższym miastem od Berlina (17,86 EUR/mkw.).

- Polska zajmuje końcowe miejsca w Europie w rankingach wskaźników dostępności i przeludnienia mieszkań. Szacowany deficyt mieszkaniowy w sześciu największych miastach przekracza pół miliona mieszkań. Do tego należy dodać potrzeby mieszkaniowe tych wojennych imigrantów z Ukrainy, dla których w tych miastach potrzebne będzie nie mniej niż 150 tys. mieszkań. Tymczasem dostępność mieszkań na wynajem jest katastrofalnie niska - przykładowo liczba dostępnych obecnie do wynajmu kawalerek wybudowanych po roku 1990 wynosi poniżej 500 sztuk łącznie we wszystkich sześciu największych miastach w Polsce. Zwiększanie zasobu mieszkaniowego powinno być dzisiaj jednym z najważniejszych priorytetów, a jednym ze sposobów jest ułatwienie inwestorom budowania portfeli mieszkań na wynajem - wyjaśnia Paweł Sztejter, dyrektor działu mieszkaniowego i wiceprezes JLL, firmy doradczej należącej do Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Dodaje, że obawa o to, że fundusze inwestycyjne mogą zdominować polski zasób mieszkaniowy nie ma podstaw merytorycznych, a porównywanie Warszawy do Berlina jest całkowicie nieuzasadnione.

- Mieszkania na wynajem stanowią ponad 80 proc. zasobów mieszkaniowych Berlina, co jest konsekwencją kilkudziesięciu lat polityki mieszkaniowej wspierającej rozwój sektora czynszowego. Około 35 proc. zasobów czynszowych należy w Niemczech do właścicieli instytucjonalnych, w tym funduszy inwestycyjnych. Tymczasem w największych miastach w Polsce, mieszkania należące do inwestorów instytucjonalnych to mniej niż 0,4 proc. wszystkich mieszkań. Nawet w najbardziej śmiałych scenariuszach zakładających ogromne inwestycje przy wsparciu polityki państwa, trudno sobie wyobrazić, by w tej dekadzie udział ten mógł przekroczyć 3 proc., a w skali kraju udział ten wynosiłby około pół procenta wszystkich mieszkań w Polsce - komentuje Paweł Sztejter.

W czasie spadającej liczby udzielanych kredytów hipotecznych na poziomie ok. 70 proc. możliwość realizacji projektu w sektorze PRS pozwala deweloperom na podtrzymanie poziomu rozpoczynanych inwestycji, który obecnie drastycznie maleje w skali kraju. Zestawiając sierpniowe dane GUS dotyczące rozpoczynanych inwestycji wśród deweloperów z wynikami z tego samego miesiąca w roku poprzednim możemy zaobserwować spadek aż o 63 proc. Mniejszy wolumen inwestycji na rynku mieszkaniowym rykoszetem uderzy również w dużych, polskich producentów stolarki, cementu, stali, ceramiki, mebli czy AGD, których działalność jest nierozerwalnie związana z rynkiem deweloperskim.

- Propozycje Ministerstwa stanowią kolejny przykład mnożących się podatków sektorowych. Niezależnie od przedstawionego uzasadnienia, tego typu zmiany mają zawsze cel fiskalny. Przy czym warto podkreślić, że sektor nieruchomościowy jest z tej perspektywy wręcz „chłopcem do bicia”. Niemalże co roku wprowadzane są nowe przepisy podatkowe, które w praktyce bądź wprost zwiększają obciążenia podatkowe dla tego sektora (podatek od przychodów z budynków, zakazy związane z amortyzacją nieruchomości), bądź nakładają nieproporcjonalne i nadmiernie uciążliwe obowiązki administracyjne (raportowanie tzw. spółek nieruchomościowych). Tym razem na celowniku jest konkretny segment, który dopiero – z perspektywy doświadczeń państw Europy Zachodniej – zaczyna w Polsce raczkować. W naszej ocenie proponowane rozwiązania powinny być zgoła odmienne, jeżeli zależy nam na poprawie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Jest to szczególnie istotne dzisiaj, gdy sytuacja na rynku kredytów hipotecznych sprawia, że najem jest często jedyną opcją na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Również dla coraz większej liczby osób przybywających z Ukrainy, najem to jedyne rozwiązanie zapewniające dach nad głową - mówi Piotr Paśko, partner w firmie MDDP, która należy do grona Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Coraz wyższe podatki dla sektora nieruchomości bezpośrednio obniżają rentowność tego typu projektów, która dodatkowo jest obniżona przez wzrost cen surowców i energii. Brak stabilności prawa podatkowego w Polsce może przełożyć się również na zmniejszone zainteresowanie inwestorów rozwojem krajowego rynku najmu.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl