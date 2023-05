Prywatna siłownia oraz club room. LivUp w inwestycjach przeznaczonych na wynajem długoterminowy stawia na przestrzenie sprzyjające budowaniu sąsiedzkich relacji.

Zakończyły się prace fit-out części wspólnych w budynku LivUp przy ul. Puławskiej 186 na warszawskim Mokotowie.

Najemcy mogą już korzystać z siłowni oraz club room.

Wśród udogodnień dla najemców zamieszkujących 206 lokali znajdujących się w 16-piętrowym budynku LivUp, dołączyła siłownia oraz club room. Druga z przestrzeni dostosowana jest zarówno do rozrywki ale też nauki czy pracy zdalnej. Takie rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem w pierwszej inwestycji operatora zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 36.

Siłownia w LivUp. Fot. Mat. pras.

Projekt części wspólnych jest autorstwa renomowanej warszawskiej pracowni architektury wnętrz IDSTUDIO założonej przez Katję Sadziak. Urodzona w Szwecji projektantka wnętrz posiada ponad 15-letnie doświadczenie na polskim rynku wnętrzarskim.

Przestrzenie sali fitness i club room, które zaprojektowaliśmy dla społeczności LivUp to miejsca, w których chcemy, aby każdy czuł się mile widziany. Projekt jest funkcjonalny, a jednocześnie radosny, wypełniony kolorami i wzorami, które przyciągają wzrok i tworzą relaksującą atmosferę - wyjaśnia Katja Sadziak.

W strefie fitness mieszkańcy mają do dyspozycji bieżnię, ciężarki oraz maty do jogi. LivUp planuje organizować cykliczne lekcje jogi pod kątem profesjonalnego nauczyciela. Z kolei w club room można odpocząć na wygodnych kanapach oglądając dobry film lub zaprosić znajomych na urodziny czy skorzystać z przestrzeni co-workingowej.

Materiały, które wybraliśmy do wnętrza to długotrwałe materiały wysokiej jakości, a kolorystyka to mieszanka błękitów, zieleni i burgundów, która dobrze współgra z drewnopodobną podłogą i odważną tapetą, którą wybraliśmy na jedną ze ścian – dodaje projektantka

- Wynajem mieszkania od LivUp to nie tylko komfort i bezpieczeństwo jakie gwarantuje nasza umowa oraz wnętrza wykończone z dbałością o detale. To, co nas wyróżnia od innych to również wachlarz ponadstandardowych udogodnień takich jak wsparcie dedykowanego Community Managera, cyklicznie organizowane eventy czy sprawna obsługa zgłoszeń technicznych. Cieszymy się, że możemy wyznaczać nowe standardy na rynku najmu – Marta Składanek, Community Manager.

Wygoda i komfort w LivUp. Fot. Mat. pras.

Puławska 186 została wprowadzona na rynek w marcu ubiegłego roku i w zaledwie miesiąc później była w pełni wynajęta. Do sukcesu inwestycji z pewnością przyczyniły się doskonała lokalizacja, kilka kroków od stacji Metra Wilanowska oraz wysoki standard wykończenia wnętrz. Pod koniec zeszłego roku LivUp podpisał umowę na ostatni dostępny lokal usługowy, tym samym zamykając listę dostępnych powierzchni komercyjnych w budynku.

